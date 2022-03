I lettori di Smart Card sono oggetti di uso comune che permettono di leggere le carte d'identità elettroniche di nuova generazione, le cosiddette CIE. Sono prodotti che stanno diventando sempre più indispensabili. Il motivo è presto detto: grazie a questi accessori si potrà entrare senza problemi nelle piattaforme relative alla pubblica istruzione, ma non solo. Possono eseguire tanti altri utilizzi e hanno dei costi estremamente contenuti, anche se dobbiamo ammettere che ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche, ma partiamo con ordine. Ne abbiamo selezionati cinque, buona lettura.

Ewent EW1052

Ewent EW1502 modello è uno dei più economici che si possano trovare sul mercato. È molto compatto, portatile ed è dotato di una pratica porta USB che necessita di un alimentatore o un computer per funzionare. Non lasciatevi ingannare dal costo basso: è un prodotto affidabile dal design tradizionale ma che è dotato altresì di tecnologie di rilievo. È stato pensato per professionisti e per appassionati, ma è un ottimo regalo da fare per chi necessita di un gadget con cui scannerizzare i documenti digitali come la carta d'identità o per firmare digitalmente un documento.

ROCKETEK USB

Forse il nome vi lascerà un po' perplessi, ma quello di ROCKETEK è un lettore di Smart Card portatile (è piccolissimo e ha l'attacco USB integrato) che è facilmente scambiabile per una Pen Drive. Non è solo un pratico lettore di tessere digitali, ma consente anche di fungere da lettore di SD o microSD con adattatore. Sono tanti i gadget compatibili e in più sappiate che funziona senza problemi sia su macOS che su Windows. Essendo piccolo e portatile, potrete mettervelo in tasca ogni giorno per ogni evenienza.

HID Omnikey 3121

Il lettore di Smart Card di HID è un prodotto da scrivania eccezionale; a differenza degli altri che sono più “portatili”, questo si sposa alla perfezione con il vostro desk setup. Ha uno stand che gli consente di rimanere in posizione verticale, ma si può anche usare orizzontalmente. Ha un software che si scarica dal sito dell'azienda che permette di autenticare i documenti con la firma digitale. Inoltre, non dovrete temere nulla: il gadget presenta inserti gommati e ha un cavo USB lungo e resistente. Fra le altre cose, permette di leggere schede CRS, CNS e iD. Funziona sia con macOS che con Microsoft Windows e la società promette una piena compatibilità anche con i sistemi Linux.

ROCKETEK Multiport

L'hub multiporta di ROCKETEK consente di eseguire una serie di operazioni con un design praticamente universale. Ci sono tante porte infatti, che garantiscono una compatibilità con tutte le schede possibili e immaginabili. Certo, ha un costo contenuto, ma permette di inserire sia SD che SDXC, che SDHC e MS/M2. Oltre a queste, non dimentichiamo che si possono leggere le card digitali. Le porte sono ben sei per una versatilità senza paragoni. Hanno un cavo molto lungo che ne migliora l'utilizzo e soprattutto, è resistente anche se realizzato in plastica. Permette di essere collegato con qualsiasi computer ad oggi in commercio, sia esso dotato di sistema Mac che Windows. Molto pratico il LED che indica quando è connesso al PC.

Webbo Cie 3.0

L'ultimo gadget di cui vi parliamo è di Webbo ed è il “non plus ultra” del settore. Il suo costo è più alto dei competitor, ma è giustificato dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. In primo luogo, ha un firmware aggiornato ed è dotato di modulo NFC per PC ed è conforme con lo standard ISO/IEC18092. La tecnologia contactless (RFID) funziona a 13,56MHz. Si può accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione ma può essere anche un lettore di tessera sanitaria, di smart card contactless, NFC Tag Reader e supporta tutti i sistemi operativi.