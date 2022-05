Gli irrigatori da giardino sono apparecchi che si rivelano estremamente funzionali allo scopo di “automatizzare” l’erogazione di acqua su superfici di piccole o grandi dimensioni. Stop alle inutili perdite di tempo: non sarai più costretto a svolgere questa operazione manualmente. In commercio ci sono tantissimi modelli di irrigatore da giardino: quelli su cui ci soffermeremo oggi si caratterizzano per l’estrema semplicità in fase di utilizzo e per un rapporto qualità prezzo decisamente alto. Con la minima spesa avrai la possibilità di portare a casa un prodotto di cui non riuscirai più a fare a meno, specie con l’arrivo dell’estate. Questi sono i modelli che abbiamo accuratamente selezionato per te.

Irrigatore da giardino Grüntek

Un irrigatore da giardino con 6 tipi di getto a scelta tra piatto, tifoso, jet, large, full e mini. Potrai selezionare il campo di irrigazione da 30° a 360°. Uno strumento particolarmente adatto per superfici fino a 491 m², con un raggio d’azione massimo di 25 m ed una pressione dell’acqua di almeno 4 bar. All’occorrenza, è possibile collegare più irrigatori tramite il connettore del tubo aggiuntivo.

Irrigatore da giardino Gardena

Un apparecchio indicato per superfici fino a 225 m². Raggio massimo di 8,5 m con 7 livelli di regolazione fra i quali scegliere. Il getto dell’irrigatore da giardino può coprire settori da 90° a 360°. La basetta in plastica lo rende perfettamente stabile. Un modello di facile utilizzo e di semplice manutenzione, con filtro a maglia fine removibile. Pulizia immediata ed alla portata di tutti.

Irrigatore da giardino XDDIAS

Un irrigatore da giardino che si compone di 3 bracci rotanti, utili per un completo movimento circolare, e 12 ugelli con ampiezza regolabile da 45° a 90° per ottenere un getto più ampio o contenuto a seconda delle esigenze. Il flusso dell’aria viene forzato verso il basso, in maniera tale da assicurare la massima stabilità ed impedire il movimento della base.

Irrigatore da giardino Aiglam

Questo irrigatore da giardino prevede una realizzazione in plastica ABS spessa e resistente, che garantisce una lunga durabilità nel tempo. L’apparecchio è dotato di 3 bracci che possono essere angolati in diverse direzioni: ogni braccio possiede 12 ugelli. Garantita una rotazione di 360°. La pressione dell’acqua può raggiungere una pressione di 80 psi, offrendo una copertura fino a 3600 piedi quadrati.

Irrigatore da giardino Tencoz

L’unità è piuttosto simile a quella precedentemente descritta. Parliamo di un irrigatore da giardino dotato di 3 bracci rotanti e 12 ugelli incorporati. Riesce a coprire superfici di 3600 piedi quadrati in maniera uniforme, raggiungendo una distanza di 32,8 piedi con una pressione dell’acqua di 80 PSI. Costruzione solida e resistente per garantire un’ottima aderenza al terreno.

Scegli il modello che preferisci tra gli irrigatori da giardino di cui ti abbiamo parlato: in vista del periodo estivo, sarà il tuo miglior acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.