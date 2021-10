Il cuscino per cervicale è un prodotto utile ad allievare dolori al collo e alle spalle dovuti a cattive posture durante il sonno. Ci sono molte forme di cuscini cervicali disponibili oggi sul mercato e ogni modello è adatto per una varietà diversa di persone. Se avete problemi frequenti che comportino oltre al dolore anche giramenti di testa, vi consigliamo di rivolgervi a specialisti. Ad oggi è una problematica molto diffusa, soprattutto perché siamo in un'era super tecnologica, sempre connessi agli smartphone e al pc, per cui non siamo sempre nella posizione naturale eretta.

Dormire meglio ci aiuterà ad affrontare serenamente le giornate. Ma quale cuscino scegliere dunque? Occorre tener conto nella scelta di alcuni fattori, tra cui:

materiale con cui è realizzato il cuscino (molti elementi potrebbero creare allergie);

destinazione: ci occorre a casa oppure deve essere un cuscino da viaggio?

grandezza: vogliamo un cuscino avvolgente e grande, o deve rispettare la grandezza del letto?

l'altezza: questa è nota dolente, avete mai comprato un cuscino che poi si è rivelato troppo alto o troppo basso?

la larghezza;

il prezzo.

Di seguito, abbiamo selezionato per te i cuscini che migliorano i dolori cervicali, alla schiena o alle spalle, e in generale la qualità del sonno, in base alle caratteristiche citate e ai migliori prezzi.

Cuscino Uttu

Modello regolabile

Cuscino per cervicale con memory foam che si adatta alle curve del tuo corpo alleviando in maniera efficace la fatica accumulata durante il giorno. Il design a 3 strati vi permetterà di scegliere tra 4 diverse altezze per un maggiore comfort e un miglior riposo. La buona ventilazione vi aiuta a rimanere freschi durante il riposo.

La fodera è lavabile in lavatrice, così da avere sempre un cuscino pulitissimo e privo di microbi. C'è la possibilità di regolare l’altezza anche estraendo una parte dell’imbottitura interna, il migliore della sua categoria. Uttu è in vendita su Amazon a 44,99 euro

Cuscino Misiki

Anti russamento

Questo cuscino di Misiki, sostiene perfettamente testa e collo con la superficie curva che ti permette di girarvi liberamente. L'estensione in forma di cuneo aiuta a supportare la vertebra toracica. I braccioli speciali di cuscini ortopedici sostengono le braccia. E' realizzato in schiuma e ha la forma a farfalla, il che agevola soprattutto chi ama dormire sul fianco o a pancia in su. La federa è sfoderabile e lavabile.

Tra le note del marchio viene sottolineato che è un prodotto anti acari e polvere. E' perfetto per anziani, lavoratori in ufficio e può aiutare le persone con disturbi del sonno. Può essere vostro a 39,99 euro , su Amazon.

Cuscino Evergreenweb

Con aloe vera e dispositivo medico

Questo cuscino di Evergreenweb, lo proponiamo in quanto molto traspirante, anti acaro e automodellante, con una federa al 100% di cotone. La fodera è in aloe vera con oli essenziali e la federa è 100% cotone naturale. Le fodere sono sfoderabili con zip e lavabili in lavatrice. C'è la possibilità di acquistarlo singolarmente o in coppia, se pensate possa piacere al vostro partner oppure volete cuscini uguali, potete prenderlo ad un ottimo prezzo, solo 31,97 euro su Amazon.

E' un modello saponetta, adatto ad ogni posizione mentre si dorme. Certificato come dispositivo medico classe 1 in base alla direttiva 93/42/CEE con possibilità di detrazione del 19% dalle tasse (IRPEF).

Cuscino Venixsoft

Effetto rilassante

E' un guanciale cervicale di colore verde, progettato per supportare tutti i tipi di posizione. Ha un profilo alto 12 cm sul lato superiore mentre 10 cm sul lato inferiore. È morbido e sostiene le temperature diverse. È un memory foam di buona qualità, progettato per durare anni.

La fodera in cotone di questo cuscino per cervicale, è sfoderabile e lavabile, per assicurarvi la massima igiene. La chicca è la profumazione in aloe che svanisce in qualche giorno si, ma senza perdere le sue proprietà.

Molto adatto per chi ama dormire su un fianco o sulla schiena. Venduto sia singolo che in coppia su Amazon, ottimo rapporto qualità prezzo, solo 37,5 euro

Cuscino Marcapiuma

Dispositivo medico detraibile

Prodotto in gel traforato particolarmente fresco e traspirante, e in gel schiuma che si adatta alla pressione esercitata dalla testa, proponiamo il cuscino Marcapiuma. Esso ha una fodera in cotone lavabile e un'ottima ergonomia che segue la corretta curvatura della spina dorsale riducendo i punti di pressione critici. Possiede la fodera di protezione elasticizzata in tessuto jersey 100% cotone con cerniera per un pratico lavaggio.

Ha molti benefici: miglioramento della circolazione sanguigna, fornisce un riposo più salutare e rigenerante, ha un sostegno corretto delle cervicali, riduce lo stress e tensioni muscolari e cervicali. Eccellente per prevenire il dolore al collo, perché ha una forma speciale progettata per cullare la testa e il collo. Viene venduto nei modelli doppiaonda e saponetta, a secondo delle esigenze, e rimane fresco d'estate e caldo d'inverno. Quello doppiaonda venduto a 59,99 euro