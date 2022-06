Non è mica necessario essere una maestro pasticcere per fare del gustoso gelato in casa in completa autonomia, a maggior ragione quando anche la più economica gelatiera ti offre la possibilità di soddisfare la tua voglia di gelato in qualsiasi situazione e soprattutto in pochissime ore. In questo articolo prenderemo in considerazione 5 modelli di macchine per il gelato in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso, per darti la possibilità di individuare e acquistare in pochissimi click la gelatiera che soddisfa le tue esigenze personali.

Preparati a una ricca selezione di prodotti ideali per realizzare in pochissimo tempo gelati gustosi e di ogni gusto da condividere con i tuoi amici oppure con la tua famiglia.

Ariete 642

Partiamo con il modello Ariete 642, da molti considerata come la gelatiera con il migliora rapporto qualità/prezzo. Facile da utilizzare, piccola, con un serbatoio da 1.5 litri e con un motore silenzioso da 12W, si tratta del modello che consigliamo a chi si approccia per la prima volta a questo campo e non ha grosse pretese in termini di resa. Bastano appena 30 minuti per avere a disposizione il gelato, lo yogurt gelato oppure il sorbetto di qualsiasi gusto; è necessario riporre il comodo cestello in freezer e il gioco è fatto. Il coperchio trasparente, inoltre, ti permette di controllare in ogni passo la preparazione del gelato e aggiungere gli altri gusti tramite la comoda fessura superiore.

Puoi acquistare questo modello su Amazon a 34 euro.

Duronic IM540

Salendo leggermente di prezzo incontriamo il modello Duronic IM540, una macchina per il gelato con un cestello da 1.5 litri ideale anche per realizzare yogurt e sorbetti. Viene fornita una capiente ciotola da riporre in freezer prima dell’utilizzo vero e proprio e una volta aggiunti gli ingredienti servono dai 15 ai 30 minuti per ottenere il risultato che più ti aggrada. La paletta inclusa permette di miscelare in modo omogeneo tutti gli ingredienti aggiuntivi, anche grossolani, mentre il cestello trasparente dispone di una comoda apertura per introdurre di volta in volta nuovi ingredienti per realizzare tutte le combinazioni di gusti che vuoi.

Puoi acquistare questo modello su Amazon a 51 euro.

Klarstein

Superando di poco la soglia dei 100€ iniziamo a prendere in considerazione alcuni modelli che offrono una marcia in più rispetto ai primi due appena visti. Il modello realizzato da Klarstein, uno dei brand più popolari di questo settore, ha dalla sua due elementi molto vantaggiosi: un motore termoelettrico da 90W e un display con timer per ottimizzare al meglio la fase di preparazione del gelato. Questo modello ti permette di realizzare anche frullati, gelatine, frappè e ovviamente il gelato; gli ingredienti vengono raffreddati tramite il motore termoelettrico in circa 1-2 ore, senza avere più bisogno di far riposare il cestello nel freezer prima o dopo la preparazione del gelato.

Puoi acquistare questo modello su Amazon a 109 euro.

Ariete 693

Torniamo nuovamente a proporti una gelatiera realizzata da Ariete, in questo caso il modello Ariete 693. Come il modello appena visto, anche questo è costituito da un motore elettrico auto refrigerante che ti permette di realizzare le tue creazioni senza necessità di passare attraverso il congelatore. Dotato di un comodo cestello rimovibile, la macchina per il gelato dispone anche di un display LCD per tenere sempre sotto controllo la temperatura, un timer digitale con funzione di auto spegnimento e un tasto di accensione/pausa. La macchina per il gelato è ideale per realizzare anche gustosi sorbetti alla frutta e yogurt gelato.

Puoi acquistare questo modello su Amazon a 174 euro.

Springlane Emma

Chiudiamo la nostra selezione delle migliore gelatiere con uno dei modelli di fascia medio alta più apprezzati dagli utenti, lo Springlane Emma. Si tratta di una macchina per il gelato auto refrigerante con un motore da 150W e un cestello con capienza massima da 1.5 litri. Realizzata interamente in acciaio inox, questo modello è ideale per realizzare gelato cremoso, yogurt, sorbetto, parfait, gelato soft oppure frozen. La gelatiera dispone di una comoda apertura per aggiungere rapidamente e in piena sicurezza gli ingredienti durante la miscelazione del gelato, mentre sono compresi nell’acquisto anche accessori molto utili come la pala mescolatrice, il misurino, la spatola e anche un pratico ricettario con molte idee per realizzare gelati di ogni gusto.

Puoi acquistare questo modello su Amazon a 219 euro.

