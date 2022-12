I migliori tablet E Ink per leggere e prendere note

L’arrivo del Kindle Scribe di Amazon ha indubbiamente portato l’interesse sulla categoria dei tablet E Ink, che in realtà esiste già da molto tempo ed ha molteplici prodotti da diverse aziende con caratteristiche e funzionalità che li differenziano sufficientemente. Se, quindi, volete acquistare un tablet E Ink per prendere appunti grazie alla penna, leggere libri e documenti, e fare tante altre cose durante la giornata continuate a leggere: abbiamo selezionato quelli che reputiamo i migliori modelli che potete acquistare oggi stesso, per voi o per fare un regalo di Natale.

Onyx Boox Note Air2 Plus

Pioniere assoluto nella produzione di tablet E Ink con stilo per prendere note è Onyx, azienda cinese specializzata proprio in eReader e attiva dal 2009. I primi tablet E Ink usavano un sistema operativo Linux, ma dal 2013 l’azienda ha deciso di adottare Android per una maggiore compatibilità con app terze. L’ultimo nato è Boox Note Air2 Plus, un tablet da 10,3” con display E Ink Carta ad alta definizione e illuminazione regolabile sia in intensità che in tonalità. Trattandosi di un tablet Android abbiamo un hardware di tutto rispetto, che comprende un processore Snapdragon 665, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, mentre la batteria da 3700mAh può durare diverse settimane con una singola carica. Presente il Google Play Store, che ci permette di installare app per la lettura comprese quelle di Kindle e Kobo, di annotazione come OneNote, e molto altro. Fra le funzioni principali abbiamo la possibilità di prendere note su eBook e documenti, di convertire la scrittura in testo elettronico, di trasferire i file via cavo OTG o di condividerli con vari servizi cloud come Dropbox, OneDrive o Google Drive, di proiettare lo schermo su un display esterno o TV, e di ascoltare file multimediali grazie all’altoparlante oltre che di registrare note vocali con il microfono integrato. Il prezzo di listino è di €519,99, e potete acquistarlo sul sito del produttore, su Amazon o su eBay.

reMarkable 2

Fra le aziende più quotate nel settore dei tablet E Ink c’è la norvegese reMarkable, operativa dal 2014 e che nel 2017 – dopo una campagna di crowdfunding – ha lanciato la prima versione del suo omonimo dispositivo. Oggi potete acquistare reMarkable 2, un modello di seconda generazione con display E Ink Carta da 10,3” ad alta definizione a cui però manca l’illuminazione: di sera o in zone poco illuminate avrete bisogno di una lampada per poter leggere o scrivere. Parliamo di un dispositivo pensato primariamente per scrivere e sostituire la carta – aspetto in cui riesce molto bene – quindi l’hardware non è particolarmente evoluto: abbiamo un non ben definito processore dual-core con 1GB di RAM e 8GB di memoria interna, una batteria da 3000mAh capace di durare alcune settimane con un uso medio. Fra le altre caratteristiche troviamo il supporto ai servizi cloud esterni, la conversione della scrittura in testo e la possibilità di prendere note direttamente su documenti o eBook. Non sono presenti microfono e altoparlante, né il supporto agli audiolibri. Il prezzo di listino è di €349, a cui si devono aggiungere almeno altri €79 per la penna base, ed un abbonamento da €3 al mese per le funzioni cloud senza limitazioni. Disponibile sul sito del produttore e su eBay, mentre su Amazon potete trovare un’ampia gamma di cover e accessori.

Kobo Elipsa

Nome senza alcun dubbio importante nel mondo degli eReader è Kobo, principale concorrente di Kindle e già da diversi anni parte del colosso giapponese Rakuten. Dopo una lunga storia nella produzione di eReader e tablet, già nel 2021 l’azienda ha lanciato Kobo Elipsa, il suo primo tablet E Ink con penna. Il display è anche qui da 10,3” con tecnologia E Ink Carta, con illuminazione regolabile solo in intensità e non in tonalità. Il processore è un quad-core, con 1GB di RAM e 32GB di memoria interna, mentre la batteria da 2400mAh può durare settimane. Non abbiamo né altoparlante né microfono, ma c’è il supporto agli audiolibri collegando delle cuffie o uno speaker esterno via Bluetooth. Possiamo scrivere su libri e documenti, convertire la scrittura in testo, ed utilizzare Dropbox per esportare o importare note e documenti. Il prezzo di listino di €399,99 comprende anche la penna e la SleepCover, e potete acquistarlo sul sito del produttore, su Amazon o su eBay.

Huawei MatePad Paper

Dopo un lancio all’inizio del 2022, nelle scorse settimane è arrivato anche in Italia il primo tablet E Ink di Huawei, con un approccio più simile a quello di Onyx che non a quello degli altri modelli che puntano principalmente sull’esperienza di lettura e scrittura. MatePad Paper è infatti basato su sistema operativo HarmonyOS 2, con processore Kirin 820E octa-core, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, ma porta lo stesso display E Ink da 10,3” dei modelli precedenti, con luce regolabile anche in tonalità. La batteria da 3575mAh ha un’autonomia che difficilmente supera la settimana, ma andando a guardare le funzionalità a disposizione è probabilmente il modello più completo: troviamo 4 microfoni e 2 altoparlanti stereo, il supporto agli audiolibri e alle note vocali, la possibilità di trasferire file via Bluetooth oltre che via cavo OTG e attraverso i servizi cloud di terze parti (tranne Google Drive per i motivi che conosciamo bene); è possibile scrivere su documenti e libri, convertire la scrittura in testo digitale, proiettare lo schermo su TV e display esterni, ed installare app terze da AppGallery, lo store di Huawei che abbiamo imparato a conoscere sugli smartphone degli ultimi anni. Il prezzo è di €499,90, comprensivo di penna e cover, e potete trovarlo sul sito del produttore o su eBay.

Amazon Kindle Scribe

Lo abbiamo tenuto per ultimo dal momento che è appena uscito, ma siamo sicuri che diventerà presto il modello più venduto: Amazon ha probabilmente voluto vedere prima come si muovevano i suoi concorrenti e quale fosse la domanda di questa tipologia di prodotto prima di progettarne e venderne uno tutto suo, ciononostante ci sembra che il Kindle Scribe sia leggermente acerbo, presentando diverse lacune rispetto a tutti i modelli che abbiamo appena menzionato. Da un lato abbiamo un display E Ink da 10,2” da 300ppi, con la definizione più elevata in assoluto fra i modelli esistenti ad oggi, l’illuminazione che migliora ulteriormente quella già ottima del Kindle Oasis, portando a 35 i LED regolabili sia in intensità che in tonalità, un processore MediaTek MT8113 Kompanio 500 octa-core, abbinato a 1GB di RAM e a 16, 32 o 64GB di memoria interna, ed una batteria di cui non conosciamo la capacità ma sappiamo che può durare settimane. Dall’altro, invece, ci saremmo aspettati qualcosa in più come funzionalità. Non possiamo infatti scrivere sui libri, ma solo creare dei post-it virtuali che si visualizzano all’occorrenza, quindi non possiamo nemmeno sottolineare a mano libera alcuni passi di un libro; non possiamo convertire in testo la scrittura a mano libera, né utilizzare servizi di cloud esterni per condividere le note; non sono presenti microfono né altoparlante, e per gli audiolibri dobbiamo necessariamente associare una cuffia o uno speaker Bluetooth esterno. Il prezzo parte da €369,99 con penna base e versione da 16GB, arrivando fino a €449,99 per la versione da 64GB con penna premium – con cover acquistabile a parte. Lo trovate, naturalmente, su Amazon.

Bonus: Onyx Boox Nova Air C

Prodotto decisamente diverso da quelli visti fino ad ora è il nuovissimo Boox Nova Air C di Onyx, capace di fare praticamente tutto quello che abbiamo visto per il Note Air2 Plus, ma in un formato più piccolo e a colori. Il display E Ink Kaleido Plus da 7,8” a 300ppi ha infatti la caratteristica di poter riprodurre fino a 4096 colori, ed è particolarmente adatto a chi vuole leggere fumetti o libri con illustrazioni a colori, ma anche a chi disegna e vuole usare la penna per creare dipinti digitali a colori. Il processore è uno Snapdragon 662 octa-core, con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, mentre la batteria da 2000mAh può durare settimane. Presenti microfono e altoparlante, come anche il sistema operativo Android con Google Play Store per scaricare applicazioni. Il prezzo di listino è di €519,99, e potete acquistarlo sul sito del produttore, su Amazon o su eBay.

