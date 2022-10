Il momento che stiamo vivendo è quello ideale per pensare a passare ad un accumulo di energia più green, grazie alla disponibilità di accessori alla portata di tutti per generare energia sostenibile. Un generatore solare da balcone permette infatti a chiunque abbia un po’ di spazio in terrazzo o in giardino di installare un piccolo impianto fotovoltaico e ricaricare una centrale elettrica da usare poi per le varie esigenze, andando ad impattare meno sulla bolletta della corrente.

Esistono molti modelli di generatore solare, tutti silenziosissimi e con capacità che vanno dai 200Wh ai 2000Wh circa, e in alcuni casi con la possibilità di acquistare moduli aggiuntivi per riuscire ad accumulare quantità maggiori di energia, così da sopperire alle giornate di pioggia.

I pannelli solari moderni hanno una elevata efficienza di conversione che si avvicina al 25%, e riescono a catturare energia anche nelle giornate di cielo coperto, sebbene non quanta se ne riesca ad accumulare in una bella giornata di sole.

Certo il prezzo può sembrare elevato, ma se bilanciamo con il risparmio che possiamo ottenere sulla bolletta lo vedremo più come un investimento per il futuro. I moderni generatori, infatti, usano delle tecnologie che ci consentono di arrivare da un minimo di 1000 fino ad oltre 3000 cicli di vita, grazie alle nuove tecnologie adottate sulle batterie al litio.

Abbiamo selezionato i modelli migliori sul mercato, tutti prodotti da aziende altamente affidabili e con una esperienza rilevante nella produzione di power station e di pannelli solari. Tutte queste aziende producono generatori con diversi valori di capacità; quindi, sia che ne desideriate una con batteria più capiente, che una più compatta e portatile, potete facilmente trovare il modello di generatore solare da balcone più adatto alle vostre esigenze.

Jackery 1000 Pro

Jackery, il brand californiano più venduto in Nord America, propone diversi pacchetti che combinano un generatore della linea Explorer con dei pannelli solari. Per la nostra guida abbiamo preso in considerazione l’ultimo nato, il Jackery 1000 Pro: questo generatore solare ha una capacità di 1002Wh e comprende quattro pannelli solari da 200W ciascuno, per una potenza totale di 800W in grado di ricaricare il generatore in soli 110 minuti. Ampia la selezione di prese, mentre le batterie al litio con tecnologia al nichel-manganese-cobalto hanno una vita più elevata delle classiche Li-Ion.

Anker PowerHouse 757 + Pannelli Solari Anker 625

Anche i generatori solari di Anker stanno guadagnando sempre più popolarità dapprima in Nord America e successivamente anche in Europa. La PowerHouse 757 ha 1229Wh di capacità con batterie LiFePO4 che assicurano la massima durabilità sul mercato con oltre 3000 cicli di ricarica, e può essere abbinata a tre pannelli solari Anker 625 da 1000W ciascuno per una ricarica completa in poco più di 4 ore. Potete anche iniziare acquistando un solo pannello, aumentando i tempi di ricarica, aggiungendone degli altri in un secondo momento in base allo spazio disponibile e alle esigenze energetiche.

Bluetti AC200P con 3 Pannelli Solari PV120

Bluetti propone diversi pacchetti di generatore solare da balcone, lasciando la scelta del numero e della potenza dei pannelli solari da abbinare alla power station AC200P da ben 2000Wh di capacità. Abbiamo scelto quello che comprende 3 pannelli solari da 120W ciascuno, così da ricaricare l’enorme batteria LiFePO4 in circa 6 ore, ma il generatore può accettare fino a 700W in ingresso per una ricarica più veloce. Caratteristica dei generatori Bluetti, poi, è la presenza di due spazi per la ricarica wireless di smartphone e accessori, compatibili con lo standard Qi EPP da 15W.

EcoFlow Delta2 con Pannello Solare da 220W

Anche EcoFlow adotta le più recenti batterie con tecnologia LiFePO4, che garantiscono una vita media più lunga rispetto alle classiche batterie Li-Ion riuscendo a raggiungere e superare i 3000 cicli di ricarica. Con un’ampia dotazione di prese, EcoFlow Delta2 supporta anche l’estensione di capacità aggiungendo dei moduli aggiuntivi per passare da 1KWh originale a 2 o 3 KWh complessivi. Il pannello solare da 220W incluso nel pacchetto ricarica l’accumulatore in circa sei ore, ma possiamo dimezzare il tempo acquistandone un secondo. Inoltre, Delta2 ha connettività Bluetooth e può essere controllato da app per smartphone.

Goal Zero Yeti 1000X + Pannello Solare Boulder 100

Anche Goal Zero propone un generatore solare da balcone composto dalla power station Yeti 1000X e dal pannello solare Boulder 100, capace di ricaricare i 983Wh dell’accumulatore in una giornata di esposizione al sole. Le batterie sono agli ioni di litio, quindi rispetto agli altri modelli hanno una media inferiore e pari a oltre 1000 cicli di ricarica garantiti, ma anche il prezzo è più basso. Il pannello solare è composto da una coppia di pannelli da 50W inseriti in una struttura pieghevole che ne semplifica il trasporto nel caso volessimo portare il generatore in campeggio o per una festa all’aperto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.