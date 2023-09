Il gelato è un alimento dolce e fresco apprezzato quasi universalmente, in quanto capace di incontrare i gusti di tutti. Com’è noto, il gelato può essere artigianale o industriale e a base di innumerevoli ingredienti, ma spesso – in gelateria o nel banco congelatore – si trovano sempre gli stessi gusti, quelli classici, che non soddisfano i palati più curiosi.

Per questo motivo, se davvero si ama il gelato, si può optare per una gelatiera più o meno professionale. La preparazione casalinga del gelato ha come grande vantaggio la possibilità di scegliere uno per uno gli ingredienti e le dosi che andranno a comporre il proprio dessert freddo. Le persone che seguono una dieta vegana, o hanno altre necessità specifiche (anche solo il voler risparmiare, senza voler rinunciare a questo sfizio), possono valutare l’acquisto di una gelatiera guardando le offerte segnalate in questo articolo.

Le migliori gelatiere per la casa

La prima parte di questa guida è una rassegna dei migliori modelli di gelatiera professionale per casa e soluzioni “ad accumulo” (ovvero che necessitano di pre-refrigerazione) attualmente disponibili sul mercato. Nella seconda, invece, si vedranno nel dettaglio come fare il gelato con la gelatiera e alcuni accorgimenti da seguire per ottenere il miglior risultato possibile.

Hoomei Gelatiera elettrica

📐 Dimensioni e peso: 21 x 21 x 22,5 cm; N/A 🔌 Potenza: 12 W ⌛ Tempo di preparazione: 15-30 minuti 🍨 Capacità cestello: 1,4 L 🛒 Prezzo: € 49,90

Questa gelatiera Hoomei ha una capacità abbastanza alta, pari a 1,4 L, l’ideale per preparare il gelato per circa 4 persone (considerando porzioni molto abbondanti). Il corpo è costruito in plastica ABS (alimentare) di alta qualità, mentre la vasca di raffreddamento è in alluminio. Il coperchio è forato, in modo da agevolare l’aggiunta di ingredienti durante la preparazione, e trasparente, per avere sempre il controllo su ciò che succede all’interno e fermare la macchina una volta raggiunta la consistenza desiderata.

La gelatiera è inoltre dotata di un termostato reversibile e di piedini in gomma antiscivolo.

Pro Buon rapporto qualità-prezzo

Imita il sistema di miscelazione manuale, limitando la presenza di residui (scaglie) di ghiaccio Contro Sistema ad accumulo (cestello da pre-refrigerare)

Controllo limitato (una sola modalità)

Termozeta gelatiera casalinga elettrica

📐 Dimensioni e peso: 21 x 27 x 20 cm; 2 kg 🔌 Potenza: 12 W ⌛ Tempo di preparazione: 20-30 minuti 🍨 Capacità cestello: 1,2 L 🛒 Prezzo: € 39,90

La macchina per gelato domestica Termozeta ha la praticità dalla sua parte: si distingue infatti per essere piccola, portatile e in più anche facilmente smontabile.

Nel dettaglio, si tratta di una gelatiera con sistema ad accumulo da 1,2 L adatta anche alla preparazione di sorbetti e granite. Anche questo modello è dotato di coperchio trasparente con apertura per l’inserimento di ingredienti a miscelazione già avviata. La successiva pulizia è resa più semplice dal fatto che motore, pala e coperchio sono tutti e tre smontabili.

La confezione include un manuale d’uso e anche un ricettario.

Pro Economica

Parti smontabili

Specificamente indicata per la preparazione di granite e sorbetti Contro Sistema ad accumulo (cestello da pre-refrigerare)

Princess Gelatiera

📐 Dimensioni e peso: N/A 🔌 Potenza: 100 W ⌛ Tempo di preparazione: 60 minuti 🍨 Capacità cestello: 1 L 🛒 Prezzo: € 149,00

La gelatiera Princess 282608 presenta diversi vantaggi specifici riassumibili in quattro punti.

Raffreddamento rapido . Grazie al compressore incorporato, la macchina è in grado di raggiungere un intervallo di raffreddamento tra i -18° e i -35° ed è l’ideale per preparare il gelato in meno di un’ora. Non serve pre-raffreddare la ciotola: tutto quello che occorre fare è preparare una prima miscela e versarla nella gelatiera.

. Grazie al compressore incorporato, la macchina è in grado di raggiungere un intervallo di raffreddamento tra i -18° e i -35° ed è l’ideale per preparare il gelato in meno di un’ora. Non serve pre-raffreddare la ciotola: tutto quello che occorre fare è preparare una prima miscela e versarla nella gelatiera. Varietà di programmi . Questa macchina è adatta non solo alla preparazione di gelati, ma anche di granite, sorbetti e frozen yogurt. Per preparare le granite, in particolare, è sufficiente avviare il programma di solo raffreddamento (è anche presente un programma di sola miscelazione, utile per mescolare genericamente ingredienti oppure per aggiungerli al gelato già pronto).

. Questa macchina è adatta non solo alla preparazione di gelati, ma anche di granite, sorbetti e frozen yogurt. Per preparare le granite, in particolare, è sufficiente avviare il programma di solo raffreddamento (è anche presente un programma di sola miscelazione, utile per mescolare genericamente ingredienti oppure per aggiungerli al gelato già pronto). Facilità nella pulizia . Ciotola, braccio di miscelazione e unità motore sono tutti e tre rimovibili.

. Ciotola, braccio di miscelazione e unità motore sono tutti e tre rimovibili. Dimensioni compatte e design all’avanguardia. Diversamente da molte altre, la gelatiera Princess è più larga che alta e i suoi colori sono grigio e nero. L’ideale complemento d’arredo per una cucina moderna ed elegante!

Pro Design moderno ed elegante

Compressore incorporato

Tre programmi: mescolamento e raffreddamento insieme, oppure solo uno o l'altro Contro Capacità contenuta in confronto al prezzo

Gelatiera Dcg – Rotex

📐 Dimensioni e peso: 38,6 x 28,5 x 30,5 cm; N/A 🔌 Potenza: 150 W ⌛ Tempo di preparazione: N/A 🍨 Capacità cestello: 1 L 🛒 Prezzo: € 159,90

Gelatiera dal prezzo leggermente più alto, adatta anche alla preparazione di sorbetti e yogurt gelato. Anche questo modello è autorefrigerante e presenta le varie componenti staccate (rimovibili) dal corpo centrale. La ciotola, in particolare, è in alluminio e la sua capacità raggiunge un litro. Questo la rende una gelatiera adatta anche ai nuclei familiari più piccoli o a chi vive da solo.

Ma il vero tratto distintivo della gelatiera Dcg è il display, un LCD per controllare la temperatura del cestello e il tempo rimanente per la preparazione.

Pro Autorefrigerante

Display Contro Poco capiente in rapporto al prezzo

Ariete Macchina per Gelato

📐 Dimensioni e peso: 22,5 x 22,5 x 25 cm; 2,7 kg 🔌 Potenza: 12 W ⌛ Tempo di preparazione: 30 minuti 🍨 Capacità cestello: 1,5 L 🛒 Prezzo: € 62,03

La gelatiera Ariete si distingue per un design spiritoso che ricorda un po’ l’estetica dei camioncini del gelato. Anche per questo, si tratta di una macchina particolarmente adatta all’uso in famiglia, con i bambini che ameranno preparare il gelato e tante altre leccornie con i vari elettrodomestici della linea Party Time (Crepes Maker, Pop Corn Maker…).

Il cestello a doppio isolamento con liquido refrigerante è da ben 1,5 litri. Questo tuttavia necessita di essere messo in freezer 24 ore prima (pre-refrigerato). Una volta inserita la miscela di base e gli ingredienti che possono essere aggiunti anche successivamente, grazie al coperchio trasparente forato, il gelato sarà pronto nel giro di 30 minuti.

Pro Design spiritoso (piacerà ai bambini!)

Buona capacità Contro Cestello da pre-refrigerare

Eismeister Gelatier

📐 Dimensioni e peso: 23 x 19 x 19 cm; 3,25 kg 🔌 Potenza: 9,5 W ⌛ Tempo di preparazione: 15 minuti 🍨 Capacità cestello: 1,5 L 🛒 Prezzo: € 85,16

Ecco un’altra gelatiera dalla grande capacità, pari esattamente a 1,5 litri. Anche questo modello non dispone di un compressore, in quanto la vaschetta necessita di essere pre-refrigerata per 8 ore. Il gelato, poi, può essere preparato in soli 15 minuti.

Il meccanismo di funzionamento è particolarmente silenzioso (63 dBA) e la pala miscelatrice cambia direzione (destra/sinistra) in automatico. Le preparazioni indicate sono in tutto 4: gelati, sorbetti, frozen yogurt e gelato morbido. La vaschetta può essere inoltre utilizzata come contenitore per cubetti di ghiaccio.

Le parti rimovibili – in primis la cassa in acciaio inox spazzolato – sono lavabili in lavastoviglie. La macchina, poi, è dotata di un display a LED utile per tenere sotto controllo la temperatura e il tempo residuo.

La confezione include un cucchiaio (“porzionatore”) per gelato, il manuale di istruzioni e un libretto con idee per ricette.

Pro "5 in 1"

Display LED

Parti rimovibili lavabili in lavastoviglie Contro Vaschetta da pre-refrigerare

HOMCOM Macchina per Gelato

📐 Dimensioni e peso: 38,4 x 24 x 32 cm; N/A 🔌 Potenza: 140 W ⌛ Tempo di preparazione: N/A 🍨 Capacità cestello: 1,5 L 🛒 Prezzo: € 209,95

Con la gelatiera HOMCOM è possibile preparare mikshake, gelati, sorbetti e yogurt in breve tempo e con poco sforzo, grazie al pannello di controllo intelligente di cui è dotata. I programmi presenti sono 3, il tempo di preparazione è regolabile così come la temperatura, che può raggiungere i -29° C. Il display LED è di facile lettura e le parti rimovibili consentono una facile pulizia.

Il produttore specifica che tra una preparazione e l’altra è necessario attendere 15-90 minuti. A far lievitare il prezzo è la qualità costruttiva (tra le altre cose): la macchina, infatti, presenta parti in acciaio inossidabile, POM e vetro.

Degna di nota la rumorosità (silenziosità!), quantificata in ≤ 55 dB(A). Sono inclusi nella confezione un misurino, un cucchiaio e una paletta per gelato.

Pro Qualità costruttiva

Pannello di controllo LED

Accessori Contro Prezzo elevato

Come scegliere la migliore gelatiera autorefrigerante

Parlando di gelatiere autorefrigeranti, cioè in grado di raffreddarsi automaticamente, senza necessità di lasciare in freezer il cestello per qualche ora, vi sono diversi criteri da tenere in considerazione per fare un buon acquisto.

Tecnologia e potenza

Per prima cosa, occorre verificare se davvero la scelta di una gelatiera autorefrigerante sia la più saggia nel proprio caso specifico. Dire gelatiera “autorefrigerante” è come dire gelatiera “professionale”, e non è detto che tutti abbiano bisogno di un modello del genere. Il più delle volte una gelatiera ad accumulo è sufficiente per l’uso domestico, soprattutto se si pensa di farne un uso sporadico e se il proprio nucleo familiare è abbastanza ristretto.

Più in particolare, la gelatiera autorefrigerante si distingue dal modello basico (ad accumulo) perché integra un compressore che sfrutta il ciclo frigorifero. La gelatiera ad accumulo, invece, “accumula” il fresco dopo essere stata inserita almeno 8 ore nel congelatore, e la temperatura viene mantenuta costante grazie all’apposito liquido (“refrigerante”) presente nelle pareti del recipiente.

Prima di preparare il gelato con un modello di questo tipo è necessario organizzarsi con parecchio anticipo, meglio se un giorno prima (il processo di refrigerazione può richiedere fino a 24 ore).

Vi sono poi anche gelatiere manuali, simili a quelle ad accumulo, ma senza motore. La miscelazione, in questo caso, viene eseguita con l’ausilio di una manovella.

Si è citato il motore: questo, nelle gelatiere ad accumulo, ha una potenza molto bassa, dovendo compiere un’unica operazione (girare la pala mantecatrice). Gli ingredienti, peraltro, devono essere mescolati lentamente, in modo da amalgamarsi e non finire invece frullati.

Potenza bassa sì, ma non troppo: se il dato “Watt” è inferiore a 7, si rischia facilmente di incorrere in surriscaldamenti. Come ulteriore conseguenza, il caldo generato dal motore potrebbe compromettere la preparazione.

A una potenza media corrisponde un tempo di preparazione medio, pari a 15-30 minuti. A livello professionale, però, i gelati vengono preparati in un tempo superiore ai 40 minuti, dunque è presumibile che per ottenere un risultato di qualità sia necessario aspettare un po’ di più.

Dimensioni

Le gelatiere autorefrigeranti sono per ovvi motivi le più grandi e pesanti. Nelle gelatiere ad accumulo, le dimensioni complessive si basano sulla dimensione del cestello, attorno al quale è costruita tutta la macchina (piccolo motore incluso). Le gelatiere autorefrigeranti, oltre al cestello e al motore (più grande), comprendono anche il compressore.

La dimensione più importante da considerare è quella del cestello. Un cestello con capacità di 1,5 litri è utile a preparare 800 grammi di gelato, da suddividere tra 6 persone (circa 130 grammi ciascuno, più o meno il contenuto della classica coppetta). Il cestello può anche essere doppio (del tipo uno dentro l’altro), e in questo caso sarà possibile preparare un primo gusto e – subito dopo – un secondo.

Facilità d’uso

Le gelatiere più economiche (ad accumulo) possono essere dotate anche di un solo tasto on/off e quindi di una sola modalità. Altri modelli più costosi, invece, includono un vero e proprio pannello di controllo da cui regolare la temperatura e impostare lo spegnimento automatico. In alcuni casi, è sufficiente premere un solo tasto per avviare un dato programma, come il programma adatto alla preparazione di un altro prodotto freddo (granita, sorbetto…).

A proposito di facilità d’uso, è importante considerare anche la facilità nel predisporre la preparazione del gelato e la facilità nel pulire il macchinario, una volta completata la lavorazione. Per prima cosa, si consiglia di scegliere una gelatiera con coperchio trasparente forato, che consenta di controllare a che punto è il composto e che agevoli l’aggiunta successiva di altri ingredienti.

In secondo luogo, è bene assicurarsi che la macchina sia almeno in parte smontabile e che i componenti entrati a contatto con gli ingredienti siano lavabili con acqua e sapone e in lavastoviglie.

Funzioni aggiuntive

Alcune gelatiere di fascia di prezzo media o medio-alta sono dotate di display LCD (meno evoluti) o LED (più moderni) da cui controllare il tempo di lavorazione residuo, la temperatura e/o il programma impostato. Come accennato più sopra, infatti, vi sono gelatiere che offrono la possibilità di preparare altri prodotti freddi, oltre al classico gelato, come sorbetti, granite e yogurt gelato.

Tra le aggiunte interessanti sono da segnalare gli accessori inclusi nelle confezioni di alcuni modelli, come il cucchiaio porzionatore (utile per dare al gelato la caratteristica forma di pallina), una paletta (utile per miscelare a mano gli ingredienti) e un misurino (utile per dosare gli ingredienti). Ancora, nel caso di gelatiere con cestello estraibile che funge anche da contenitore per il gelato, è possibile trovare anche un comodo coperchio in plastica.

Il ricettario è un altro componente non essenziale, ma utile a fornire almeno qualche spunto per la preparazione dei propri dessert freddi. Il ricettario potrebbe presentarsi in forma di libretto, oppure di file online a cui accedere scansionando il codice QR al lato o all’interno della scatola.

Costo

Le gelatiere ad accumulo sono le meno costose, con un prezzo che di solito non supera i 50 euro. Le macchine autorefrigeranti, invece, possono arrivare a costare anche 500 euro o più, mentre il prezzo medio si aggira intorno ai 150-200 euro.

Ancora una volta, l’invito è a chiedersi se il costo potrà essere facilmente e rapidamente ammortizzato, specie se si intende fare un acquisto più impegnativo. Se la propria famiglia o cerchia di amici e numerosa, se si vuole organizzare un party estivo in cui offrire del gustoso gelato artigianale a tutti gli invitati, oppure se semplicemente si è super-amanti del gelato e – tra l’altro – si vogliono preparare più gusti alla volta, con il minimo sforzo possibile, allora l’acquisto di una gelatiera autorefrigerante sarà il più indicato. In tutti gli altri casi, una gelatiera ad accumulo andrà benissimo.

Come fare il gelato in casa con la gelatiera

Per fare il gelato con la gelatiera da casa occorre seguire una procedura relativamente semplice e rispettare alcuni accorgimenti necessari per ottenere un prodotto di buona qualità.

Se si è in possesso di una gelatiera ad accumulo, bisogna sicuramente organizzarsi con un po’ di anticipo (meglio se un giorno prima). Il cestello, infatti, dovrà rimanere in freezer per tutta la notte o per una giornata intera, in base all’indicazione contenuta nel manuale. Anche il composto da lavorare dovrà essere freddo (il più freddo possibile!), così da evitare il rischio di ottenere una crema, anziché un gelato.

Al momento di fare il gelato, basta tirare fuori il composto dal frigo (si pensi a una crema al cioccolato o a un frullato di frutta precedentemente preparato), versarlo nella gelatiera e avviare il programma di mescolamento. La gelatiera farà il resto: dopo circa 30 minuti (anche molti meno o molti di più, a seconda del modello), il gelato sarà pronto.

Conclusioni

L’acquisto di una gelatiera va fatto anzitutto chiedendosi quanto si prevede di sfruttarla. Per un uso più saltuario, una gelatiera ad accumulo rappresenta la soluzione migliore, mentre per un uso semi-quotidiano e semi-professionale si potrebbe considerare l’acquisto di una gelatiera professionale (autorefrigerante). Le differenze tra gelatiere più economiche e gelatiere più costose riguardano non soltanto la tecnologia, ma anche la presenza di funzionalità e accessori aggiuntivi.

Domande frequenti sulle migliori gelatiere Come rendere più morbido il gelato fatto in casa? Per ammorbidire il gelato fatto in casa, basta lasciare che si scongeli un po' tirandolo fuori dal freezer qualche minuto prima di servirlo. Quanto costa una macchina professionale per fare il gelato? Una macchina professionale per preparare il gelato in casa ha di solito un costo superiore a 150 euro. Come evitare i cristalli di ghiaccio nel gelato fatto in casa? Per prevenire la formazione di grandi cristalli di ghiaccio, in fase di preparazione, è possibile impiegare degli additivi alimentari che ne migliorino la consistenza. Quello più utilizzato in pasticceria è il destrosio "anticongelante", reperibile facilmente anche online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.