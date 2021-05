Il PC portatile è diventato uno strumento di studio indispensabile, è importante sceglierlo bene tenendo in considerazione alcune caratteristiche fondamentali, basate sulle esigenze reali e sulle specifiche necessarie per assolvere al compito indicato. Noi di Telefonino.net abbiamo scelto per voi i migliori modelli ai prezzi più competitivi.

ASUS Zenbook 13

ASUS Zenbook 13: ha un display OLED con risoluzione FullHD, assolutamente fantastico. Anche il resto delle specifiche sono convincenti con un Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD ma è chiaro che il suo reale punto di forza è il mix tra portabilità ed un bel display OLED, una rarità sul mercato ed in particolare in questa fascia di prezzo.

Microsoft Surface Go 2

Microsoft Surface Go 2 non ha una scheda tecnica mostruosa ma è un 2 in 1 interessante, magari da prendere in offerta. I suoi punti di forza sono il display PixelSense da 10.5″ con risoluzione 1920×1280 pixel con aspect ratio 3:2, una marcia in più per lavorare nella mobilità più estrema. Il processore Pentium Gold di Intel non è il massimo desiderabile (c’è anche in versione Core m3), così come la RAM da soli 4 GB (esiste in versione da 8 GB) ma grazie alle ottimizzazioni Microsoft, Surface Go 2 mantiene costanti le sue prestazioni. Costa tanto per la scheda tecnica che offre, non ha nemmeno tastiera e penna inclusi nel prezzo ma se state cercando un prodotto da portare sempre in giro senza troppi pensieri, lui è quello giusto.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 :con ben 512 GB di SSD è una validissima base da cui partire. La dotazione di RAM è ok con 8 GB DDR4 di cui 4 saldati sulla scheda e 4 sostituibili, Windows 10 non avrà particolari incertezze nemmeno nel tempo. Tra le note di merito c’è il display da 15.6″ decisamente grande per lavorare senza problemi di spazio, ha una risoluzione FullHD che nel 2021 dovrebbe essere la base minima per vedere Netflix o Youtube ad una qualità accettabile, purtroppo non è particolarmente brillante e luminoso ma se pensate di passare molto tempo a pc, c’è la funzione BlueLightShield per proteggere gli occhi dalla luce blu. Il design è sobrio quanto basta, la dotazione di porte è buona ed ha una sezione legata alla connettività decisamente curata con un Wi-Fi 5 stabile e roccioso.

HP 15s

HP 15s :è un buon notebook a 360°, con un sensore di impronte digitali per Windows Hello, il display ha cornici sottili, non è un OLED ma un IPS da 15″ con risoluzione FullHD. Processore AMD Ryzen 3, scheda grafica Radeon Vega, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB. Per circa 499 Euro ci può stare anche se il design non è particolarmente moderno e curato. Preferibile al notebook hp 250 g7.

Lenovo Ideapad Duet

Lenovo Ideapad Duet:ha 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e un processore MediaTek. Fortunatamente ChromeOS non ha bisogno di una scheda tecnica impressionante per funzionare. Da valutare solo se si sa a cosa si va incontro con ChromeOS ma è comunque tra i migliori notebook economici.