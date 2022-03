I computer moderni sono sempre più compatti e leggeri, ma per ridurre lo spazio hanno spesso bisogno di eliminare tutto quello che non è essenziale, comprese le porte di comunicazione. Spesso capita infatti di vedere laptop con una singola porta USB-C, e comunque ormai è praticamente impossibile trovare porte LAN e spesso anche HDMI. Per questo un hub USB è diventato uno strumento essenziale: leggero e facile da portare sempre dietro, ci permette di estendere le interfacce del nostro laptop ogni volta che ne abbiamo bisogno. Vediamo quali sono i migliori sul mercato.

Anker Hub 7 in 1

Quando si parla di accessori per PC e smartphone non può mai mancare un prodotto Anker, azienda che da anni produce accessori di qualità elevata al giusto prezzo. Abbiamo scelto l’hub 7 in 1, che permette di aggiungere 2 porte USB 3.0, una HDMI 4K, una LAN da 1Gbps, lettori per SD e microSD ed una ulteriore porta USB-C abilitata alla ricarica Power Delivery da 60W, così da poterla usare per ricaricare il PC mentre è collegato ad un monitor e ad altre periferiche.

Belkin Hub 6 in 1

Anche Belkin è un’azienda in cui riponiamo sempre un’ottima fiducia, e che negli anni si è guadagnata anche la fiducia di Apple che ne vende i prodotti nei suoi store. L’hub 6 in 1 è progettato con MacBook e iPad in mente, ma funziona anche con PC Windows e Chromebook. La potenza massima gestita dalla porta USB-C compatibile con lo standard PD 3.0 è di ben 100W, e naturalmente non mancano le porte USB 3.0 e Gigabyte Ethernet, oltre ad una HDMI 4K.

Amazon Basics 4 in 1

Piccolo ed economico, l’hub 4 in 1 firmato Amazon Basics ha dalla sua il fatto di essere veramente tascabile, ma allo stesso tempo di avere tutte le porte essenziali. Abbiamo una USB-C con supporto fino a 100W, una HDMI 4K, una USB 3.0 e una Ethernet Gigabyte. Il tutto ad un prezzo decisamente basso, come da tradizione dei prodotti targati Amazon Basics.

Belkin Multiporta 11 in 1

Il Belkin Multiporta 11 in 1 ci permette di gestire da una singola porta USB-C ben 2 monitor 4K, di aggiungere 3 porte USB e un’uscita audio jack da 3,5mm, di avere una porta Ethernet Gigabyte e un lettore di schede di memoria, fino ad una porta VGA per monitor e proiettori di generazione più vecchia. E non manca l’ingresso USB-C da 100W per gestire il tutto con sufficiente potenza e ricaricare il laptop.

Anker Hub 6 in 1 per iPad Pro

Pensato per essere facilmente fissato e trasportato con un iPad Pro, l’hub 6 in 1 di Anker è compatibile anche con altri PC e tablet dotati di porta USB-C e permette di ricaricarli con una potenza fino a 60W mentre si usano una HDMI 4K e una USB 3.0. Presente poi il lettore di schede SD e microSD, decisamente utile per i dispositivi mobili, oltre all’uscita audio da 3,5mm per collegare un altoparlante esterno.