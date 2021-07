La soluzione migliore per avere sempre a portata di mano lo smartphone quando andiamo a correre o a fare una passeggiata, può quindi essere un porta cellulare da braccio. Vediamo alcuni modelli che abbiamo selezionato noi della redazione di Telefonino.

EOTW

Il modello più semplice è quello proposto da EOTW, una fascia porta cellulare da braccio in neoprene e con copertura impermeabile per lo smartphone. Intorno allo smartphone c’è anche una striscia riflettente, per una maggiore sicurezza quando si corre in strada di notte. Accanto troviamo anche una piccola taschina dove conservare le chiavi di casa o della macchina oltre alla possibilità di fissare i cavi delle cuffiette.

Haissky

Disponibile in quattro colori, la fascia di Haissky mantiene tutte le caratteristiche di quella precedente, compresa la striscia riflettente per una maggior sicurezza in orari serali. La taschina laterale ha però dimensioni maggiori, arrivando a contenere anche una custodia per auricolari TWS o altri oggetti.

VUP

Il porta cellulare da braccio di VUP è composto da due parti: una fascia in neoprene e lycra traspirante per il braccio, e una rete elastica in silicone per avvolgere gli angoli dello smartphone. Applicando la rete sulla fascia abbiamo la possibilità di far ruotare lo smartphone di 360° e quindi di usarlo comodamente senza bisogno di estrarlo ogni volta, e senza alcun rischio di caduta.

Rantizon

Diversa la soluzione di Rantizon, che propone una custodia dalle dimensioni più ampie in grado di contenere lo smartphone ma anche altri oggetti come chiavi, soldi e cuffiette in due tasche separate. La fascia è resistente al sudore e agli schizzi d’acqua, ma per l’uso dello smartphone abbiamo bisogno di estrarlo non essendoci una finestra trasparente e touch.

CYchen

Anche il modello di CYchen è composto da due tasche separate: una più ampia può contenere smartphone fino a circa 6,5” e una più piccola dà spazio ad oggetti come chiavi, portafogli e cuffiette. Il materiale resite agli spruzzi d’acqua ed è disponibile in tre diverse colorazioni.