Custodia MacBook: i migliori modelli

I MacBook di Apple sono tra i computer portatili più validi e popolari degli ultimi decenni, merito senza ombra di dubbio dell’incredibile cura dei dettagli e la scelta di materiali nobili che spesso spinge gli utenti alla ricerca di una custodia per proteggerli. Sebbene l’intera linea di MacBook sia realizzata appunto in una scocca di alluminio, è preferibile procedere all’acquisto di una soluzione di terze parti per proteggere il computer dai graffi, dalle cadute e in generale per migliorarne anche l’utilizzo.

In questa guida ti diamo la possibilità di scegliere tra cinque modelli di custodie per utilizzare e trasportare il tuo computer Apple in ogni dove senza temere di rovinarlo con graffi e altri segni di usura. Le custodie sono elencate in ordine di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso, per darti la possibilità di acquistare il modello più in linea con il tuo budget di spesa e le tue necessità personali.

EooCoo

Partiamo con la custodia più semplice ed economica tra le cinque prese in considerazione. Il modello EooCoo è adatto a un gran numero di modelli di MacBook – dal 13″ fino al 16″, compresi i nuovi modelli con chip M1 e M2 – ed è realizzato in due pezzi di plastica rigida da agganciare al retro del display e sul fondo del computer. Non intacca il design del tuo Mac (è completamente trasparente) e lo protegge da urti e graffi anche grazie alla presenza di quattro piedini per sollevarlo leggermente.

Ivencase

Salendo leggermente di prezzo, la custodia Ivencase protegge il computer a 360°. In questo caso si tratta di una custodia ideale per il trasporto all’esterno e dispone anche di una comoda tasca laterale eventualmente ideale per riporre documenti e altri oggetti di cui hai bisogno.

Inateck 360°

Passando alla custodia Inateck 360°, in questo caso si tratta di una vera e propria borsa con tanto di maniglione e due comode tasche esterne utili anche per riporre il caricabatterie del tuo portatile Apple. In questo caso stiamo evidentemente prendendo in considerazione una custodia adatta a chi si muove spesso fuori casa, per lavoro o per studio, e necessita di una soluzione comoda per gli spostamenti. Compatibile con tutti i modelli di MacBook, la cerniera dispone di una striscia protettiva che impedisce la formazione di graffi sul Mac ed è resistente agli schizzi di acqua.

HYZUO

La custodia HYZUO per MacBook è secondo noi la più interessante tra tutte quelle proposte in questa guida. Infatti, oltre a proteggere il tuo Mac da graffi e segni di usura, dispone anche di un comodo stand integrato (vedi l’immagine soprastante) per facilitare la digitazione sulla tastiera e anche per migliorare anche la dissipazione del calore.

Inateck EVA

L’ultima custodia per MacBook presente nella guida è il modello EVA di Inateck. In questo caso stiamo parlando dell’unica soluzione che vede la presenza di una struttura antiurto con al centro un guscio rigido in EVA resistente alla pressione. Il rivestimento interno attutisce gli urti in caso di cadute, previene la comparsa di graffi accidentali e la superficie esterna in poliestere è anche impermeabile agli schizzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.