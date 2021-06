Cerchi dei buoni auricolari bluetooth per praticare sport, correre o da usare in palestra? In questa guidadi Telefonino.net ti guideremo all'acquisto: vediamo quali sono i migliori auricolari con tecnologia Bluetooth specifici per fare sport e quali scegliere in base alle tue esigenze, al prezzo migliore.

HOMSCAM Cuffie Bluetooth 5.0

Le HOMSCAM Cuffie Bluetooth 5.0sono dotati di Bluetooth 5.0 comprensivi di custodia di ricarica, che combinano un suono di alta qualità con la comodità del wireless. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, sono in grado di mantenere una connessione stabile e senza interruzioni fino a una distanza di 33 metri. Il loro basso consumo energetico ti garantisce fino a 4 ore di riproduzione con una singola ricarica. Una volta terminata la carica è sufficiente riporre gli auricolari nella loro custodia magnetica da 800 mAh, che permette di caricarli 8 volte di seguito. Sono dotati di un tasto multifunzione, con il quale è possibile avviare o fermare la riproduzione, far partire la traccia successiva o quella precedente e rispondere alle chiamate in arrivo.

Xiaomi Redmi Airdots

Xiaomi Redmi Airdots, è un auricolare wireless, il che significa che la connessione tra gli auricolari sinistro e destro scompare. Hanno la connessione automatica, cioè basta indossare le cuffie e ascolti tutto ciò che vuoi.

La batteria è a lunga durata, di 4 ore, con una sola carica, 12 ore di durata della batteria con scatola di ricarica; auricolare con batteria da 40 mAh, scatola di ricarica con batteria da 300 mAh.

Riduzione ottima del Niose e peso ridotto; design leggero da 4.1 g, dotato di tre modelli di tappi per le orecchie.

Pulsante fisico multifunzione per ridurre i tocchi falsi e supportare il controllo vocale, fare doppio clic per riattivare l'assistente vocale del telefono, molto comodo da usare.

HOMSCAM T3

HOMSCAM T3:sono dotati di chip Bluetooth 5.0, questi auricolari suono ancora migliore senza l’utilizzo di fili. Si accendono automaticamente dopo essere estratti dalla custodia di ricarica e si collegano automaticamente al dispositivo e dopo il primo accoppiamento sono pronti all'uso. Tramite gli auricolari è possibile saltare, riprodurre, mettere in pausa la traccia e attivare l'assistente vocale. Con entrambi gli auricolari, godrete della migliore esperienza di suono ad alta fedeltà. Immergetevi totalmente nel vostro mondo musicale.

TOZO T6

Gli auricolari TOZO T6 adottano la tecnologia avanzata Bluetooth 5.0. TOZO T6 supportano HSP, HFP, A2DP, AVRCP, che migliorano notevolmente la velocità di trasmissione e offrono un'esperienza di ascolto a bassa latenza.

Sono di facile accoppiamento: basta prendere 2 auricolari dalla custodia di ricarica e si connetteranno tra loro automaticamente, quindi solo un passaggio accederà facilmente all'impostazione Bluetooth del telefono cellulare per accoppiare gli auricolari.

Gli auricolari e la custodia di ricarica interna hanno il rivestimento nano che rende possibile l'impermeabilità per 1 metro di profondità per 30 minuti.

Il tempo di riproduzione dura oltre 6 ore con una singola carica e 30 ore totali con la custodia di ricarica.