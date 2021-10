Il frigo portatile è un oggetto indispensabile per tenere in fresco cibi e bevande, perfetto per una vacanza all'aperto, in una casa vacanze, da portare in auto, in ufficio o per un pic nic con la nostra famiglia. Il frigo portatile, può essere una scelta anche per la camera da letto o per l’angolo relax in salotto.

Ma come scegliere il modello più adatto alle nostre esigenze? Occorre tener conto, oltre che del prezzo, della capacità in litri, dell'alimentazione, se corrente o batteria, del design ma anche del peso visto che deve essere trasportibile.

Ecco una selezione dei migliori mini frigoriferi presenti attualmente, al miglior prezzo.

Ardes AR5I04

Il più compatto

Il frigo portatile di Ardes il modello AR5I04 è il primo che proponiamo: esso può contenere fino quattro bottiglie da 0,5L. La temperatura di raffreddamento è di circa -19°C rispetto alla temperatura ambiente. Viene venduto in una colorazione nera e in capacità in litro, diverse. Per quello da 4 litri, le dimensioni non sono eccessive, 28 x 22 x 31 cm e il peso di 2.3 Kg.

E' un ottimo prodotto che si trasporta ovunque, può essere vostro a 41,8 euro

AstroAI Mini frigo

Tiene i prodotti sia a freddo che a caldo

Il frigo portatile AstroAI è un altro ottimo prodotto, ha un ripiano rimovibile e due spine sono incluse sia per le prese a muro standard che per gli accendisigari da 12V nei veicoli. La tecnologia silenziosa mantiene il suono al minimo (25 dB). Adatto per uffici creativi, si integra all'arredamento. La capacità è di 4 litri, vi entrano bene 6 lattine, visto che è mini.

Ottimo anche il prezzo, su Amazon in 4 bei colori pastelli e 3 anni di garanzia, a 49,98 euro

Aequator LUMI 24

Capacità 24 litri

Quello di Aequator, modello LUMI 24 è un frigorifero termoelettrico, con sistema di raffreddamento basato sull'effetto Peltier. Ha un'alimentazione da prese da 12 V e 230 V. La differenza termica con l'ambiente esterno è di -18°. Questo modello entra facilmente nella maggior parte dei bagagliai.

Ottimo da portare in spiaggia per conservare cibi e bevande per famiglie numerose vista la capacità di 24 litri. Lo trovate a 43,99 euro nel colore grigio.

MOBICOOL Q40

Alloggiamento in alluminio

Il frigo portatile Mobicool Q40 è un modello in grado di raffreddare fino ad un massimo di 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente.

Il volume totale di 39 litri è molto capiente: offre spazio per un massimo di 53 lattine o sei bottiglie da 1,5 litri.

Ha un'efficiente tecnologia di raffreddamento termoelettrico. L'involucro esterno in alluminio ha un design elegante. Le maniglie laterali sono pieghevoli per un facile trasporto.

Alimentato dalla batteria del tuo veicolo o dalla rete elettrica nei campeggi, ottimo per i camperisti. E' un modello di fascia media, ma li vale tutti vista la capacità e la qualità dei materiali, a 92,44 euro su Amazon, con possibilità di rateizzare.