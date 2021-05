Il tagliaerba elettrico è un alleato che non può mancare nel garage di chi ha un giardino. Un attrezzo imprescindibile del fai-da-te, utile per tenere il prato in ordine, a cui ricorrere con regolarità così da evitare che la situazione sfugga di mano e ci si trovi poi a dover fare i conti con uno spazio verde poco curato, con tutto ciò che ne consegue. Scegliere quello giusto da acquistare è assolutamente fondamentale. In questa guida i migliori scelti da noi.

Bosch UniversalRotak 450

Bosch UniversalRotak 450: è un modello elettrico con motore da 1.300 W con altezza regolabile su sei livelli da 25 a 70 mm, lama LeafCollect da 36 cm, impugnature ErgoFlex per garantire un comfort adeguato durante l’utilizzo e capacità del cesto di raccolta pari a 40 litri. Il peso è 13,5 Kg.

Einhell 3413130

Einhell 3413130è un modello elettrico senza cavi, può ospitare due batterie da 4 Ah e 18 V con autonomia sufficiente per lavorare a lungo senza interruzioni. L’impugnatura di guida è regolabile in altezza in tre posizioni per il massimo del comfort. Le grandi ruote High Wheel posteriori lo rendono adatto anche ai terreni meno regolari. Il peso è 16,5 Kg, la larghezza del taglio 43 cm, la capacità di raccolta 63 litri.

Black+Decker BEMW481ES

Black+Decker BEMW481ES : questo modello a filo con motore da 1.800 W è adatto per giardini di grandi dimensioni. È dotato di impugnatura EasySteer. L’ampiezza delle lame arriva a 42 cm, la capacità del cesto raccoglitore è pari a 50 litri. Sei le altezze di taglio regolabili da 20-70 mm.

Alpina BL 380 E

Alpina BL 380 E: modello economico a spinta con motore elettrico da 1.400 W e sacco di raccolta da 40 litri. L’ampiezza del taglio è di 38 cm con altezza regolabile in tre posizioni da 25 a 65 mm. Il manico ergonomico include una leva interruttore ed è ripiegabile per ridurre l’ingombro quando non in uso.

Honda HRE 330

Honda HRE 330 è un tagliaerba elettrico di tipo “a spinta” con motore da 1.100 W, ampiezza 33 cm, piatto di taglio realizzato in ABS, tre posizioni di lavoro, sacco da 27 litri per la raccolta e rumorosità 87 dB, è adatto per giardini con superficie inferiore ai 150 metri quadrati. Il peso a secco è 11 Kg.