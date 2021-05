In questa fascia di prezzo si iniziano a trovare smartphone veramente molto interessanti, con un comparto fotografico discreto e alcuni molto potenti. Vediamo insieme quali in questa guida di Telefonino.net.

POCO X3

POCO X3: è un telefono economico dedicato a chi ama giocare con il proprio smartphone. Il processore è il più potente in questa fascia di prezzo, questo senza ombra di dubbio, inoltre le memorie sono di tipo UFS 3.1. Ovviamente Poco ha risparmiato sulla qualità costruttiva, design e comparto fotografico.

Con la tecnologia evoluta UFS 3.1, POCO X3 Pro offre una velocità di lettura e scrittura su disco immediate, caricamento giochi e app senza fastidiose attese.

Con una frequenza di aggiornamento a 120Hz avrai movimenti fluidi anche con giochi di azione mentre l’alta frequenza del tocco a 240Hz riduce la latenza del tuo comando. Resiste anche a cadute fino da 1.6m su superficie rigide e sconnesse. Migliorata anche la resistenza ai graffi, fino a 2 volte rispetto alle alternative in alluminiosilicato.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Xiaomi Redmi Note 9T 5G è fluido, scatta foto discrete, ottima autonomia. È dotato di sensore ir per usarlo come telecomando universale e ha pure il doppio speaker audio. Ha il doppio 5G e lo smartphone mid-range più economico con tecnologia 5G avanzata. Con un'enorme batteria da 5000 mAh ad alto ciclo di carica e una fotocamera ad alta risoluzione da 48 MP, Redmi Note 9T è pronto a ridefinire il mercato degli smartphone 5G.

Supportata da hardware e algoritmi di elaborazione avanzati, la fotocamera principale da 48 MP ti consente di catturare i tuoi ricordi in dettaglio, giorno e notte. I tuoi film, giochi e social media prendono vita grazie al display DotDisplay Full HD + da 6,53 pollici, protetto da Corning Gorilla Glass 5, mentre ti godi un suono stereo coinvolgente da una potente configurazione a doppio altoparlante per un'esperienza audiovisiva indimenticabile. La batteria da 5000 mAh (typ) non ti deluderà con le sue 15 ore di navigazione, 18 ore di riproduzione video o 11 ore di gioco.

Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto G 5G Plus:è uno smartphone di fascia media con supporto alla connessione 5G. Sul Motorola Moto 5G Plus abbiamo il supporto per la micro SD, ma se inseriamo questa, perdiamo il Dual SIM. Quad camera 48 MP: foto nitide e brillanti in ogni condizione grazie al sistema a quattro fotocamere da 48 MP e alla tecnologia Quad Pixel. Ampia Memoria espandibile 64 GB e Dual SIM.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro ha schermo ultra alto, retro curvo 3D a 4 lati di design aerodinamico, si adatta comodamente alla mano. Le foto sono ottime: fotocamera selfie da 20 MP con modalità ritratto AI con impostazione sfocatura dello sfondo. La fotocamera principale ad altissima risoluzione da 64 MP + obiettivo ultra grandangolare da 8 MP 120 ° + obiettivo ultra macro da 2 MP da 2 cm + sensore di profondità da 2 MP Quad camera posteriore. Processore di gioco Helio G90T: processore di gioco con tecnologia LiquidCool, 2 core A76 a 2,05 GHz di grandi dimensioni, 6 core A55 a 2,0 GHz, dispositivo di raffreddamento da 4 ℃ a 6 ℃, per garantire il corretto svolgimento dei giochi.

Realme 6 Pro

Realme 6 Pro: si tratta di un telefono in grado di fornire buone prestazioni in tutti i campi. Da notare la selfie camera ultra-grandangolare e lo zoom ottico 2x, è infatti dotato di ben 4 fotocamere AI. L’autonomia è molto buona, il SoC è prestante, il software è abbastanza completo in termini di funzioni. Il cellulare risulta essere fluido. Realme 6 è dotato di tecnologia NFC che permette di effettuare pagamenti direttamente tramite il telefono.

Il display, invece, con un refresh rate a 90Hz rende l’utilizzo un’esperienza senza precedenti. Grazie al display da 16.5 cm e un rapporto schermo-corpo del 90,5% gli utenti potranno immergersi nell’intrattenimento.La potente batteria da 4300 mAh può durare fino a un giorno. Maggiore efficienza di ricarica, minori problemi di surriscaldamento. Installata con 5 livelli di protezione, la ricarica rapida a 30W e la modalità di risparmio energetico si adattano alle tue necessità giornaliere.