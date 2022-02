Quando si parla di igiene orale e dispositivi medici dobbiamo fare attenzione a cosa acquistiamo, dal momento che una cattiva scelta può andare a compromettere la nostra salute. E anche per la scelta di uno spazzolino elettrico preferiamo consigliare prodotti di aziende riconosciute e dall'indubbia esperienza nella produzione e commercializzazione di dispositivi per la cura della persona. Vediamo quindi quali sono i modelli che abbiamo selezionato e che, secondo noi, sono i migliori sul mercato.

Oral-B iO 6: lo spazzolino smart

Da sempre quando si parla di spazzolini elettrici si pensa ad Oral-B, azienda leader nel settore dell’igiene orale e parte del colosso Procter&Gamble. Fra i modelli dell’azienda spiccano quelli della serie iO, tutti con tecnologia magnetica e intelligenza artificiale. Abbiamo scelto iO 6, che unisce caratteristiche veramente smart ad un prezzo comunque alla portata di tutti, e garantisce una pulizia orale con 5 modalità di spazzolamento. L’app Oral-B ci permette poi di tenere traccia dei cicli di pulizia e di migliorare il nostro modo di lavarci i denti.

Oral-B Smart 4: smart ed economico

Chi cerca uno spazzolino elettrico smart ma vuole spendere poco può scegliere la serie Smart di Oral-B, fra cui abbiamo selezionato il modello Smart 4. La caratteristica testina tonda pulisce a fondo i denti con 3 modalità di spazzolamento, e il LED vicino all’impugnatura ci avvisa se applichiamo troppa pressione su denti e gengive. La batteria dura più di due settimane, e anche qui possiamo controllare i cicli di pulizia con l’app Oral-B.

Philips Sonicare 3100: con spina USB

Un altro marchio che non ha bisogno di presentazioni è Philips, da sempre fra i protagonisti anche nel settore della cura della persona. Lo spazzolino elettrico Sonicare 3100 rimuove il triplo della placca rispetto a uno spazzolino tradizionale, e la tecnologia QuadPacer aiuta a coprire uniformemente tutte le zone del cavo orale. Presente anche un sensore di pressione per proteggere le gengive, e molto utile il cavo con connettore USB così da poter usare un generico caricatore o una porta USB per ricaricare.

Panasonic EW-DC12: con setole extra-fini

Anche Panasonic propone uno spazzolino con vibrazioni soniche e setole extra-fini per una pulizia profonda ed una rimozione maggiore della placca, riuscendo a pulire anche le tasche parodontali senza andare a infiammare le gengive. Con tre diverse modalità, fra cui la Sensitive per chi ha gengive spesso sanguinanti, EW-DC12 si assicura che ognuno abbia sempre la velocità ideale per il tipo di pulizia desiderato.

Oral-B Junior: per i più piccoli

Progettato specificatamente per i bambini dai 6 anni in su, Oral-B Junior è dotato di testina tonda con setole extra-morbide per essere ancora più delicate su denti e gengive dei piccoli, senza rinunciare al movimento 3D per una rimozione efficace della placca. Il timer incorporato insegna ai bambini a spazzolare per almeno due minuti, e la batteria garantisce un’autonomia di 10 giorni.

