I nuovi smartphone sono dotati di sensori fotografici sempre migliori, in grado di scattare foto veramente belle e degne di nota. I sensori, però, non sono tutto e se vorrete scattare foto sempre migliori dovrete dotarvi di alcuni accessori smartphone indispensabili che vi permetteranno di aggiungere o migliorare le funzioni del vostro device.

Oltre ad affidarvi alle tecniche di post-produzione fotografica, gli accessori smartphone vi permettono di aumentare il potenziale del vostro dispositivo, a prescindere dal fatto che questo sia un iPhone o un dispositivo Android. Gli accessori smartphone dedicati alle foto sono molteplici e molto vari tra loro, e vanno dai classici treppiedi a dispositivi più evoluti tecnologicamente, come i gimbal.

Per cercare di darvi un orientamento nel mare magnum degli accessori smartphone, eccone alcuni da avere assolutamente, con prodotti selezionati tra i migliori della loro categoria.

Treppiede GorillaPod

Il Treppiede GorillaPod vi permette di tenere fermo lo smartphone durante lo scatto, evitando così foto mosse e video con l’immagine poco stabile.

Il treppiede rivela la sua utilità anche nel caso in cui vogliate scattarvi un selfie, dal momento che potrete utilizzarlo anche come selfie stick, grazie alla sua impugnatura.

Il più famoso e il migliore è sicuramente questo GorillaPod, un treppiede regolabile per smartphone, che all’occasione potrete utilizzare anche come fotocamera. Grazie alla sua struttura, potrete regolarlo come meglio credete per fotografare da qualsiasi angolazione. Le gambe sono dotate di giunture che si snodano, in maniera tale che potrete decidere di utilizzarlo non solo come treppiede ma anche come gancio da fissare a qualsiasi struttura.

Flash esterno Commlite CM-L50BII

Flash esterno Commlite CM-L50BII :il flash esterno a led vi permetterà di illuminare la scena per ottenere la miglior luminosità possibile e godere del vostro scatto.

Sul mercato esistono tantissimi modelli, ma il nostro consiglio è quello di acquistare un flash esterno a led che sia dimmerabile, quindi con il controllo della luminosità. In questo senso vi consigliamo il prodotto a marca Commlite, modello CM-L50BII. Questo flash esterno ha 50 led dimmerabili che potrete regolare a vostro piacimento e basarli sul livello di luminosità esterna.

Stabilizzatore Shoulderpod s2/h2>

Lo Stabilizzatore Shoulderpod s2è un prodotto molto bello che vi darà la possibilità di girare video stabilizzati e immagini nitide, evitando anche in questo caso il problema delle immagini mosse.

Il migliore in commercio è questo Shoulderpod s2, molto ben rifinito e in grado di garantirvi tre funzioni. La prima è quella di stabilizzatore, ma può essere usato anche come treppiede agganciandolo all’apposito supporto, o come supporto smartphone vero e proprio. L’altezza è regolabile, quindi va bene per tutti gli smartphone presenti in commercio senza nessun tipo di problema.

Steady Butler Mobile 2

Steady Butler Mobile 2: questo tipo di accessori smartphone permettono di girare video senza nessun tipo di movimento nella ripresa, garantendo stabilità al device mentre voi sarete liberi di muovervi.

Uno tra i migliori in commercio è questo Steady Butler Mobile 2 della Rollei, con le funzioni di Face Tracking e Object Tracking che permettono di mantenere il focus sul soggetto o sull’oggetto inquadrato. Dotato di app per lo smartphone, questo gimbal ha anche la funzione di treppiede, utile se non vorrete tenerlo in mano.

Kit obiettivi Selvim

Kit obiettivi Selvim: un accessorio smartphone indispensabile per chi vuole scattare fotografie col proprio dispositivo è un set di lenti ultra-wide. Questo tipo di ottiche per lo smartphone consentono di scattare foto grandangolo catturando una maggior porzione di scena.

Oltre alla lente grandangolo, i kit in commercio contengono altre ottiche interessanti, come quella per fare le foto macro e catturare tutti i dettagli, o la lente fisheye in grado di regalare un bellissimo effetto alle vostre foto.

Il kit migliore, a nostro avviso, è quello di Selvim, che contiene una lente macro 25X, una grandangolare da 0.5X, la fisheye da 235 gradi e l’ottica zoom da 22X, un kit molto versatile che si presta a diversi utilizzi.