Se cercate un joypad con cavo per PS4, ma la quantità di marche e modelli in vendita vi confonde, siete nel posto giusto: in questa guida analizzeremo dettagliatamente i migliori joypad con cavo che è possibile acquistare sulla famosa piattaforma di shopping online; al termine della lettura saprete con certezza quale è il joypad su misura per le vostre esigenze e potrete effettuare il miglior acquisto possibile.

I joypad con cavo possono risultare scomodi o poco pratici, soprattutto non amate avere cavi in giro per casa, ma sicuramente hanno dei vantaggi rispetto ai modelli wireless.

Il primo vantaggio che presentato è un input lag minore, il secondo è che non devono essere ricaricati. Se quindi siete tra quelle persone che passano ore e ore davanti la PS4, questa scelta potrebbe rivelarsi molto pratica.

Vediamo la nostra selezione.

Dualshock 4

Il Dualshock 4 è il controller originale Sony, di colore nero come la console, è disponibile tuttavia in una gamma sconfinata di colorazioni; è realizzato con plastiche di alta qualità, ruvide e opache, con disegni che ne migliorano la presa.

Il gamepad originale Sony ha due leve analogiche poste alla stessa altezza in concomitanza dei pollici.

Sony ha prestato attenzione alle critiche dei giocatori eliminando del tutto l'effetto rimbalzo delle versioni precedenti del Dualshock, che proprio non era piaciuto. Ora il controllo è di una precisione elevatissima.

Sul lato destro sono alloggiati, in una posizione estremamente comoda e facile da raggiungere, i quattro pulsanti con le icone della PS4, mentre sul sinistro il d-pad a quattro direzioni solido e puntuale nella risposta.

Sul retro, i quattro trigger L1, L2, R1, R2, realizzati in plastica ruvida per evitare scivolamenti.

Tra i trigger, un pannello di plastica dalla forma triangolare che accoglie una luce al led e che cambia colore e che si rivela utile per segnalare al giocatore particolari situazioni di gioco.

Al centro delle leve analogiche c'è il pulsante PS, l'area superiore è occupata dalla touchbar e dai pulsanti Share e Options, un po' difficili da raggiungere, ma effettivamente anche poso usati.

Sotto l'ingresso ‘ext', un ingresso proprietario Sony e l'ingresso jack da 3,5 mm per le cuffie.

Il DS4 è un controller wireless, ma può essere utilizzato anche in modalità cablata, in questo modo non solo se ne ricarica la batteria, ma si riduce l'input lag durante le sessioni di gioco.

Razer Raiju Mobile

Un joypad dalla ottima qualità dei materiali, considerato da molti giocatori il top, anche in virtù della sua versatilità.

Di colore nero opaco con pulsanti neri lucidi, ha la parte posteriore delle impugnature realizzata in gomma per non perdere mai la presa. Le leve analogiche sono posizionate in modo asimmetrico, la leva sinistra è più in alto della destra.

Sulla sinistra i quattro pulsanti con le lettere A,B, X e Y e sulla destra la croce direzionale.

I pulsanti sfruttano la tecnologia Mecha-Tactile, di cui Razer è proprietaria, che garantisce un mix unico tra una sensazione tattile piacevolmente ammortizzata e un feedback deciso, restituendo una risposta precisa e sempre affidabile. In basso il joypad presenta 4 pulsanti multifunzione che sono programmabili tramite il software Razer, una garanzia in termini di opzioni e personalizzazione.

Il joypad ha la modalità Hair Trigger: due commutatori aggiuntivi posti sul retro che ne modificano la risposta per un vantaggio competitivo totale.

Nacon Revolution Pro

Caratterizzato da un design elegante ed accattivante, il Nacon Revolution Pro è un controller nel complesso più massiccio del Dualshock 4, di colore nero opaco tranne che nella parte posteriore, che ha una finitura in plastica nera lucida.

I materiali forniti da Sony sono di eccellente qualità, rendendo questo modello uno dei più resistenti.

Le leve analogiche sono posizionate in modo asimmetrico e sono leggermente più alte del DS4, questo fa si che risulti comodo anche per i giocatori che hanno mani grandi.

Sul lato sinistro trovate il d-pad a 8 direzioni dalla forma circolare, in contrapposizione alla croce a quattro direzioni tradizionale. Sulla destra i pulsanti canonici PS4: quadrato, triangolo, cerchio e croce.

Come il DS4 nella parte superiore abbiamo il touchpad e i piccoli pulsanti Share e Options.

Nella parte posteriore i quattro trigger L1, L2, R1 e R2 spiccano subito per le dimensioni maggiori e, in aggiunta, sono inseriti altri due pulsanti, che in pratica equivalgono a quattro, dato che possono essere premuti alle due estremità con effetti diversi.

Il peso del Nacon Revolution Pro è di 201 grammi, molto simile al Dualshock 4, ma può essere modificato in accordo alle vostre preferenze con dei piccoli pesi di 10g, 14g, 17g forniti in dotazione, che possono essere inseriti in appositi alloggiamenti nelle impugnature.

Grazie al software Nacon si può personalizzare praticamente ogni funzione del controller con un PC, dalla funzione dei tasti, fino a configurare la curva di risposta di ogni leva. Potrete creare macro da assegnare a ogni pulsante ed avere fino a 4 profili diversi, intercambiabili rapidamente mentre usate il controller con la PS4.

Hori Controller Mini

La prima caratteristica che salta all'occhio del Controller Hori Mini è il suo aspetto: è un controller minuscolo e dallo stile retrò.

Le leve sono posizionate in modo simmetrico, sulla destra i quattro pulsanti canonici Playstation e sulla sinistra la croce direzionale a quattro direzioni, composta da un unico pulsante.

Piccoli, sul retro i quattro triggers L1, L2, R1 e R2.

La risposta dei pulsanti e delle leve è precisa e puntuale, l'esperienza d'uso si rivela ottima soprattutto per i platform.

Se il controller è mini, non lo è il cavo; questo infatti è lungo ben 3 metri e difficilmente si rivelerà corto o scomodo durante le vostre sessioni di gioco, anche le più sfrenate.

Questo controller deve essere considerato per quello che è: una versione compatta del Dualshock 4, di cui conserva l'ottima risposta e la qualità dei materiali.

Nacon Compact

Questo controller è disponibile in diverse colorazioni, ci sono anche versioni in plastica trasparente con illuminazione, se vi piace vedere cosa succede dentro i dispositivi elettronici.

Le leve analogiche sono in posizione simmetrica e tutti i pulsanti sono nella stessa posizione del controller originale Sony.

I pulsanti con i simboli PS4 sono più grandi e piatti e i trigger posteriori L1, L2, R1 e R2 sono leggermente più arrotondati e morbidi, risultando in fase di test più comodi di quelli del controller di casa Sony, soprattutto in quei giochi in cui devono essere premuti a lungo, come ad esempio i giochi di corsa.

Il touchpad è perfettamente funzionante ed ha stampati piccolissimi simboli Playstation, conferendogli una nota di originalità; non presenta la barra luminosa, che è sostituita da una piccola luce led posizionata tra le leve analogiche.