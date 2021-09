L'elettrostimolatore è un prodotto utilizzato di solito in ambito riabilitativo e sportivo, ma sempre più spesso anche con l'obiettivo di tonificare e scolpire il corpo: gambe, glutei, addome.

Gli sportivi che usano l'elettrostimolazione sono ormai molti, soprattutto dopo un infortunio o durante la preparazione atletica. Ma cosa sono?

Gli elettrostimolatori sono apparecchi collegati ad una presa di corrente, dotati di elettrodi da applicare su determinate zone, che utilizzano gli impulsi elettrici per stimolare la muscolatura corporea.

Ce ne sono tantissimi modelli, ecco perché noi di Telefonino abbiamo selezionati tutti i modelli di elettrostimolatori in commercio, per scegliere i migliori da comprare.

TESMED Max 7.8

Elettrostimolatore con 105 trattamenti

Il Tesmed Max 7.8 é un elettrostimolatore muscolare potente e performante, in grado di assicurare rapidi risultati.

Particolarmente apprezzati risultano i trattamenti di tonificazione intensiva, efficaci sugli addominali rilassati e su cosce e glutei. Anche i programmi di potenziamento, definizione e aumento massa muscolare danno soddisfazione e sono in grado di ripristinare i volumi del fisico.

I trattamenti tens hanno funzione di massaggio delle zone di interesse. Possiede 20 programmi personalizzabili per durata, intensità e frequenza. Il manuale a colori illustra in foto come mettere gli elettrodi, risultando facile da usare.

E' stato studiato per garantire un'ampia gamma di trattamenti per gli sportivi, per coloro che desiderano recuperare il tono muscolare e per aiutare a sconfiggere gli inestetismi come la cellulite. E' disponibile ad un prezzo vantaggioso su Amazon a 122,68 euro

Beurer EM 49

Funzione massaggio relax

L'elettrostimolatore Beurer EM 49 è composto da quattro elettrodi dell'EMS/TENS digitale, da applicare in modo personalizzato, che liberano i vari gruppi muscolari del vostro corpo da fastidiosi dolori.

Il prodotto è dotato di 64 applicazioni pre-programmate e di 6 programmi personalizzabili. La funzione timer può essere impostata fra 5 e 100 minuti, e viene visualizzata in modo ottimale sul display LCD con retroilluminazione blu.

Da acquistare se volete un effettivo e specifico allenamento muscolare, potenziamento del normale training, rigenerazione muscolare, con nessun rischio di lesioni o carico su ossa e articolazioni. Non perdetevi l'offerta su Amazon a 44,99 euro

ROOTOK Elettrostimolatore Muscolare

Con schermo LED

Il Rootek, elettrostimolatore muscolare con schermo a Led, ha 10 modalità e 20 intensità per un esercizio efficiente. Il controller aggiornato con batteria integrata da 200mAh permette di ricaricarlo in qualsiasi momento. L'utilizzo consecutivo di questo prodotto per 8-10 settimane mostra un effetto evidente. Per chi vuole un corpo scolpito in poco tempo: 20 minuti di utilizzo al giorno equivalgono a 2000M in esecuzione o 40 minuti di sit-up, risparmiando tempo ed energia per il bodybuilding.

Ottimo prezzo per questo elettrostimolatore per modellare il corpo, a 33,9 euro

ABFLEX Cintura Addominale

Elettrostimolatore con comodo telecomando di gestione

Questo modello della Abflex è una cintura addominale, in realtà questo attrezzo per addominali ad alte prestazioni stimola la pancia con impulsi elettrici efficaci, che tonificano e modellano automaticamente i muscoli addominali. Tonifica e rafforza in modo automatico, con 99 livelli di intensità. Non serve cambiare i cuscinetti e ha valigetta per trasporto inclusa.

Grazie alla valigetta lo si può usare nei momenti di relax, ma anche in ufficio o quando ci si trova in movimento o in viaggio, lo trovate a 69,98 euro

Compex

Possiede 40 programmi

L‘elettrostimolatore della Compex, l'ultimo che proponiamo, analizza il muscolo e adatta automaticamente i parametri di stimolazione alla tua fisiologia MI-AUTORANGE consente di gestire in modo automatico il livello di stimolazione più appropriato. Semplice e comodo da utilizzare, è l'ideale per il fitness ma anche per il recupero motorio. Si può scegliere tra 40 programmi per recuperare più velocemente, ottimizzare forza e resistenza, diminuire il rischio di infortunio, trattare e lenire il dolore, riabilitare.

Scelto dagli sportivi assidui che praticano attività più di 3 volte alla settimana e amano i prodotti hi-tech. E' un prodotto di fascia alta, ideale per sportivi professionisti, lo trovate a 949 euro