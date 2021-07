Se sei amante delle escursioni e delle passeggiate in montagna, avrai sicuramente bisogno dei bastoncini da trekking, che servono a migliorare la stabilità andando a scaricare il peso sulle braccia mentre cammini e percorri i sentieri. I bastoncini da trekking ridistribuiscono il tuo peso così renderai più leggere le ginocchia.

In questa guida, abbiamo scelto i migliori modelli di bastoni da trekking, ti aiuteremo a trovare l’attrezzatura giusta per le tue esigenze escursionistiche, al miglior prezzo.

Bastoni Glymnis

La maniglia di questi bastoncini hanno un design ergonomico e sono dotati di un pratico laccio da polso, eliminando il rischio di far cadere a terra i bastoncini.

Questi bastoni da trekking sono realizzati in alluminio, risultando estremamente resistenti e leggeri. L’altezza è regolabile in base a chi li usa, hanno un livello di regolazione di 36-130 cm e i bastoncini trekking carbonio sono forniti con 8 punte totali.

Bastoni AUTOPkio

Questi bastoni sono leggeri, facilmente trasportabili nello zaino. Il twist lock rapido offre un fissaggio sicuro per fissare la lunghezza. L’impugnatura in sughero è un punto forte, proprio perché ha maggior grip e riduce la sudorazione. Dotati di custodia e diversi puntali in base al terreno.

Bastoni Ferrino Nuptse

Bastoncino tecnico e leggerissimo, polivalente per escursionismo invernale, ciaspole, scialpinismo o trekking. Costruito in carbonio con leva lock&go per facilitare la regolazione. Sono incluse due rotelle.

Bastoni Black Diamond Trail Ergo Cork

L'impugnatura ergonomica in sughero di questi bastoni dissipa l'umidità, e la cinghia regolabile garantisce anche una posizione di presa ottimale. L'adattamento alle dimensioni del corpo è reso possibile dagli elementi Flick Lock regolabili dei tre segmenti dell'asta telescopica. Il cinturino da polso Solution da una migliore sicurezza.

Bastoni Fostoy

Questi bastoncini dispongono di un sistema di blocco a scatto per regolare la lunghezza dell'asta in base alla propria altezza, con il cinturino da polso regolabile per proteggere le proprie mani. I bastoncini da passeggio si adattano a diverse altezze del corpo. La dimensione piegata dei bastoncini da trekking è di 36 cm e ogni bastoncino pesa circa 305 g. Non occuperanno troppo spazio nello zaino.