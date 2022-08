Ci sono molte situazioni in cui possiamo aver bisogno di uno sdoppiatore HDMI, ma dobbiamo innanzitutto distinguere la tipologia di prodotto di cui necessitiamo. Gli sdoppiatori HDMI si dividono infatti in due categorie: quelli che ci permettono di collegare più ingressi ad una singola porta HDMI del monitor o TV, e quelli che invece duplicano l’uscita di un dispositivo verso due monitor o TV distinti. Nel primo caso si parla di switch, e nel secondo di splitter. Abbiamo scelto quelli che sono oggi i migliori sdoppiatori HDMI che potete acquistare, di entrambe le tipologie.

UGREEN HDMI Switch 4K 3 in 1

Uno sdoppiatore HDMI completo e versatile è quello proposto da UGREEN, azienda nota per la produzione e commercializzazione di accessori. Il Switch 4K 3 in 1 ci permette di collegare fino a 3 ingressi diversi (PC, decoder, console, …) e di portarli su un unico ingresso HDMI. Naturalmente non sarà possibile trasmetterli tutti insieme, quindi dovremo scegliere volta per volta quale usare attraverso la pressione di un tasto fisico o con il telecomando a infrarossi incluso in confezione. Lo sdoppiatore supporta segnali video fino a 4K@30fps.

Sdoppiatore HDMI GANA 4K

Concettualmente simile al precedente, anche lo sdoppiatore HDMI 4K di GANA permette di collegare fino a tre diverse fonti video ad un unico monitor o TV, utilizzando un box dalle dimensioni compatte ed essenziali. In questo caso per il passaggio da una fonte all’altra dobbiamo necessariamente premere il pulsante incluso sul dispositivo, ma a fronte della necessità di alzarci dal divano abbiamo una spesa decisamente più contenuta.

Sdoppiatore HDMI VWRHAR

Più versatile rispetto ai precedenti lo sdoppiatore proposto da VWRHAR, che può funzionare in entrambe le direzioni: possiamo infatti collegare due fonti di segnale video come decoder e console ad un singolo ingresso HDMI del TV, ma anche connettere la stessa fonte a due monitor. L’unica cosa da tenere a mente è che funziona solo una delle due porte HDMI dallo stesso lato per volta; quindi, anche in caso di collegamento a due monitor vedremo le immagini su uno per volta. Migliore qui la qualità video, avendo il supporto fino a 4K@60fps.

LINK LKADAT01

Economico ed essenziale, lo sdoppiatore HDMI LINK LKADAT01 permette di collegare l’uscita video di un PC, decoder o console di gioco a due monitor o TV e di vedere le immagini contemporaneamente su entrambi gli schermi. La risoluzione massima supportata è di 1080p, ma per il prezzo a cui questo accessorio è proposto non potevamo pretendere di più. Attenzione a usarlo solo con due monitor in uscita, se usato per collegare due ingressi allo stesso monitor il dispositivo non funziona non avendo il pulsante di selezione.

Musou Splitter HDMI 1×4

Soluzione ideale, ad esempio, per i bar che trasmettono sport o video musicali contemporaneamente su più schermi avendo una fonte unica – come un decoder TV o un PC – lo splitter 1×4 di Musou fa proprio questo: il segnale in ingresso viene replicato sulle quattro uscite con una risoluzione fino a 4K, ed è presente anche il supporto all’audio, permettendoci così di ascoltare dialoghi e musica su ognuno dei TV collegati.

