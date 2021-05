Il termometro a infrarossi è uno strumento indispensabile per poter monitorare la temperatura di un corpo e riveste un’importanza fondamentale quando si tratta di tenere sotto controllo lo stato di salute di un essere umano. Esso costituisce l’ultima e più avanzata versione di uno strumento che attraverso le epoche ha saputo innovarsi restando però sempre attento a soddisfare le esigenze degli utenti, ovvero praticità d’uso, attendibilità, precisione. Qui di seguito la nostra guida sui migliori modelli per prezzo e caratteristiche.

Braun NTF3000

Braun NTF3000 è un termometro senza contatto frontale tanto delicato da poter essere usato su un bambino che dorme. Con la sua doppia tecnologia e il sensore ultra-sensibile, potrete ottenere letture della temperatura toccando la fronte oppure senza contatto. Il display ampio e con codifica a colori consente di interpretare facilmente la lettura della temperatura. Letture veloci e delicatezza nel prendere la misura: una combinazione da non perdere. Dotato di doppia tecnologia: modalità no touch e modalità touch, per tutta la famiglia.

Microlife Termo No Contact Plus

Microlife Termo No Contact Plus è un termometro frontale automatico multifunzionale 3 in 1, capace di misurare a una distanza di 5 cm senza contatto e in soli 3 secondi la temperatura corporea, quella di liquidi e dei solidi. E’ sicuro e igienico, dotato di allarme febbre e c’è la misurazione automatica con distanza.

Fluke 561

Fluke 561 non è propriamente un termometro per uso domestico o per lo meno non solo: il 561 è un termometro capace di rilevare tramite infrarossi a distanza o a contatto le temperature corporee di esseri animati, di oggetti, di impianti industriali ed elettrici. Consente di controllare ad esempio la temperatura di motori, materiali isolanti, interruttori, riscaldamenti a irraggiamento, tubazioni, collegamenti e cavi. Per misurazioni così precise si avvale di un puntatore laser a punto singolo, davvero comodo. Il range di temperature percepibili è davvero ampio: da -40 °C a 550 °C e il tempo di lettura è minore di un secondo. Il display è ampio e ben leggibile, grazie alla retro illuminazione. È un prodotto di fascia decisamente diversa, anche per quanto riguarda il prezzo, rispetto a quanto proposto finora. Tuttavia può fornire una alternativa. Due batterie AA e una custodia rigida robusta completano l’offerta al momento dell’acquisto.

Nuvita 2091C

Nuvita 2091C è un dispositivo veloce, pratico e silenzioso capace di rilevare la temperatura della fronte in appena un secondo. Anche gli oggetti possono essere misurati con un range di variazione di appena 0.2 °C: in questo modo pappe, bagnetto , biberon e altro saranno sempre alla giusta temperatura. È dotato di un’impugnatura ergonomica e di un display retroilluminato molto ben leggibile. Altra caratteristica di questo dispositivo è la possibilità di calibrare le misurazioni in °C o °F. Provvisto di allarme febbre e spegnimento automatico questo prodotto ha tutto ciò che occorre per tenere sotto controllo la salute dei propri cari.

Idoit

Idoit: è un termometro professionale e risulta davvero molto affidabile. L’intervallo di precisione è di appena +/- 0.1 °C. Anche la lettura della temperatura è molto veloce, solo 1 secondo per ottenere dato che ci interessa. Questo termometro può essere utilizzato per gli adulti, per i bambini e anche per i neonati. Oltre a prendere la temperatura sulla fronte, può essere impiegato anche come termometro auricolare per chi lo preferisce. Lo schermo LCD si colora in base alla temperatura rilevata (verde, giallo, rosso) e in caso di febbre lancia un avvertimento tramite segnale acustico. Rileva la temperatura se tenuto a una distanza di 1-5 cm.