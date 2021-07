Il cuscino cervicale è un prodotto utile ad allievare dolori al collo e alle spalle dovuti a cattive posture durante il sonno. Ci sono molte forme di cuscini cervicali disponibili oggi sul mercato e ogni modello è adatto per una varietà diversa di persone.

Di seguito, abbiamo selezionato per te i cuscini cervicali che migliorano i dolori cervicali, alla schiena o alle spalle, e in generale la qualità del sonno. I migliori in base a caratteristiche e prezzi.

Cuscino Uttu

Cuscino con memory foam che si adatta alle curve del tuo corpo alleviando in maniera efficace la fatica accumulata durante il giorno. Il design a 3 strati ti permetterà di scegliere tra 4 diverse altezze per un maggiore comfort e un miglior riposo.

Cuscino Misiki

Questo prodotto sostiene perfettamente testa e collo con la superficie curva che ti permette di girarti liberamente. E' realizzato in schiuma e ha la forma a farfalla. La federa è sfoderabile e lavabile.

Cuscino EVERGREENWEB

Questo cuscino è traspirante, anti acaro e automodellante, con una federa al 100% di cotone. La fodera è in aloe vera con oli essenziali e la federa è 100% cotone naturale. Fodere sfoderabili con zip e lavabili in lavatrice.

Cuscino Venixsoft

E' un guanciale cervicale di colore verde, progettato per supportare tutti i tipi di posizione. Ha un profilo alto 12 cm sul lato superiore mentre 10 cm sul lato inferiore. È morbido e sostiene le temperature diverse. È un memory foam di buona qualità progettato per durare anni.

Cuscino Marcapiuma Doppia Onda

Prodotto in gel traforato particolarmente fresco e traspirante, in gel schiuma che si adatta alla pressione esercitata dalla testa. Ha una fodera in cotone lavabile e, un'ottima ergonomia che segue la corretta curvatura della spina dorsale riducendo i punti di pressione critici. Fodera di protezione elasticizzata in tessuto jersey 100% cotone con cerniera per un pratico lavaggio.