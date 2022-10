Una friggitrice ad aria è ormai diventata uno strumento essenziale in ogni cucina, grazie alla capacità di cucinare in modo gustoso e uniforme qualsiasi tipo di alimento. Caratterizzata da una forte fonte di calore e da una ventola che lo distribuisce uniformemente in tutta l’area di cottura, la frittura ad aria ci permette di preparare in tempi ridotti e con niente o pochissimo olio pietanze gustose, morbide dentro e croccanti fuori. Una friggitrice ad aria è molto più di una macchina per le patatine senza olio, e può preparare carni, pesce, ma anche pane e dolci. Di seguito la nostra selezione dei migliori modelli che potete acquistare subito.

Friggitrice ad aria Hisense

Hisense è un nome che conosciamo bene ed apprezziamo soprattutto per i televisori, ma ultimamente l’azienda ha ampliato la disponibilità di elettrodomestici nel nostro paese e, fra gli altri, ha lanciato la sua prima friggitrice ad aria. Questo primo modello ha un cestello da 5 litri removibile, per consentirci di inserire e togliere gli alimenti in modo più confortevole. La temperatura può essere regolata fra gli 80° e i 200°, con un consumo massimo di 1700W ed otto programmi preimpostati per le cotture più comuni.

Philips Airfryer XL Essential

Cestello da 6,2 litri per la friggitrice ad aria XL Essential> di Philips, che presenta sette programmi preimpostati ed una potenza fino a 2000W. Il sistema di ventilazione Rapid Air fa circolare l’aria calda in modo da mantenere i cibi teneri all’interno e croccanti fuori, mentre l’app NutriU di Philips fornisce ogni giorno ricette semplici e personalizzate per cucinare senza grassi.

Ninja Foodi AF300

Interessante anche la proposta di Ninja, che con la Foodi AF300 propone una friggitrice ad aria con due comparti separati per cucinare due pietanze contemporaneamente e a temperature diverse. Questa friggitrice ad aria è infatti composta da due cestelli da 3,8 litri ciascuno che possono essere regolati con tempi e temperature diverse, ad esempio per friggere le patatine da un lato mentre si cuoce il pollo o il pesce dall’altro, ma anche cuocere il doppio del cibo allo stesso modo. La potenza massima è di 2400W, distribuita equamente fra i due scomparti.

De’Longhi IdealFry

Per chi non gradisse il format a cassetto estraibile, De’Longhi ha pensato ad una friggitrice ad aria che solleva la parte superiore lasciando un accesso dall’alto al cestello. Per il resto il funzionamento è della IdealFry è lo stesso degli altri modelli, con due manopole per regolare timer e temperatura e cinque modalità di cottura preimpostate. La potenza massima è di 1700W, suddivise fra una resistenza superiore da 1400W ed una inferiore da 300W che contribuisce ad una cottura più uniforme.

Russell Hobbs Express AirFry

Spesso una friggitrice ad aria può avere la forma di un fornetto elettrico, e questo è il caso della proposta di Russell Hobbs, che propone un elettrodomestico 2-in-1 capace di cuocere come un normale forno elettrico con grill, ma anche di attivare una ventola più forte per friggere ad aria. Inoltre, posizionando due teglie sui ripiani diversi di Express AirFry, potremo cuocere due piatti in contemporanea. La potenza massime assorbita è di 1500W, e l’ampia dimensione del comparto interno ci permette anche di cuocere una pizza intera.

