Il mondo del gaming non si ferma solo alle console o ai videogiochi, ma si estende anche a tutti gli accessori pensati per rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Per questo motivo, abbiamo oggi deciso di elencare quelli che possono essere considerati i migliori accessori per la console attualmente in commercio, ovviamente concentrando l'attenzione sui dispositivi più popolari e utilizzati.

Faremo riferimento infatti alla PS4 di Sony. Per quanto riguarda la tipologia di accessori invece, spazieremo il più possibile, così da poter coprire un ampio ventaglio di offerte. Alcuni di questi saranno sicuramente più essenziali di altri, ma il mondo del gaming è bello anche per esplorare nuovi mondi, non solo all'interno della stessa console.

Volante Logitech G29 F1 SIM RACING

Tutti gli amanti dei giochi di corse non possono non disporre di un volante preciso, realistico e compatibile con i titoli più famosi. In particolare, in questo campo Logitech, con il suo G29 F1 SIM RACING, non ha assolutamente rivali. Dispone di un grip molto solido e la corsa del volante è bilanciata perfettamente. Sicuramente la scelta migliore in questo tipo di accessori. Disponibile inoltre in diversi colori e temi, pensati sulla base dei veri volanti di Ferrari, RedBull, Mercedes, McLaren, Renault e molti altri.

Playstation Move (VR Edition) Twin Pack

Per qualcuno il mondo della realtà virtuale è già morto, mentre per altri il meglio deve ancora arrivare. Per quest'ultima tipologia di utenti, segnaliamo il Twin Pack del Playstation Move in edizione VR, perfetto per immergersi in compagnia nei titoli più coinvolgenti attualmente disponibili in realtà aumentata. Non si tratta sicuramente di un prodotto necessario, ma senza dubbio di uno dei più divertenti da esplorare, insieme ovviamene al sensore VR rilasciato dalla stessa Sony per PS4.

Trust Gaming GXT

Affacciamoci adesso al mondo degli accessori un po' più standard, come quello delle cuffie da gaming. In particolare, in questa categoria abbiamo deciso di proporre un dispositivo più economico, in modo che chiunque possa effettivamente dotarsene. Parliamo ovviamente di un paio di cuffie pensate proprio per i videogiocatori. Il modello Trust Gaming GXT dispone di tutte le caratteristiche necessarie per non deludere le aspettative: buona qualità audio, jack da 3.5 mm, controller per la regolazione del volume, cuscinetti comodi e che evitano di riscaldare troppo, microfono mobile e, perché no, anche un design aggressivo. Disponibili in 3 colori.

Joypad Controller Dual Shock PS4

E non potevamo ovviamente chiudere la sezione dedicata agli accessori console PS4 senza proporre un Joypad Dual Shock ufficiale di Sony. Giocare è sicuramente divertente, ma mai come farlo in compagnia. Online esistono tante alternative valide non ufficiali, ma nel caso in cui si cerchi la migliore esperienza possibile, allora bisogna senza dubbio dotarsi del suddetto controller. I colori disponibili saranno tantissimi e non mancherà neppure l'opzione trasparente, per chi è alla ricerca di un dispositivo particolare e unico nel suo genere.

ABD Tappi Pulsanti in Silicone

Questo dispositivo si applica alle maniglie della console di gioco, e ogni coppia ha caratteristiche diverse. Materiale in silicone di alta qualità, impugnatura morbida. Assicurano di avere la migliore presa durante il gioco, più agile durante il gioco e una migliore esperienza di gioco.