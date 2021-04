Stabilire il miglior ripetitore WiFi per la nostra abitazione o ufficio non è sempre facile, soprattutto quando ci troviamo di fronte ad un’abitazione con delle pareti abbastanza spesse. Nessun timore però, seguendo passo passo la nostra guida cercheremo di capire quale prodotto si adatta meglio alle vostre esigenze. Per prima cosa è necessario capire quanti soldi possiamo spendere per un prodotto come questo e poi di conseguenza scegliere il prodotto più affine ai nostri requisiti. Esistono svariati brand in commercio che possono soddisfare le vostre aspettative con fasce di prezzo differenti. Questa guida ti aiuterà a scegliere il ripetitore WiFi più adatto ai tuoi scopi: scopri quale tra i dispositivi indicati si adatta meglio alle tue esigenze e tasche.

AVM Fritz 3000

AVM Fritz 3000 è un repipetitore molto simile ad un modem tradizionale. Sul retro del dispositivo troviamo ben 2 porte LAN che permettono di collegare due dispositivi via cavo senza nessun problema. Questo AVM Fritz 3000 dispone del consueto tasto Wi-Fi Protect Setup utile per connettere in maniera facile e veloce il repeater al modem principale. Il device in questione riesce ad arrivare a 3000 Mbps grazie alla tecnologia Tri Band. Fritz 3000 di AVM possiede infatti due bande a 5 GHz e una a 2.4 GHz che permettono di avere una stabilità e velocità di connessione senza alcun intoppo dovuto ad un calo di rete. Il repeater è compatibile con qualsiasi modem presente nel mercato italiano sia brandizzato che non. Come per l’altro prodotto di AVM anche questo gode della rete Mesh che garantisce maggiore stabilità e copertura anche in un luogo molto distante dal modem principale.

Netgear EX7500

Netgear EX7500è un ripetitore WiFi capace di ampliare la copertura wireless fino a 150mq e supporta fino a 35 dispositivi connessi come smartphone, notebook, tablet, Smart TV, Assistenti vocali ed altri. Il Netgear EX7500 è un ripetitore Tri Band, esso infatti supporta ben tre bande di frequenza: la prima a 2.4 GHz può arrivare a 400 Mbps, la seconda a 5 GHz arriva fino a 866 Mbps e l’ultima sempre con le stesse caratteristiche della seconda. Anche questo come il Fritz visto poc’anzi dispone del tasto WPS che permette una migliore facilità di configurazione con un altro modem. Oltre al Wi-Fi Protect Setup questo Netgear EX7500 condivide con il Fritz 2400 anche la rete Mesh che permette di avere un’unica rete wireless in qualsiasi stanza alla massima velocità di connessione. Un’altra specifica condivisa è la porta Ethernet che ormai troviamo in qualsiasi repeater. Grazie alla tecnologia Tri Band questo repeater può raggiungere i 2200 Mbps di velocità wireless.

AVM Fritz 2400

AVM Fritz 2400:è dotato di due bande di frequenza fino a 1.733 Mbps a 5GHz e 600 MBps a 2,4 GHz.

Si interfaccia agli altri dispositivi Fritz grazie alla rete Mesh, tecnologia che abbiamo già trattato alcuni paragrafi fa. È possibile collegarsi al ripetitore in maniera semplice ed immediata grazie al pulsante WPS presente nella parte frontale del dispositivo. Supporta le reti wireless 802.11ac/n/g/b/a ed è compatibile con tutti i modem disponibili in commercio. Nella parte inferiore troviamo anche una porta LAN utile se dobbiamo collegare un dispositivo tramite cavo Ethernet.

TP-Link RE200

TP-Link RE200: è dotato di frequenza Dual Band a 433 Mbps a 5 GHz e 300 Mbps a 2.4 GHz, le stesse caratteristiche che troviamo in un prodotto di soglia più alta. Il TP-Link RE200 come i tre modelli appena visti dispone anch’esso di pulsante WPS, questa funzione permette di connettere automaticamente il repeater al modem senza dover inserire alcuna password. Anche questo prodotto dispone della porta Ethernet che permette di connettere alla rete un eventuale dispositivo via cavo LAN. Il TP-Link RE200 è compatibile con qualsiasi modem disponibile in commercio.