I frigo portatili sono perfetti per una vacanza all'aperto, in una casa vacanze, o da portare in auto. Il mini frigo, può essere una scelta anche per l’ufficio o per l’angolo relax in salotto. Ma come scegliere il modello più adatto alle nostre esigenze? Ecco una selezione dei migliori mini frigoriferi presenti attualmente, al miglior prezzo.

Ardes AR5I04

Ardes AR5I04: può contenere fino quattro bottiglie da 0,5L. La temperatura di raffreddamento è di circa -19°C rispetto alla temperatura ambiente. Viene venduto in una colorazione nera. Dimensioni: 28 x 22 x 31 cm; peso 2.3 Kg.

AstroAI

AstroAI: ha un ripiano rimovibile e due spine sono incluse sia per le prese a muro standard che per gli accendisigari da 12V nei veicoli. La tecnologia silenziosa mantiene il suono al minimo (25 dB).

Kealive

Kealive: con questo modello hai la modalità Max per raffreddare il cibo fino alla temperatura desiderata, mentre con la modalità Eco puoi risparmiare energia e denaro (classe energetica A++). Le dimensioni esterne sono di 35 x 31 x 46 cm, la capacità di 15 litri è sufficiente per contenere 16 bottiglie da 550 ml oppure 30 lattine da 330 ml, ecc. È più leggero di altri contenitori frigo e facile da trasportare.

Aequator LUMI 24

Aequator LUMI 24: frigorifero termoelettrico, con sistema di raffreddamento basato sull'effetto Peltier. Alimentazione da prese 12 V e 230 V. Differenza termica con l'ambiente esterno: -18°. Entra facilmente nella maggior parte dei bagagliai.

MOBICOOL Q40 AC/DC

MOBICOOL Q40 AC/DC: frigo in grado di raffreddare fino ad un massimo di 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente.

Il volume totale di 39 litri è molto capiente: offre spazio per un massimo di 53 lattine o sei bottiglie da 1,5 litri.

Ha un'efficiente tecnologia di raffreddamento termoelettrico. L'involucro esterno in alluminio ha un design elegante. Le maniglie laterali sono pieghevoli per un facile trasporto.