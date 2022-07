Oggigiorno la maggior parte degli smartphone, anche i più economici, hanno un qualche tipo di resistenza al contatto con i liquidi e con l’acqua, ma una custodia impermeabile per smartphone è di gran lunga la soluzione più pratica e sicura per fare in modo che il proprio device non subisca danni a seguito del contatto con i liquidi. Alcune persone le utilizzano a mare per portare il proprio smartphone in spiaggia senza temere di rovinarlo, altri invece le acquistano anche per continuare a utilizzare il proprio device sotto la pioggia (pensiamo a chi ama fare passeggiate in montagna e si imbatte spesso in condizioni climatiche non favorevoli).

In questo articolo ti offriamo la possibilità di scoprire 5 modelli di custodie impermeabili per smartphone in grado di assicurarti sicurezza di utilizzo anche in presenza di acqua, indipendentemente dal prezzo di vendita. A tal proposito, gli articoli sono elencati in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso, per darti modo di acquistare il prodotto più in linea con le tue necessità.

Olakin

Facciamo partire la nostra personale selezione delle migliori custodie impermeabili per smartphone con un modello pratico ed economico realizzato da Olakin. A poco più di 5 euro, infatti, hai la possibilità di proteggere dagli schizzi qualunque marca di smartphone che non superino i 7 pollici di grandezza (praticamente il 99% dei telefoni presenti sul mercato). Impermeabile fino a 30 metri di profondità, la pellicola protettiva ti permette di continuare a utilizzare il telefono anche se la superficie è bagnata. Il tuo telefono è protetto da una robusta clip di chiusura che impedisce l’ingresso di acqua, neve, sabbia e sporco, mentre il cordino rinforzato ti permette di portarlo al collo o al polso senza temere di fare cadere il telefono per terra.

Puoi acquistare la custodia su Amazon a 6 euro.

YOSH

Salendo leggermente di prezzo ti consigliamo di prendere in considerazione il modello realizzato da YOSH, una delle marche più popolari e apprezzate in questa fascia di prezzo. Completamente compatibile con la maggior parte degli smartphone di Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Google, eccetera, la custodia protegge il tuo smartphone fino a una profondità di 30 metri per massimo 30 minuti. Ideale anche per chi pratica sport come sci, volley, jogging o escursioni in montagna sotto la pioggia, la custodia è realizzata con una robusta clip di chiusura e con una doppia cucitura sui bordi per assicurare una protezione completa in ogni momento.

Puoi acquistare la custodia su Amazon a 10 euro.

CACOE – kit di due custodie impermeabili

Con circa 2 euro in più rispetto il modello appena visto qualche riga più su, la soluzione realizzata da CACOE protegge ugualmente il tuo smartphone fino a 30 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. Il vantaggio del modello in questione è che in realtà comprende due custodie impermeabili: puoi continuare a utilizzare il tuo device e offrire l’altra custodia al tuo partner o a un tuo amico per seguirti a mare senza temere di rovinare il proprio dispositivo.

Puoi acquistare la custodia su Amazon a 12 euro.

Spigen

La custodia impermeabile realizzata da Spigen, uno dei più popolari e apprezzati brand del mondo nell’ambito degli accessori per dispositivi mobile, ti permette di proteggere il tuo smartphone garantendoti la possibilità di continuare ad utilizzarlo anche sott’acqua. Impermeabile e certificata IPX8 contro sabbia, acqua, polvere e sporcizia, la custodia di Spigen ti assicura una protezione a 360° senza alcun tipo di compromessi. Inoltre, il sacchetto può contenere ogni tipologia di dispositivi purché non superino le dimensioni di 8 pollici.

Puoi acquistare la custodia su Amazon a 17 euro.

ShellBox

Chiudiamo la nostra personale selezione delle custodie impermeabili per smartphone proponendoti un modello singolare: si tratta di una custodia impermeabile fino a 15 metri di profondità ideale anche per scattare foto ad alta risoluzione sotto il pelo dell’acqua. Infatti, grazie a una particolare “finestra” antiriflesso, con questa custodia puoi scattare tutte le foto che vuoi sott’acqua senza temere di danneggiare il tuo smartphone. Inoltre, è anche presente un pratico foro per agganciarla a un cavalletto per scattare incredibili foto artistiche in riva al mare senza temere il contatto con gli schizzi di acqua o la sabbia.

Puoi acquistare la custodia su Amazon a 45 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.