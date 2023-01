I migliori Android TV

Uno smart TV è ormai un dispositivo essenziale in ogni casa. Infatti, non basta avere accesso ai canali del digitale, terrestre o satellitare, ma sempre di più seguiamo film e serie in streaming on demand grazie a servizi come Netflix, Prime Video, Disney+ e altri. Anche lo sport si sta diffondendo sempre di più verso lo streaming, ne sono prova prova il successo di DAZN e le partite su Prime Video. È importante quindi scegliere un buon televisore, che non solo ci possa dare accesso alle nostre applicazioni preferite, ma anche che abbia un app store che si aggiorna regolarmente aggiungendo prontamente tutti i nuovi servizi che a mano a mano si affacciano sul panorama del video on demand. Su questo Android TV è una garanzia, e indubbiamente la piattaforma da considerare quando si vuole acquistare un nuovo TV. Vediamo quindi quali sono i modelli migliori attualmente disponibili sul mercato, prendendo a riferimento un taglio di 55-58 pollici ma ricordando che ciascun modello è disponibile anche in dimensioni maggiori e minori.

Sony X80

Sony è una garanzia di qualità quando si parla di TV, grazie ad una gamma completa che comprende tutte le principali tecnologie di pannelli disponibili. E Sony è più di una semplice Android TV, dal momento che è stato il primo brand ad adottare la nuova interfaccia Google TV che unisce tutti i consigli su cosa vedere in una homepage completamente riprogettata, e che si modifica in base a cosa guardiamo e a quali servizi siamo abbonati. Per questa guida abbiamo selezionato Sony X80, un televisore con tecnologia Bravia per immagini di qualità altissima, audio coinvolgente con Dolby Atmos e altoparlanti X-Balanced, e naturalmente tutte le applicazioni direttamente dal Play Store. Costa intorno agli €800 e lo trovate su Amazon e su eBay.

TCL C83

Un’altra azienda che ha avuto da Google la possibilità di adottare la nuova interfaccia Google TV, più semplice da usare soprattutto quando non sappiamo cosa vogliamo vedere, è TCL. Il colosso cinese degli elettrodomestici e leader nella produzione di TV da diversi anni propone, fra i tanti modelli della sua gamma, il TV a MiniLED TCL C83, caratterizzato da una combinazione fra qualità visiva del pannello e audio emesso dalla soundbar ONKYO integrata che rendono la visione di film, serie TV ed eventi sportivi di un livello superiore. Non manca l’accesso al Play Store per tutte le app di Android TV, mentre la frequenza di refresh del display di 144Hz nativi lo rendono eccezionale anche per collegare una console e giocare. Disponibile a meno di 800 euro su Amazon e su eBay.

Philips The One 8507

Non ha ancora accesso alla nuova interfaccia Google TV, ma lo smart TV che Philips chiama The One (il modello 2022/2023 è caratterizzato dalla sigla 8507) è un concentrato di tecnologia al giusto prezzo. Si tratta sempre di un Android TV, con accesso a tutte le app del Play Store, ma si differenzia dai modelli proposti da altri brand grazie alla presenza dell’Ambilight, ovvero dell’apprezzatissimo sistema di retroilluminazione a LED RGB presente su tre lati, con colori che si sincronizzano con le immagini visualizzate creando un coinvolgimento ancora maggiore. Non mancano il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos, ma anche la possibilità di sincronizzare le immagini con altre luci Philips Hue presenti in casa, e l’audio con altoparlanti DTS:PlayFi in salotto o in altre stanze. LO trovate su Amazon e su eBay a circa 700 euro.

Sharp EQ3EA

Ottima anche la più recente Android TV proposta da Sharp, che con il modello EQ3EA porta sul mercato un pannello Quantum Dot, dotato quindi di una gamma di colori molto ampia e con profondità a 12 bit, ad un prezzo davvero concorrenziale. Ma non è tutto qui, dal momento che l’ottimo display con supporto al Dolby Vision è incastonato in un frame in alluminio con bordi ultrasottili, e l’audio – con Dolby Atmos – è emesso da un gruppo di altoparlanti premium progettati nientemeno che con Harman/Kardon. Presente anche un sensore di luminosità per adattare al meglio le immagini all’ambiente in cui ci troviamo e all’illuminazione presente. Disponibile a circa €700 su Amazon.

Panasonic LX650

Recentemente anche Panasonic ha deciso di adottare Android TV per una linea dei suoi televisori, da affiancare ai modelli – soprattutto OLED – che invece montano il sistema proprietario dell’azienda. Il vantaggio è chiaro, avere accesso a molte più app e garantire ai clienti aggiornamenti rapidi e frequenti, per avere sempre il software migliore a disposizione. Anche Panasonic LX650 supporta Dolby Vision e Dolby Atmos, ma anche una specifica modalità Game per ridurre la latenza e farci immergere completamente nel gioco. Comodo il piedistallo centrale, adatto così anche a mobili TV di dimensioni ridotte, e naturalmente – trattandosi di un Android TV – non mancano il Play Store e l’Assistente Google. Lo trovate a circa €600 su Amazon e su eBay.

