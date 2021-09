Un buon tagliacapelli professionale è importante per un uomo per essere sempre in ordine, soprattutto se non ha tempo di andare dal barbiere o si ha una ricrescita veloce. Spesso comprato anche per risparmiare senza dovere andare dal barbiere tutte le settimane.

Sul mercato ce ne sono centinaia, ma è difficile scegliere il miglior al prezzo più vantaggioso, per questo abbiamo selezionato i migliori per voi, tenendo conto della precisione delle lame, degli accessori incorporati, del prezzo e dell'autonomia delle batterie. Ecco quali sono.

Philips QC5115/15

11 impostazioni di lunghezza

Il primo tagliacapelli che vi proponiamo è quello della Philips, il modello QC5115/15; esso ha 11 posizioni di bloccaggio di lunghezza, che vanno da 3 a 21 mm, per adattare i pettini guida. Il suo design è compatto ed ergonomico ed è molto comodo da usare.

Sia la punta dei pettini che le lame sono arrotondate, in modo da non causare graffi alla pelle.

Le lame sono realizzate in acciaio inox e sono auto affilanti, quindi si tratta di un tagliacapelli molto resistente con un elemento di taglio che rimane intatto e taglia più a lungo. E' ideale anche per i bambini, poiché è molto silenzioso, perfetto per rilassarli e tagliare i capelli senza impaurirli. Può essere vostro a 24,99 euro

Panasonic ER-GC71-S503

Precisione nel taglio, anche nei tagli più corti

Modello potente e ad alte prestazioni, facile da caricare e molto comodo da usare, questo tagliacapelli della Panasonic. Ha diversi pettini e accessori e la lunghezza del taglio può essere impostata attraverso una ruota rotante di precisione. Il corpo è lavabile e resistente all'acqua, con una facile impugnatura e utilizzabile con o senza cavo. La lama giapponese è in acciaio inossidabile.

La sua finitura ergonomica e la sua estetica, piace a coloro che hanno bisogno di un accessorio anche bello.

Uno dei modelli più completi a livello professionale e allo stesso tempo con un prezzo molto accessibile, solo 39,99 euro

Rowenta TN9130

Autonomia di 60 minuti

Questo modello della Rowenta, il Tn9130, possiede lame rivestite in titanio, durevoli e resistenti, rimanendo affilate più a lungo.

Può essere usato sia asciutto che bagnato, quindi è perfetto per tagliare la barba mentre si fa la doccia per risparmiare tempo.

Ha una lama da 32mm per tagliare la barba, che ha 5 lunghezze che vanno da 3 a 7mm, regolazione di precisione di 1mm e un mini rasoio da 25mm per realizzare aste perfette.

Dispone di una serie completa di 7 accessori per la cura del corpo e della barba. La durata della batteria è fino a 60 minuti. La scatola include caricabatterie, custodia e base di ricarica e archiviazione compatta dove possono essere facilmente posizionati ovunque nel bagno per avere sempre pronti gli accessori multipli.

Il prodotto può essere utilizzato senza problemi anche sotto la doccia, ideale per chi va di fretta. Viene venduto ad un ottimo prezzo, solo 42,99 euro

Braun HC5090

Lavabile sotto l'acqua

Il tagliacapelli della Braun, ha lame affilate di lunga durata, che garantiscono un taglio di capelli sempre perfetto. Possiede ben 17 impostazioni di lunghezza e 2 pratici accessori di rifinitura. La potente Dual Battery garantisce un’alimentazione costante per un taglio di capelli perfettamente uniforme e il sistema di memoria SafetyLock consente di bloccare e memorizzare l’ultima impostazione utilizzata. Tagliacapelli totalmente lavabile in acqua corrente per una facile pulizia. Le due batterie Ni-MH si ricaricano in un'ora per garantirti 50 minuti di funzionamento senza filo.

Grazie agli elementi di rifinitura ultra affilati in acciaio inossidabile, i capelli lunghi o spessi non sono più un problema. Questo tagliacapelli, è disponibile su Amazon a 35,99 euro

Remington HC5035

Lame auto-affilanti

Il tagliacapelli della Remington possiede lame in acciaio inox auto-affilanti, 9 pettini fra cui pettini guida per le orecchie. Una spazzolina aiuta ad eliminare tutti i peli indesiderati mentre le forbici e il pettine manuale ti aiuteranno a rifinire i peli più lunghi prima del taglio completo. I pettini sono disponibili in molti colori tra cui scegliere e la scatola contiene una spazzolina per la pulizia, una per il collo, forbici e pettini. Questo modello è il kit ideale per chi non ama andare dal barbiere, perché ha tutto e può essere vostro a 18,99 euro