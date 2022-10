Uscire in bicicletta è sempre un’emozione unica, un brivido costante strettamente legato alla libertà di raggiungere posti unici in cui è impossibile arrivare con le macchine. Chi è solito fare gite in bicicletta e chi lo fa anche in maniera semi-professionale, sa bene che uno degli accessori più comodoti da utilizzare – spesso il primo acquisto in assoluto – è il contachilometri senza fili per la bici.

Per alcuni rappresenta quasi un surplus dalla scarsa utilità, ma invece basta informarsi un minimo per scoprire che il contachilmetri senza fili rappresenta un accessorio utile, informativo e molto spesso un prezioso alleato per chi vede la bici come qualcosa di più che un semplice passatempo salutare.

All’interno di questa guida andremo a prendere in considerazione cinque modelli di contachilometri senza fili per bici suddivisi in ordine di prezzo crescente, ovvero dal più economico al più costoso. In questo modo anche i ciclisti alle prime armi possono avere l’occasione di ricevere direttamente a casa un accessorio di cui non potranno più fare a meno.

DINOKA

Il primo modello che andiamo a prendere in considerazione è un contachilometri senza fili sviluppato da DINOKA, uno tra i brand più apprezzati nella fascia di prezzo molto economica. Completamente impermeabile, è munito di un pannello retroilluminato perfettamente leggibile sia durante il giorno che alla sera. Facile da montare e da mettere in funzione, il piccolo accessorio mostra la velocità, la distanza percorsa, il tempo di percorrenza e non solo.

CYCPLUS Mini

Salendo leggermente di prezzo prendiamo in considerazione il contachilometri CYCPLUS Mini, anch’esso uno tra i più popolari e apprezzati nella fascia economica. È impermeabile, si aggancia facilmente al manubrio della bici e dispone di un display LCD retroilluminato di facile lettura. Il contachilometri regitra il tempo di percorrenza, la distanza, il tempo totale, la velocità e anche l’altitudine.

MEILAN M3 Mini

Con il modelo M3 Mini di MEILAN iniziano a prendere in considerazione contachilometri senza fili con funzionalità leggermente più avanzate. In questo caso registriamo la presenza di un chip GPS ad alta precisione con supporto ai tre più importanti sistema di tracciamento: Beidou, GPS e GLONASS. Piccolo, leggero, impermeabile e pratico da utilizzare, il contachilometri mostra la velocità in tempo reale, la distanza percorsa, la latitudine, il tempo e non solo.

CooSpo BC26

Il modello BC26 realizzato da CooSpo è uno dei più piccoli e popolari nella fascia di prezzo attorno ai 50 euro. Nonostante sia di dimensioni molto compatte, il contachilometri senza fili monta un bel display LCD retroilluminato da 2.3 pollici e anche un modulo GPS molto preciso con acquisizione automatica della posizione. Perfettamente compatibile con le applicazioni di fitness come Strava (e non solo), il contachilometri registra la velocità, il tempo percorso e molto altro ancora; monta una batteria ricaricabile con 20 ore di autonomia.

CooSpo BC107

Chiudiamo la nostra personale selezione dei migliori contachilometri per bici con il modello BC107 di CooSpo. In questo caso si tratta di uno tra i più apprezzati accessori da chi va in bici piuttosto regolarmente e anche da chi si allena per competizione amatoriali o semi-agonistiche. Con un’autonomia di ben 28 ore anche con il GPS sempre in funzione, il contachilometri per bici monta un display da 2.4″ con vetro FSTN anti-riflesso. Il modello BC107 regidtra con precisione la velocità, il tempo, la distanza percorsa, la cadenza e si collega con le più importanti app per mostrare anche il battito cardiaco e molto altro.

