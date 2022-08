Se per molti l’arrivo della bella stagione coincide con le giornate passate al mare con gli amici e le tanto attese ferie per partire verso una nuova avventura, per altri invece si riaffaccia il dramma di dover convivere con i morsi delle zanzare e il conseguente prurito. Per provare immediatamente sollievo e tornare a goderti il tuo tempo libero senza ulteriori fastidi, in questa guida ti offriamo la possibilità di scegliere alcuni tra i migliori modelli di dopopuntura elettrico. Rispetto le classiche soluzione a crema, a gel o spray per prevenire i morsi oppure per alleviare il fastidio dovuto ad esso, con il dopopuntura elettrico hai la possibilità di ridurre efficacemente l’irritazione della zona interessata ovunque ti trovi.

In questa guida avrai l’opportunità di scegliere tra i prodotti più popolari e apprezzati su Amazon in ordine di prezzo crescente, ovvero dal più economico al più costoso.

MYCARBON

Il modello realizzato da MYCARBON è uno dei più economici e apprezzati disponibili su Amazon, perfetto per alleviare il fastidio provocato dal morso delle zanzare e di altri insetti simili. Non appena avverti la sensazione di prurito ti basta posizionare la punta sulla zona interessata e premere l’apposito tasto fino a quando non si avverte una sensazione di sollievo. La batteria è di tipo ricaricabile e garantisce fino a 300 utilizzi con una singola carica, non sono presenti sostanze chimiche e puoi personalizzare due intensità di calore per soddisfare le tue esigenze personali.

Puoi acquistare il dopopuntura su Amazon a 25 euro.

Beurer Br 60

Salendo leggermente di prezzo ma restando sotto la soglia dei 30 euro, il modello Br 60 realizzato da Beurer può essere utilizzato senza rischi anche durante la gravidanza. Anche in questo caso il dispositivo a forma di penna presenta un tasto generale di utilizzo per gestire le due modalità di azione: quella da 3 secondi per le pelli sensibili e quella da 6 secondi per le pelli normali. È piccolo, pratico, leggero, privo di sostanze chimiche e dispone anche della funzione di spegnimento automatico per evitare inutili consumi di energia.

Puoi acquistare il dopopuntura su Amazon a 28 euro.

Bite away

Il dopopuntura realizzato da Bite away è costituito da due tasti di funzionamento per selezionare rapidamente la modalità del trattamento. Non appena avverti la sensazione di prurito puoi scegliere se pigiare il tasto per il trattamento da 3 o da 5 secondi, in base alle tue personali necessità. Un segnale acustico indica l’inizio del trattamento al cui termine viene emesso un secondo segnale acustico che ti avvisa della fine. È semplice da utilizzare, rapido, indolore e funziona con semplici batterie facilmente acquistabili nei negozi di elettronica.

Puoi acquistare il dopopuntura su Amazon a 30 euro.

ZAP-IT

ZAP-IT è la soluzione ideale per chi ama viaggiare con gli amici o i propri familiari e in colpo solo vuole offrire sollievo a tutti. Il modello in questione è costituito da 6 pistole con azione rapida che ti permettono di rimuovere il fastidio del prurito in pochissimi clic. Completamente sicuro e adatto anche per il campeggio grazie al piccolo anello in metallo per agganciarlo rapidamente a un laccio o a una fibbia, ZAP-IT riduce il prurito provocato da oltre 1000 morsi di insetto.

Puoi acquistare il dopopuntura su Amazon a 31 euro.

Heat it

Chiudiamo la selezione del dopopuntura elettrico con il modello Heat it, l’unico tra quelli qui presenti munito di porta USB per collegarlo rapidamente al tuo smartphone. Con l’applicazione mobile, infatti, puoi regolare individualmente il funzionamento del dopopuntura per soddisfare le necessità di tutta la tua famiglia. È piccolo, leggero, facile da utilizzare, ideale anche per i bambini e perfetto anche come portachiavi da avere sempre a portata di mano. Non sono presenti sostanze chimiche.

Puoi acquistare il dopopuntura su Amazon a 39 euro.

