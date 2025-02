Miglior deumidificatore portatile e smart del 2025: guida alla scelta

L’uso di un deumidificatore portatile è una soluzione pratica e conveniente per rendere ancora più confortevoli e salubri le nostre abitazioni. Ma quando conviene usare il deumidificatore? È opportuno utilizzare questi apparecchi in presenza di umidità eccessiva in casa, che potrebbe causare cattivi odori, formazione di muffa e conseguenti problemi respiratori.

In questa guida andremo a scoprire i migliori deumidificatori portatili presenti oggi sul mercato, illustrandone le caratteristiche principali e vari punti di forza. Inoltre, vedremo come funziona, spiegandone i principali vantaggi offerti. Illustreremo inoltre come usare questi dispositivi, in modo che tutti i lettori possano scoprire quale modello scegliere in base alle proprie esigenze e agli ambienti in cui desidera utilizzare.

Cos’è e come funziona un Deumidificatore Portatile

I deumidificatori portatili sono dispositivi progettati per rimuovere l’umidità in eccesso dall’aria, così da creare un ambiente più salubre e confortevole. Il suo in piccoli ambienti è ideale per risolvere problemi sgradevoli, come cattivi odori, muffe e problemi respiratori correlati.

Ma vediamo subito come funziona un deumidificatore portatile: il dispositivo aspira l’aria, che passa lungo una serpentina refrigerata; l’umidità si condensa, trasformandosi in gocce d’acqua, raccolte in un apposito serbatoio. A questo punto, l’aria asciutta viene reimmessa nell’ambiente, rendendolo più salubre e confortevole.

I deumidificatori portatili senza tubo si caratterizzano per la loro maneggevolezza, facilità di trasporto e per le dimensioni ridotte. Questi dispositivi sono la soluzione perfetta per ridurre l’umidità in ambienti di tutte le dimensioni, nella massima semplicità, non richiedendo l’installazione di apparecchiature o tubi aggiuntivi. Inoltre, l’acquisto di un deumidificatore smart consente di accedere a funzioni come il monitoraggio in tempo reale dell’umidità o la gestione tramite app, per la massima comodità d’uso.

Migliori Deumidificatori Portatili e Senza Tubo

In questa sezione della nostra guida scopriremo quali sono i migliori deumidificatori portatili e senza tubo presenti oggi sul mercato. Di ciascun modello verranno presentate le caratteristiche principali, insieme ai vari pro e contro, così da fornire ai nostri lettori tutte le informazioni necessarie per un acquisto informato e consapevole.

Ariston Deos 20s

Capacità: 3 lt Dimensioni: 35 x 51 x 24,5 cm Rumore: 42 dB Per stanze di: fino a 40 mq Capacità di deumidificazione: 20 l/giorno Prezzo: € 228,93

L’Ariston Deos 20S è un deumidificatore portatile potente e versatile, ideale per rimuovere l’umidità in eccesso da ambienti di medie e grandi dimensioni. Questo modello si distingue per le sue prestazioni elevate e l’ottima efficienza, testimoniate da una capacità di deumidificazione massima di 20 litri al giorno. La doppia velocità della ventola garantisce la riduzione dell’umidità in eccesso da qualsiasi ambiente, il tutto con un funzionamento silenzioso. Una delle caratteristiche più interessanti è la modalità Laundry, ideale per l’asciugatura rapida del bucato.

Dotato di un serbatoio da 3 litri, il Deos 20S offre anche la possibilità di scarico continuo, grazie al comodo tubo incluso, così da eliminare la necessità di svuotare di continuo il serbatoio. Tra i deumidificatori compatti, questo modello spicca grazie alla presenza di un filtro anti-polvere lavabile, così da garantire sempre la massima salubrità dell’aria nel corso del tempo.

Con un peso di 15 Kg, il design moderno, compatto e facile da trasportare di questo dispositivo ospita anche funzioni avanzate, come il timer programmabile e il controllo automatico dell’umidità.

Pro Elevata capacità di deumidificazione, pari a un massimo di 20 litri al giorno

Filtro lavabile per eliminare polvere e allergeni per la massima salubrità dell’aria degli ambienti

Possibilità di usare il tubo incluso per lo scarico continuo

Modalità Laundry perfetta per asciugare in modo rapido il bucato

Design compatto e trasportabile, grazie ai soli 15 kg di peso Contro Potenza assorbita di 360 W, per un’efficienza energetica non proprio ottimale

Impossibilità di regolare la direzione del flusso della ventola

Ariston Deos 12

Capacità: 2,1 lt Dimensioni: 36 x 44 x 25,3 cm Rumore: 46 dB Per stanze di: fino a 31 mq Capacità di deumidificazione: 12 l/giorno Prezzo: € 169,00

Tra i deumidificatori piccoli, non potevamo non parlare dell’Ariston Deos 12. Grazie alle dimensioni ridotte e al peso di soli 11,5 kg, è facile da trasportare nella massima comodità da una stanza all’altra.

Il dispositivo è in grado di deumidificare 12 litri d’acqua al giorno. Le dimensioni ridotte del Deos 12 lo rendono la soluzione perfetta per gli ambienti più piccoli, come bagni e cucine. L’unità funziona con una potenza di 250 watt che garantisce un’ottima resa e al contempo consumi energetici piuttosto ridotti.

Il serbatoio è in grado di contenere fino a 2,1 litri d’acqua e l’unità è dotata di spegnimento automatico in caso di raggiungimento della capacità massima. È collegabile a uno scarico esterno tramite il tubo in dotazione, così da garantire il drenaggio continuo dell’acqua, senza preoccuparsi di dover svuotare il serbatoio. La parte superiore dello chassis ospita i pulsanti funzione, che permettono di attivare la comoda modalità Automatica, per un funzionamento in base al livello di umidità rilevato dal sensore. Inoltre, è presente una funzione di memoria che salva le impostazioni selezionate per poterle usare anche dopo lo spegnimento.

Pro Dimensioni compatte, ideali per ambienti non molto grandi, come bagni e cucine

Buona capacità di deumidificazione, fino a 12 litri al giorno, nonostante le dimensioni ridotte

Tubo in dotazione per il collegamento a uno scarico esterno

Timer programmabile per un uso personalizzato, ottimizzando i consumi

Potenza elevata in un ingombro minimo Contro Livelli di rumorosità pari a 46 dB, per un funzionamento non proprio silenzioso

Serbatoio poco capiente, con una capacità di soli 2,1 litri.

Beko BDPM 020

Capacità: 4,2 lt Dimensioni: 29 x 50 x 25 cm Rumore: 47 dB Per stanze di: fino a 35 mq Capacità di deumidificazione: 20 l/giorno Prezzo: € 164,00

Il Beko BDPM è un deumidificatore portatile ad alte prestazioni, progettato per gli spazi domestici di medie-grandi dimensioni. Grazie a una capacità di deumidificazione pari a 20 litri al giorno, sarà possibile dire addio a muffa, condensa, cattivi odori e acari, così da creare un ambiente sano e accogliente per tutta la famiglia. Chi si sta chiedendo quanto consuma un deumidificatore portatile così potente potrebbe restare sorpreso. Infatti, l’unità prevede un assorbimento di soli 100 W in modalità normale, così da non incidere troppo sui costi in bolletta.

Il generoso serbatoio da 4,1 litri è ideale per gli ambienti più umidi. La presenza di un filtro lavabile consente di mantenere sempre pulita l’aria dei propri ambienti.

Il design moderno ospita alla perfezione il display LCD che permette di tenere sotto controllo gli aspetti più importanti durante il funzionamento e di accedere alle varie funzioni disponibili. Inoltre, sempre dal display, è possibile programmare i livelli di umidità e il timer, per una gestione ottimale di consumi e funzionamento del dispositivo.

Pro Assorbimento di soli 100 W, per la massima efficienza energetica

Capacità di deumidificazione fino a un massimo di 20 litri al giorno

Design moderno e compatto, per la massima facilità di trasporto

Display chiaro e intuitivo per impostare i livelli di umidità e il timer

Manutenzione molto semplice grazie al filtro lavabile e al serbatoio estraibile in modo immediato Contro Assenza di funzionalità smart, come il controllo tramite app

Piuttosto rumoroso, con livelli di rumore pari a 47 dB

DeLonghi Tasciugo AriaDry Multi DDSX220

Capacità: 4,2 lt Dimensioni: 29 x 50 x 25 cm Rumore: 47 dB Per stanze di: fino a 40 mq Capacità di deumidificazione: 20 l/giorno Prezzo: € 366,00

Il design del DeLonghi Multi DDSX220 coniuga modernità ed eleganza, in soli 13,5 kg di peso. L’ampio display con pulsanti touch permette una impostazione intuitiva dei programmi e la visualizzazione immediata di tutte le informazioni.

Questo modello è in grado di eliminare fino a 20 litri di acqua al giorno, facendoli confluire nel generoso serbatoio da 5 litri. Il tubo in dotazione consente lo scarico diretto dell’acqua per evitare le operazioni di svuotamento.

Le ottime prestazioni sono garantite da una ventola a tre velocità, il cui funzionamento può essere delegato alla modalità automatica. Il dispositivo prevede lo spegnimento automatico in caso di riempimento del serbatoio o un apposito timer. Oltre al filtro lavabile EPA 12 a quattro azioni, si segnala la presenza del sistema di filtraggio Bio-Silver che sfrutta un agente antisettico per ridurre batteri e allergeni presenti nell’aria, per ambienti più salubri e a minor rischio di problemi respiratori.

Pro Design moderno ed elegante, con ampio display e tasti touch

Elevata capacità di deumidificazione, pari a 20 litri al giorno

Serbatoio generoso da 5 litri con possibilità di scarico diretto

Sistema di filtraggio avanzato, grazie alla presenza del sistema Bio-Silver

Presenza della funzione Laundry per un’asciugatura rapida dei propri capi Contro Consumi elevati, con un assorbimento pari a 470 watt/h

Assenza di una funzione per l’utilizzo notturno

Pro Breeze PB-D-26

Capacità: 2 lt Dimensioni: 25,6 x 43 x 20,5 cm Rumore: 46 dB Per stanze di: fino a 20 mq Capacità di deumidificazione: 6 l/giorno Prezzo: € 271,98

Questo modello spicca grazie alla sua elevata efficienza e ai suoi consumi energetici davvero ridotti, con un assorbimento di corrente massimo pari a 200 W. Nonostante i consumi ridotti, il Pro Breeze PB-D-26 è in grado di rimuovere fino a 6 litri di acqua al giorno. Il serbatoio da 2 litri offre una buona capacità ed è facile da svuotare. La funzione di spegnimento automatico inoltre consente di evitare fuoriuscite indesiderate di acqua. Il modello è compatibile con lo scarico continuo e presenta l’apposito tubo in dotazione.

Il sensore di umidità integrato aiuta l’utente nella scelta del miglior livello di funzionamento e consente di spegnere il dispositivo una volta raggiunto il livello di umidità desiderato. Il tutto è controllabile in modo immediato grazie al display touch screen, da cui impostare la velocità di funzionamento o attivare la modalità di sbrinamento automatico.

La modalità Continua è ideale per asciugare il bucato, mentre quella Automatica adatta le impostazioni in base alla temperatura dell’ambiente.

Pro Il deumidificatore portatile migliore in termini di consumi nella nostra guida

Ottimo rapporto qualità-prezzo, tenuto conto anche dei bassi consumi

Design moderno, con ampio display integrato

Sensore di umidità particolarmente efficace nel rilevamento dell’umidità nell’aria

Peso di soli 7 kg per la massima trasportabilità Contro Serbatoio poco capiente rispetto alla concorrenza

Non adatto ad ambienti di medio-grandi dimensioni

Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P

Capacità: 2 lt Dimensioni: 29,3 x 51,2 x 21,8 cm Rumore: 40 dB Per stanze di: fino a 75 mq Capacità di deumidificazione: 16 l/giorno Prezzo: € 175,00

Grazie al suo livello di rumorosità di 40 dB, l’Olimpia Splendid Aquaria S1 16P è tra i modelli più silenziosi oggi presenti sul mercato. Il dispositivo si caratterizza per il bilanciamento tra tecnologia ed efficienza, offrendo una capacità di deumidificazione pari a 16 litri al giorno, ideale per ambienti domestici di medio-grandi dimensioni.

Il sistema a doppia filtrazione, con filtro antipolvere e ai carboni attivi, è ideale per eliminare muffa, acari, pollini e cattivi odori. Il serbatoio da 2 litri è accompagnato dal Tank Control System, una tecnologia che prevede lo spegnimento automatico quando il serbatoio è pieno. Inoltre, è possibile lo scarico continuo grazie al tubo integrato.

Il display touch LED consente di configurare in modo intuitivo i livelli di umidità e le varie impostazioni. Il sistema Anti-Frost permette infine di utilizzare l’unità in modo efficace e sicuro anche a basse temperature (fino a 2 °C), il che è ideale per scantinati, ripostigli o ambienti non riscaldati.

Pro Sistema a doppia filtrazione, con filtri lavabili, per la massima salubrità dell’aria

Funzionamento silenzioso, con soli 40 dB di rumorosità

Funzione Anti-Frost, ideale per l’uso alle temperature più basse

Ottima capacità di deumidificazione di 16 litri al giorno

Design compatto e moderno, perfetto per l’intuitivo display LCD Contro Capacità del serbatoio di soli 2 litri

Assenza di funzioni smart per il controllo tramite app

Olimpia Splendid Aquaria S1 12

Capacità: 2 lt Dimensioni: 29,3 x 48,7 x 21,8 cm Rumore: 40 dB Per stanze di: fino a 55 mq Capacità di deumidificazione: 16 l/giorno Prezzo: € 161,00

Al pari del modello S1 16, anche l’Olimpia Splendid Aquaria S1 12 è un deumidificatore portatile silenzioso e potente, ma racchiuso in un design più compatto e pensato per ambienti più ridotti. Grazie alla sua capacità di deumidificazione di 12 litri al giorno, è ideale per prevenire muffa e cattivi odori in stanze come camere da letto o cucine.

Il comodo display touch permette di monitorare e regolare in un lampo i livelli di umidità. Il serbatoio da 2 litri è perfetto per ambienti di medie dimensioni e può essere collegato a uno scarico esterno mediante il tubo, per una maggiore praticità e un utilizzo prolungato. Anche in questo modello, il Tank Control System prevede lo spegnimento automatico del dispositivo quando il serbatoio è pieno.

Al pari del “fratello maggiore”, anche qui troviamo un sistema a doppia filtrazione, con filtro ai carboni attivi, per la massima efficacia nell’eliminazione di muffa, pollini, allergeni e cattivi odori.

Pro Funzionamento silenzioso, con un picco massimo di rumorosità di 40 dB

Design compatto, ideale per il trasporto grazie ai soli 10,2 kg di peso

Capacità di deumidificazione ideale per ambienti come camere da letto e cucine

Ottima efficienza energetica, con consumi che si attestano sui 216 W/h

Sistema di spegnimento automatico Tank Control System per evitare allagamenti in caso di serbatoio pieno Contro Prestazioni limitate a bassa temperatura, vista la mancanza di un sistema No-Frost

Capacità del serbatoio limitata a 2 litri

Come scegliere il miglior deumidificatore

Analizziamo ora alcune delle caratteristiche più importanti di un deumidificatore, in modo tale da facilitare la scelta in fase di acquisto. Tra queste troviamo: tipologia, prestazioni, funzionalità, rumorosità, manutenzione, trasporto e prezzo.

Tipologia

Quando si parla di deumidificatori bisogna sapere che esiste una versione più professionale, fissa e con un tubo di scarico esterno, e una meno ingombrante. I deumidificatori più acquistati, tuttavia, non hanno tubi e sono molto piccoli. Proprio per questo motivo la nostra selezione prende in considerazione solo i deumidificatori portatili.

Prestazioni

Le prestazioni dipendono dalla quantità di potenza, che, a sua volta, ci indica quanti metri quadrati può coprire il prodotto. In linea generale, l’utilizzo di questi dispositivi è consigliato all’interno di stanze singole. La scelta va quindi fatta sulla base alla grandezza dell’ambiente. Un prodotto da circa 400 W, ad esempio, è perfetto per stanze da 40/50 metri quadri.

Funzionalità

I prodotti più basilari dispongono della sola opzione di accensione e spegnimento. In tali modelli, al massimo, possiamo trovare la possibilità di scegliere il livello di umidità desiderato (tra 40%, 50% o 60%). I deumidificatori più avanzati, invece, dispongono di timer di spegnimento, opzione di raffreddamento dell’ambiente e modalità asciugatura della biancheria. Questi modelli, inoltre, hanno più livelli di velocità, diverse modalità di areazione e, in alcuni casi, hanno la possibilità di collegarsi alla rete Wi-Fi.

Rumorosità

Anche i migliori deumidificatori per casa fanno rumore. Il livello di rumorosità, tuttavia, dipende dal programma selezionato e dal livello di potenza scelto. In genere, però, questi elettrodomestici non superano mai la soglia dei 50 dB. Alcuni modelli possono anche contare sulla modalità silenziosa (o notturna), che diminuisce la rumorosità del prodotto.

Manutenzione e trasporto

Per quanto riguarda la manutenzione, due sono gli elementi da tenere sotto controllo. Bisogna sempre visionare lo stato del filtro anti-polvere e del serbatoio dell’acqua. La maggior parte dei deumidificatori include un serbatoio di circa 2 litri, mentre alcuni possono arrivare anche a 3 o 4 litri. Il serbatoio deve essere svuotato ogni volta che si raggiunge il livello massimo di acqua raccolta. Tutti i modelli, comunque, hanno delle opzioni di auto spegnimento per evitare problemi. Il filtro può essere invece lavato o sostituito.

La nostra lista include solo deumidificatori portatili, che possono essere trasportati con molta facilità. Gli altri deumidificatori, invece, hanno ruote fisse e il loro trasporto è molto più complesso.

Prezzo

Quanto spendere per un buon deumidificatore? I prezzi dei deumidificatori senza tubo si aggirano intorno ai 200 euro. Il prezzo varia ovviamente a seconda della potenza e della quantità di funzionalità presenti. Consigliamo di scegliere il proprio prodotto in base alla potenza e, solo in un secondo momento, valutare le funzionalità più specifiche.

Quanto Consuma un Deumidificatore Portatile

Il consumo di un deumidificatore portatile varia in base alla potenza, espressa in watt. I deumidificatori più piccoli o standard oscillano fra i 200 e i 460 W, mentre i modelli più potenti o con capacità molto elevate possono superare anche i 600 W. Partendo da una potenza media di 300 W, l’utilizzo per 8 ore di un deumidificatore portatile comporta il consumo di circa 2,4 kWh, il cui costo giornaliero è da ricavare in base alla propria tariffa elettrica.

Ma in situazioni di umidità estrema, quanto costa tenere il deumidificatore acceso tutto il giorno? Riproponendo l’esempio di una potenza media di 300 W, e partendo dal costo medio di 1 kilowattora che oggi si attesta intorno agli 0,17 € nella fascia oraria F1, il consumo sarà pari a 7,2 kWh. Moltiplicando questo dato per il costo medio di 1 kilowattora, la risposta è 1,2 €.

Per quanto questo interrogativo sia interessante dal punto di vista teorico, resta comunque sconsigliato l’uso ininterrotto di un deumidificatore portatile. Infatti, tenere accesi questi dispositivi per 24 ore di seguito rischia di creare un ambiente con un’aria troppo secca, che può comportare l’insorgere di tosse o disagi respiratori.

Per ridurre l’impatto sulla bolletta di un deumidificatore portatile è sempre bene affidarsi a modelli di classe energetica elevata o con bassi consumi. Un ottimo esempio è il Pro Breeze PB-D-26, che con soli 200 W di potenza assorbita, offre il massimo in termini di risparmio energetico. Per abbattere ancora di più i costi energetici di questi dispositivi esistono ulteriori accorgimenti, come l’uso nelle ore più umide, la pulizia regolare del filtro o l’utilizzo nelle fasce orarie F2 e F3, che presentano un costo minore per ogni kilowattora consumato.

Come si usa il Deumidificatore Portatile

Per ottenere il massimo delle prestazioni è necessario usare il deumidificatore in modo corretto. In primo luogo è opportuno scegliere con attenzione l’ambiente in cui posizionarlo. Le stanze con la presenza di maggiore umidità in casa sono di solito il bagno, la cucina, la cantina o la lavanderia. L’elettrodomestico va posizionato lontano da pareti, tende e mobili, così da garantire un flusso d’aria ottimale. La regola generale è lasciare circa 20-30 cm intorno al dispositivo. Per gli ambienti più piccoli, è opportuno rivolgersi all’offerta degli umidificatori compatti.

Ma quante ore al giorno bisogna tenere acceso il deumidificatore? La risposta dipende da svariati fattori, come dimensioni dell’ambiente e capacità di deumidificazione dell’unità. In stanze molto umide, meglio tenerlo acceso per almeno 6 ore. In inverno o in giornate molto umide, potrebbe essere necessario aumentare il tempo di utilizzo fino anche a 10 ore. I deumidificatori ormai integrano comodi timer per ottimizzarne l’uso e programmarne accensione e spegnimento in base alle proprie esigenze.

Vediamo adesso come impostare il proprio deumidificatore portatile. Il livello di umidità da impostare deve essere compreso tra il 40% e il 60%. In questo modo, sarà possibile prevenire muffa e condensa, senza seccare troppo l’aria. In alcuni modelli, è presente anche una funzione Laundry, ideale per velocizzare l’asciugatura del bucato.

In caso di utilizzo di un deumidificatore senza tubo, è opportuno svuotare con regolarità il serbatoio. La maggior parte dei modelli per fortuna è dotata di funzione di spegnimento automatico una volta raggiunta la massima capacità del serbatoio, così da evitare spiacevoli allagamenti. Tuttavia, è preferibile svuotare il serbatoio prima che si riempia, per un funzionamento ottimale e soprattutto prolungato dell’elettrodomestico. Allo stesso modo, è fondamentale pulire a cadenza regolare il filtro in dotazione.

Si consiglia, poi, di non utilizzare questi dispositivi in ambienti troppo freddi. La regola generale è quella di evitare temperature intorno ai 5 °C, a meno che non il modello non sia dotato di funzioni No-Frost (come alcuni dei modelli in questa guida), che garantiscono un uso efficiente e sicuro anche a temperature intorno ai 2 °C.

Il consiglio finale è usare in modo strategico il proprio dispositivo: è meglio azionarlo nelle ore più umide della giornata o subito dopo attività che aumentano l’umidità nell’aria, come docce o cotture di cibi. Inoltre, tenendo anche conto di quanto consuma un deumidificatore portatile, è consigliabile usarlo nel tardo pomeriggio, così da sfruttare le fasce orarie in cui l’energia elettrica costa meno.

Conclusioni

Considerando l’accessibilità dei prezzi degli umidificatori portatili, l’investimento in uno di questi dispositivi rappresenta un’ottima soluzione per rendere più salubre l’aria di casa propria, evitando al contempo danni strutturali causati dalla muffa. Se l’intenzione è quella di ridurre l’umidità in eccesso da una stanza di dimensioni ridotte, la nostra guida presenta diversi modelli adatti a questo scopo. Se invece la metratura si fa più importante o le stanze da deumidificare sono diverse, è meglio optare per un deumidificatore senza tubo più potente.

Per ambienti come la camera da letto, la rumorosità è un aspetto fondamentale, dunque è bene affidarsi al miglior deumidificatore portatile silenzioso presente nella nostra guida, ossia l’Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P.

In questa guida abbiamo visto varie offerte per l’acquisto di un deumidificatore portatile, presentando vari modelli e mettendone in risalto le caratteristiche principali. In questo modo, i nostri lettori hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie per acquistare il miglior deumidificatore portatile in base alle loro esigenze.

Domande frequenti sui deumidificatori Qual è la migliore marca di deumidificatore? Non esiste una risposta definitiva a questa domanda, in quanto tutto può variare in base alle proprie esigenze, nonché al budget a propria disposizione. De’Longhi è un brand storico nel settore della deumidificazione, con modelli molto apprezzati per la potenza e la versatilità. Olimpia Splendid offre dispositivi eleganti, molto apprezzati per il design, mentre Pro Breeze è la scelta preferita da chi presta maggiore attenzione ai consumi energetici. Quanti decibel deve avere un deumidificatore per essere silenzioso? Per essere considerato silenzioso, un deumidificatore portatile deve emettere non più di 40-45 decibel. Per intenderci, questo livello di rumorosità è paragonabile al rumore di fondo in una biblioteca. Il miglior deumidificatore silenzioso presente nella nostra guida è l’Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P, con una rumorosità di picco di soli 40 decibel. Qual è il miglior deumidificatore per camera da letto? Il Pro Breeze PB-D-26 è la scelta ideale per la camera da letto, grazie alla sua elevata capacità di deumidificazione, alle dimensioni compatte e al livello di rumorosità offerto. Inoltre, il basso consumo energetico garantisce un utilizzo prolungato senza incidere troppo sui costi della bolletta. Per chi è in cerca della massima silenziosità, consigliamo i modelli Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P e DeLonghi DDSX220, che garantiscono una riduzione ottimale dell’umidità senza disturbare il sonno, grazie a livelli di rumorosità molto ridotti.