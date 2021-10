Se stai pensando di acquistare un tablet, sappi che con questi prodotti di ultima generazione puoi svolgere diverse attività con la stessa comodità di un computer, dato lo schermo molto più grande di un semplice smartphone,senza l'ingombro di un computer portatile o la necessità di essere a casa e possedere un monitor.

Sebbene oggi il mercato sia pieno di prodotti di tante marche, capacità e dimensioni diverse, questa varietà non deve spaventare ma essere un aiuto per selezione i migliori. In questa guida per i migliori tablet sul mercato scelti da noi in base a prestazioni e prezzo migliore.

Lenovo Tab M10

Il tablet Lenovo M10 di seconda generazione è dotato di un display Full HD con uno chassis in metallo liscio che ha un rapporto superficie-display pari al 90% per limitare al massimo la cornice e massimizzare colori e visuale. La scheda tecnica del Lenovo M10 prevede uno storage di 64MB completamente espandibile in formato exFAT fino a 1TB. A muovere il funzionamento della macchina è un processore MediaTek Helio P22T a otto core con una velocità di funzionamento fino a 2,3GHz che ha fatto ottimi punteggi nello speed test e nelle comparative con altri processori di fascia simile, risultando molto veloce sia durante un utilizzo intensivo che un uso più soft come quello della navigazione e della visualizzazione di foto o video: il merito è anche della RAM da 4GB installata nella scheda madre, di formato LPDR4X che garantisce velocità, silenziosità e prestazioni. Il sonoro è riprodotto tramite le casse integrate che sfruttano la tecnologia Dolby Atmos garantendo una riproduzione sonora di alto livello, come di una cassa professionale.

La batteria da 5000mAh conclude il quadro di un dispositivo davvero interessante venduto a basso costo.

Feonal Tablet

Il Tablet Feonal è mosso dal sistema operativo Android 10, il che regala a questo strumento una grande versatilità: supporta il pieno accesso al Play Store e permette di installare app e giochi di ogni genere. I 4GB di ram e una memoria interna pari a 128Gb garantiscono velocità nell'esecuzione di applicazioni in multitasking e uno spazio di archiviazione in cui inserire foto, documenti, audio e altri documenti importanti. A finire questi dati da nerd, Feonal è dotato di un processore octa core che viaggia a 1,65Ghz per garantire velocità di elaborazione dei dati e nessun intoppo durante la navigazione nei menu e nelle applicazioni, la quale risulta sempre solida e mai rallentata.

Sul fronte della connettività naturalmente non mancano i classici aspetti come Wi-fi 6 che garantisce connessione veloce, Bluetooth 4.0 e presa usb-c per caricare la batteria da 6000mAh. Presente anche il modulo LTE per inserire una scheda sim e permettere di effettuare chiamate, collegarsi ad internet tramite dati mobili o semplicemente installare Whatsapp con una velocità massima fino al 4G, lo standard indispensabile per poter lavorare velocemente.

Samsung Tab A7

La scheda tecnica del Samsung Tab A7 presente un display WYXGA+, una tecnologia proprietaria della multinazionale sudcoreana, con una risoluzione 2000×1200 pixel e un rapporto da 16:10 per garantire angolo di visione fuori dal comune.

Il sistema operativo Android 11, aggiornabile all'ultima versione disponibile sul mercato, è gestito perfettamente dal processore Kryo 260 silver, che viaggia alla velocità di 1.8 Ghz grazie al chipset Snapdragon 662 di qualcomm, uno degli ultimi ritrovati dell'azienda cinese. La ram da 3GB consente il multitasking di molte applicazioni che possono essere installate facilmente all'interno di una memoria da 32GB espandibile con scheda microsd ad alta velocità.

Sul fronte della connettività, Samsung Tab A7 possiede il modulo Wi-fi, connessione dati, gps e bluetooth. Inoltre è presente uno slot per la sim per chiamate e messaggistica istantanea. Il tablet ha inoltre una doppia fotocamera, una interna e l'altra esterna, dalla capacità massima di 8 e 5MP.

Tablet Blackview Tab 8

Il sistema operativo Android 10 di questo modello permette di sperimentare e utilizzare qualsiasi tipo di app, anche quelle fotografiche vista la presenza di due fotocamere da 13 e 5 MP, presenti interamente ed esternamente per fare video chiamate e foto all'occorrenza.

Sul fronte tecnico, Blackview tab 8 monta un processore qualcomm dalla frequenza massima di 1,6Ghz con 4Gb di ram e 64Gb di memoria interna per l'archiviazione di programmi, foto e video oltre che di documenti. Se hai bisogno di più spazio per salvare i tuoi file puoi inserire una microsd ad alta velocità fino a 128 gb: in sostanza questo dispositivo può diventare un vero e proprio archivio portatile per ogni tua esigenza.

La dimensione totale è di 10.1 pollici che grazie alla batteria davvero generosa, pari a 6850 mAh, permette un'autonomia che non ha pari nella stessa fascia di prezzo. Infine, la connettività bluetooth e wifi lo rende idoneo a collegare dispositivi di ogni genere come tastiere, cuffie e altri, trasformandolo in una vera e propria suite di lavoro portatile.

Huawei T5 Mediapad

Il display da 10.1 pollici racchiuso da un ottimo vetro anti graffio ha una risoluzione full hd a 224PPI con colori di qualità per visualizzare foto, video o durante le video chiamate.

Sul fronte tecnico, Huawei si affida ormai da tempo a HiSilicon per i processori dei suoi device: in questo caso è presente un cortex A5 octa core con velocità impressionante di 2.36Ghz a garantire multi tasking e velocità di elaborazioni: il sistema operativo installato, Androd 11, è infatti sempre rapido e non si impalla mai. La ram è di 3 gb e la memoria di archiviazione da 32 Gb, passibile di espansione tramite micro sd ad alta velocità.

Per quanto riguarda la connettività di Huawei Mediapad, questo è in linea con tutti gli standard minimi richiesti oggi: è presente modulo Wi-fi, bluetooth e gps. Inoltre è possibile inserire una scheda sim per effettuare chiamate o collegarsi alla rete mobile fino a velocità 4G per scaricare, chiamare e massaggiare. Con le ottime fotocamere di cui è dotato il prodotto, infatti, le video chiamate sono di qualità superiore e il microfono e gli altoparlanti integrati permettono una riproduzione di livello del suono e della voce; a sorreggere tutto una batteria che garantisce un giorno di autonomia e la ricarica rapida, per non restare mai senza nel momento del bisogno.