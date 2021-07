Un buon tagliacapelli professionale è importante per un uomo per essere sempre in ordine, soprattutto se non ha tempo di andare dal barbiere o si ha una ricrescita veloce.

Sul mercato ce ne sono centinaia, ma è difficile scegliere il miglior al prezzo più vantaggioso, per questo abbiamo selezionato i migliori per voi.

Philips QC5115/15

Philips QC5115/15 : questo tagliacapelli ha 11 posizioni di bloccaggio di lunghezza, che vanno da 3 a 21 mm, per adattare i pettini guida. Il suo design è compatto ed ergonomico ed è molto comodo da usare.

Sia la punta dei pettini che le lame sono arrotondate, in modo da non causare graffi alla pelle.

Le lame sono realizzate in acciaio inox e sono auto affilanti, quindi si tratta di un tagliacapelli molto resistente con un elemento di taglio che rimane intatto e taglia più a lungo.

Panasonic ER-GC71-S503

Panasonic ER-GC71-S503: potente e ad alte prestazioni, facile da caricare e molto comodo da usare.

Ha diversi pettini e accessori e la lunghezza del taglio può essere impostata attraverso una ruota rotante di precisione.

La sua finitura ergonomica e la sua estetica, piace a coloro che hanno bisogno di un accessorio anche bello.

Rowenta TN9130 Trim&Style

Rowenta TN9130 Trim&Style: possiede lame rivestite in titanio, durevoli e resistenti, rimanendo affilate più a lungo.

Può essere usato sia asciutto che bagnato, quindi è perfetto per tagliare la barba mentre si fa la doccia per risparmiare tempo.

Ha una lama da 32mm per tagliare la barba, che ha 5 lunghezze che vanno da 3 a 7mm, regolazione di precisione di 1mm e un mini rasoio da 25mm per realizzare aste perfette.

Dispone di una serie completa di 7 accessori per la cura del corpo e della barba.

Braun HC5090

Braun HC5090 : lame affilate di lunga durata, che garantiscono un taglio di capelli sempre perfetto. Possiede ben 17 impostazioni di lunghezza e 2 pratici accessori di rifinitura. La potente Dual Battery garantisce un’alimentazione costante per un taglio di capelli perfettamente uniforme e il sistema di memoria SafetyLock consente di bloccare e memorizzare l’ultima impostazione utilizzata.

Remington HC5035

Remington HC5035: possiede lame in acciaio inox auto-affilanti, 9 pettini fra cui pettini guida per le orecchie. Una spazzolina aiuta ad eliminare tutti i peli indesiderati mentre le forbici e il pettine manuale ti aiuteranno a rifinire i peli più lunghi prima del taglio completo.