Andiamo a vedere diversi modelli di Barbecue a gas, tra quelli che riteniamo con il maggior rapporto qualità prezzo e consigliati per l’acquisto, per le migliori grigliate a casa.

Weber Spirit

Weber Spirit: è un modello affidabile, sicuro, con la solida garanzia Weber, con una potenza da 7.75 Kw. Il braciere è in ghisa di alluminio ed ha un coperchio in acciaio smaltato. Il termometro è integrato e ci sono 2 griglie di cottura in acciaio smaltato: Possiede un piano di lavoro pieghevole e un fornello laterale.

Le griglie di cottura Barre Flavorizer catturano le gocce di grasso che causano fiammate e fumo, conferendo un irresistibile sapore affumicato al ciboGMS.

Campingaz 3 Series LS Plus Dual

Campingaz 3 Series LS Plus Dual: è ottimo per i materiali e la qualità dei bruciatori.

Ha un design rinnovato e una potenza aumentata con 9,6 kW + 2,3 kW per il fornello laterale.

E' Dual Gas: la griglia a gas può essere azionata con una classica bombola a gas o tramite un attacco gas esterno. Le opzioni cottura sono: griglia/piastra ampie in acciaio stampato smaltate matte in due parti (61×46 cm).

Sochef Piùsaporillo Barbecue

Sochef Piùsaporillo Barbecue : questo barbecue a gas economico per eccellenza è il Sochef PiúSaporillo, con bruciatori in acciaio inox, e potenza da 10 Kw. Possiede un fornello laterale 3 Kw e ripiano pieghevole, una griglia smaltata 50.6×35.6 cm e una griglia articolata. Ha un indicatore di temperatura, il cestello frontale portaoggetti, il telo copri bombola.

E' facilmente trasportabile.

Outdoorchef Ascona 570 G

Outdoorchef Ascona 570 G: questo modello ha due bruciatori ad anello di cui il grande in acciaio porcellanato e il piccolo in acciaio inossidabile, una maniglia e termometro integrati dotato di cerniera reggi coperchio. La ciotola raccogli grasso e la struttura in acciaio e legno di bamboo con pratico ripiano frontale sono molto importanti.

La griglia di cottura ha un diametro 54 cm e un ripiano inferiore portavivande.

CharGriller 3+1

CharGriller 3+1: i modelli Char Griller sono sempre dei modelli particolari, ricercati e di qualità. Basta guardarlo per avere paura di quello che potrai combinare con questo barbecue. Ha una spaziosissima area di cottura, molto robusto e facile da montare. Con un peso inferiore a 45,4 kg, le ruote fissate consentono di spostarlo facilmente nel cortile se necessario.