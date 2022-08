Per quanto gli iPhone di Apple siano realizzati in materiali sempre più resistenti ai graffi e alle cadute, molto spesso è necessario acquistare una cover per l’iPhone 11 in modo da proteggere in maniera ottimale il telaio del proprio smartphone dagli inevitabili segni di usura che prima o poi compaiono sul telefono. Fortunatamente esiste una grande varietà di cover tra cui scegliere, e non solo dal punto di vista economico: troviamo, infatti, soluzioni ultra slim pensate per non aggiungere spessore e peso al proprio device, oppure cover rinforzate che garantiscono un livello aggiuntivo di resistenza pagando un piccolo prezzo in termini di ergonomia e facilità di utilizzo.

In questa guida andremo a scoprire quali sono le migliori 5 cover per iPhone 11 disponibili sul mercato prendendo in considerazione i modelli in ordine di prezzo crescente, ovvero dal più economico al più costoso. Indipendentemente dal modello, ognuna delle cover sottostanti vi permetterà di proteggere il vostro amato smartphone Apple da piccoli graffi e cadute di poco conto.

N NEWTOP

Iniziamo la nostra selezione con il modello realizzato da N NEWTOP: si tratta di una cover in silicone morbido in grado di coprire completamente il frame laterale dell’iPhone 11. Gli unici fori presenti nella cover sono quelli relativi alla porta di ricarica Lightning e sul retro per il modulo fotografico doppio con flash LED. I tasti laterali per la gestione del volume, invece, sono coperti dalla cover in silicone senza però comprometterne la funzionalità. Nonostante il materiale morbido ed elastico, la cover in TPU è anti polvere, aderisce completamente al telefono e dispone anche della tecnologia Shock Bump per proteggere gli angoli del telefono da eventuali urti.

NEW’C

Salendo leggermente di prezzo senza però superare la soglia dei 10 euro, la cover realizzata da NEW’C è anch’essa in morbido silicone TPU ma in questo caso è trasparente: è quindi ideale per non nascondere il design e soprattutto il colore del proprio iPhone 11. In questo caso, pur mantenendo le caratteristiche fisiche delle classiche cover in TPU (elasticità, morbidezza, resistenza alla polvere, eccetera), il modello è affiancato da due pratici vetri temperati per proteggere il display dell’iPhone 11. La pellicola in vetro è spessa meno di 0.33 mm, con bordi arrotondati, e incrementa la resistenza del display dell’iPhone contro graffi, urti e danni accidentali.

Spigen Cover Ultra Hybrid

Difficile, se non impossibile, non prendere in considerazione il modello Spigen Cover Ultra Hybrid. Il brand è da sempre uno dei più popolari e apprezzati sul panorama internazionale per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo, e questa cover per iPhone 11 non è da meno. Realizzata con materiali ibridi con porzioni in TPU sugli angoli, la cover trasparente della Spigen monta anche delle comode cornici rialzate a livello della fotocamera posteriore per evitare il contatto delle lenti con le superfici piane. Inoltre, sono presenti anche pulsanti laterali pronunciati per facilitare la gestione del volume e non solo anche con una semplice pressione.

SURPHY

La cover realizzata da SURPHY è pensata per garantire la piena e totale protezione di ogni elemento del tuo iPhone 11 sotto tutti punti di vista. Oltre ad avvolgere completamente il corpo del telefono senza lasciare scoperto un singolo millimetro, sul retro dispone anche di un singolare design della fotocamera pensato per proteggere ogni lente da eventuali urti, graffi o danni accidentali. Sottile e bella al tatto, la cover è perfettamente compatibile con la ricarica a induzione wireless.

Custodia in silicone Apple

Difficile, se non impossibile, non prendere in considerazione anche le cover ufficiali per iPhone 11 realizzate direttamente da Apple. In questo caso si tratta del modello nero opaco realizzato in morbido silicone, che aderisce perfettamente ai tasti laterali del volume e avvolge tutte le curve del telefono lasciando libero il frame inferiore per la ricarica e il foro posteriore per la fotocamera. La particolarità della cover è la presenza di una morbida fodera interna in microfibra pensata per proteggere il telaio del telefono in ogni situazione. Inoltre, la cover è perfettamente compatibile per la ricarica rapida consentendoti di caricare il tuo telefono sulle basette wireless con tutta la custodia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.