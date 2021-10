Comprare criptovalute e investire in generale è diventato molto semplice e pratico con la piattaforma Bitpanda. Nata a Vienna nel 2014 e di recente giunta anche in Italia con una sede fisica e un team dedicato.

Bitpanda racchiude tutte quelle caratteristiche principali che un utente cerca: la sicurezza, la semplicità, la velocità, la diversificazione degli asset. Oltre ad offrire servizi unici nel loro genere.

In questa guida completa su Bitpanda vedremo meglio come funziona e come comprare ed investire in criptovalute.

Come investire sulle criptovalute con Bitpanda

Bitpanda offre diverse occasioni di investimento. Le tipologie di asset sui quali è possibile investire sono 5. Anche se magari sei interessato solo alle criptovalute, sappi che una buona regola per un investitore è quella di diversificare il proprio portafoglio.

Criptovalute

Le criptovalute sono l'asset del momento, grazie all'alta volatilità del prezzo che le caratterizza. Su Bitpanda trovi un lungo elenco di criptovalute sulle quali puntare, tra cui :

Bitcoin

Ethereum

Polkadot

Cardano

Chainlink

Avalanche

Qui troverai l'elenco completo ed aggiornato di criptovalute presenti su Bitpanda.

Criptoindici

Qui siamo di fronte ad una piccola chicca offerta da Bitpanda agli investitori.

Infatti, parliamo di 3 indici di criptovalute utili per investire automaticamente in un portafoglio, diversificando su 5, 10 o 25 delle criptovalute più rilevanti per dimensione di mercato e liquidità.

Poiché l'indice viene costantemente ribilanciato su base mensile , potrai sempre cogliere le migliori occasioni. Si tratta di una strategia di investimento in criptovalute di tipo passivo. Il tutto in totale trasparenza.

Ecco la composizione attuale dei cripto indici.

BCI 5

Bitcoin

Ethereum

Cardano

BNB

Doge

BCI 10

Bitcoin

Ethereum

Cardano

BNB

Solana

Polkadot

Doge

Chainlink

Litecoin

Bitcoin Cash

BCI 25

Bitcoin

Ethereum

Cardano

BNB

Solana

Polkadot

Doge

Uniswap

Terra

Chainlink

Litecoin

Bitcoin Cash

Avalanche

Internet Computer

Polygon

Filecoin

Tron

Stellar

Vechain

Ethereum Classic

Theta Network

Monero

EOS

Axie Infinity Shard

I criptoindici di Bitpanda sono adeguati automaticamente alle variazioni del mercato grazie alla partnership che la piattaforma ha sottoscritto con la società VanEck. La quale fa parte del colosso finanziario BlackRock.

Essi offrono anche una alta diversificazione con un solo asset.

Azioni

Su Bitpanda è anche possibile investire nelle azioni quotate in borsa, in modo semplice e sicuro, partendo da un solo Euro. Questo grazie alle Bitpanda Stocks, azioni frazionate rese disponibili grazie ad un tipo di derivato unico nel suo genere: non si acquistano le azioni o gli ETF stessi, ma uno strumento finanziario che segue l'attività sottostante 1:1.

Grazie a questo strumento, anche senza disporre di un grande budget, potrai investire nelle compagnie che stanno facendo registrare incredibili balzi di prezzo, come i titoli tecnologici. Ecco qualche esempio:

Amazon

Tesla

PayPal

Apple

Twitter

Netflix

Facebook

I metalli preziosi sono asset tradizionali, autentici must per gli investitori. Ecco alcuni esempi:

Oro

Argento

Palladio

Platino

Bitpanda Savings cos'è e come funziona

La funzione Bitpanda Savings consente di pianificare i propri investimenti in modo automatico e ricorrente, basta scegliere la risorsa su cui impostare il piano, la cifra da prelevare periodicamente e la frequenza del trasferimento, che può essere giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile. Ciò consente anche di difenderti dalla volatilità del mercato, soprattutto rispetto ad un asset estremamente volatile come le criptovalute.

È possibile impostare un piano di risparmio automatico utilizzando carte di credito o carte di debito Visa, MasterCard oppure addebito diretto SEPA. Dopo il primo acquisto, gli acquisti ricorrenti saranno eseguiti automaticamente.

Potrai creare più piani di risparmio su uno stesso asset o asset diversi, nonché metterli in pausa o chiuderli quando vuoi. Così come modificarli in itinere.

Ecco i passaggi da seguire per avviare il tuo piano Bitpanda Savings:

Accedi al tuo account e procedi alla verifica se non l'hai ancora fatto

Fai clic su “Piano di risparmio” nella home della piattaforma web, oppure sull’icona verde in app (disponibile al momento solo per la versione Android) e seleziona la risorsa digitale che desideri acquistare

Seleziona la valuta (EUR, USD, CHF, GBP, TRY) e scegli un'opzione di pagamento

Definisci l'importo e la frequenza del tuo piano di risparmio, confermalo e fai clic su “Vai al riepilogo”

Conferma il pagamento presso il fornitore di servizi di pagamento

Ricordiamo infine che il programma Bitpanda Savings è realizzabile su tutti gli asset previsti sulla piattaforma e prima menzionati.

Come guadagnare con le criptovalute su Bitpanda

Bitpanda offre anche soluzioni alternative per guadagnare. Con dei programmi pensati apposta per i suoi utenti. Scopriamoli di seguito.

Ricompense BEST

Il BEST é il token nativo di Bitpanda e rappresenta il carburante dell'ecosistema Bitpanda, che permette di offrire agli utenti Bitpanda e Bitpanda Pro ulteriori incentivi e vantaggi esclusivi. I BEST sono emessi da Bitpanda e sono acquistabili direttamente sulla piattaforma.

Il programma Ricompense offre inoltre l'opportunità di raccogliere più BEST nel tempo e, quindi, di pagare i sovrapprezzi di trading senza dover attingere alle tue attuali riserve detenute di BEST.

Ciò che serve è avere dei BEST nel proprio wallet Bitpanda e fare almeno un trade mensile. Più alto è il tuo livello BEST VIP e più fai trading, più BEST puoi ottenere. Ecco i requisiti principali per ottenere Ricompense BEST:

e più fai trading, più BEST puoi ottenere. Ecco per ottenere Ricompense BEST: Essere un utente Bitpanda verificato

Accettare i termini e le condizioni di Ricompense BEST

Richiedere attivamente le Ricompense BEST una volta al mese

Conservare i BEST nel tuo portafoglio Bitpanda (non Bitpanda Pro)

Realizzare trading di qualsiasi risorsa digitale almeno una volta al mese su Bitpanda (non Bitpanda Pro)

Ogni utente che detiene dei BEST nel proprio portafoglio su Bitpanda, che effettua almeno un trade mensile, e rivendica attivamente le Ricompense BEST mensili, riceve l'equivalente dello 0,50% dei propri BEST al mese.

Oltre allo 0,50%, è possibile ricevere anche di più a seconda del proprio livello VIP. Ecco in che misura:

Livello 1 BEST VIP: +0,05%

Livello 2 BEST VIP: +0,10%

Livello 3 BEST VIP: +0,15%

É possibile anche ricevere un ulteriore 0,35% a seconda dell'importo totale del tuo volume di trading del mese precedente. Ecco qualche esempio:

Volume di trading mensile di almeno (>=) 1.000 EUR: +0,05%

Volume di trading mensile di almeno (>=) 5.000 EUR: +0,15%

Volume di trading mensile di almeno (>=) 10.000 EUR: +0,25%

Volume di trading mensile di almeno (>=) 50.000 EUR: +0,35%

Quindi, ricapitolando, se massimizzi la tua percentuale di Ricompense BEST, potrai raddoppiare le tue Ricompense e ricevere l'1% dei BEST in tuo possesso ogni mese.

Affiliazione

Puoi partecipare al programma Bitpanda Affiliate. Ecco alcuni vantaggi:

Riceverai fino al 20% di ricavi per ogni cliente segnalato Grazie al fatto che i cookie vengono conservati per un lungo periodo di tempo (30 giorni), è possibile ottenere dei ricavi grazie agli utenti che si registrano su Bitpanda settimane dopo aver fatto clic sul tuo link di affiliazione.

Dillo a un amico

Questo tipo di programma lo avrai senz'altro visto tante altre volte. Ma raramente avrai trovato i vantaggi offerti da Bitpanda.

Il programma Dillo a un amico di Bitpanda, infatti, prevede 10 € per te e 10 € per la persona che porti nella piattaforma. Ti basta invitare i tuoi amici con il tuo link come referente.

Ogni amico deve poi iscriversi, essere verificato, completare un deposito fiat di almeno 25 euro e fare un minimo di trading di 25 euro. Tutto qui.

Ecco come aderire al programma Dillo a un amico:

Accedi al tuo account Bitpanda e vai alla sezione “Dillo a un amico” mentre sei connesso Copia e condividi il tuo link come referente con un amico o invia un invito via mail tramite la sezione “Invita un amico” Il tuo amico deve essere un nuovo utente, completare il processo di registrazione, verificare il suo account, effettuare un deposito di almeno €25 e fare un minimo di trading di €25

Bitpanda commissioni

Le commissioni su Bitpanda dipendono ovviamente dal volume di trading e dal tipo di asset sul quale si opera. Possono anche essere molto ridotte accumulando i succitati Best.

Sulla piattaforma troverai tutte le indicazioni in modo trasparente, ma sicuramente Bitpanda prevede un piano costi ridotto se confrontato con altre realtà.

Per esempio, i sovrapprezzi per l'acquisto e la vendita di Bitcoin su Bitpanda sono dell'1,49%. Ma è possibile ridurli fino al 20% pagandoli con BEST.

Bitpanda: depositi e prelievi

L'importo minimo per depositi e prelievi è di 25 EUR. Importi inferiori non saranno accreditati.

Le modalità di deposito e prelievo su Bitpanda sono:

Bonifico bancario Carta di credito e carta di debito (VISA e Mastercard)

Comprare criptovalue su Bitpanda è sicuro?

Vediamo ora l'aspetto della sicurezza, che molto preoccupa, e giustamente, gli utenti prima di iscriversi ad una piattaforma alla quale affidano i loro risparmi.

La società è Bitpanda GmbH, fornitore di servizi per le risorse digitali registrato presso l’Autorità austriaca per i mercati finanziari (Austrian Financial Market Authority – FMA) ai sensi della legge FM-GwG. Nonché presso l’Autorità responsabile dei mercati finanziari (AMF – Autorité des marchés financiers) ai sensi della legge francese PACTE.

Quindi, stiamo parlando di una società che ha doppia licenza e dunque sottostà ad una serie di norme in difesa degli utenti emesse dall'ESMA, l'autorità di vigilanza dell'Unione europea sui mercati finanziari.

Bitpanda Payments GmbH è altresì titolare di una licenza PSD2. Di cosa si tratta? Della Direttiva dei Sistemi di Pagamento (PSD2, Direttiva EU 2015/2366), che regolamenta i servizi di pagamento e i gestori dei servizi di pagamento all'interno dell'Unione europea.

Ed ancora, aderisce al programma AML5 sulla tutela dei fondi. I quali sono preservati in portafogli offline sicuri (detti anche freddi).

Bitpanda utilizza le più sofisticate misure di sicurezza anti-hacker contro il depauperamento dei fondi.

Importante poi è il sistema di notifiche usato dalla piattaforma per avvisare i suoi utenti di movimenti sospetti. Di fatti, invia una e-mail qualora vengano trasferiti fondi su wallet esterni fino ad allora mai utilizzati. Oppure, se avviene l'accesso da device diversi da quelli soliti.

A tutto ciò, aggiungici il fatto che alle misure di sicurezza di Bitpanda, occorre sommare anche quelle previste da un circuito internazionale quale Visa. Per esempio, se si utilizza la Bitpanda Card. Molto utile per fare i tuoi acquisti sfruttando gli asset detenuti sulla piattaforma.

Chi c'è dietro Bitpanda?

Altra nota positiva è che i suoi fondatori hanno tanto di nome, cognome, foto e account Twitter sul sito. Particolare non trascurabile, visto che molte truffe si propongono come miracolose ma poi nascondono il nome di chi c'è dietro o ne riportano uno falso.

Nella sezione Chi siamo, è possibile vedere chi c'è dietro Bitpanda, che ricapitoliamo di seguito:

Eric Demuth: CEO @eric_demuth

Paul Klanschek: CEO @TwinWinNerD

Christian Trummer: CTO @christiant5r

Investire in criptovalute con Bitpanda conviene?

Nonostante i costi inferiori alla media, Bitpanda si presenta come una piattaforma molto completa per i prodotti e i servizi offerti . Ma, soprattutto, sicura e innovativa.

Abbiamo visto che gode di doppia licenza per operare, e che aderisce a diversi programmi di tutela per gli utenti, oltre a prevedere diversi meccanismi di difesa in caso di tentativi di abusi.

Bitpanda prevede altresì dei programmi unici nel loro genere per investire. Come i piani di risparmio Bitpanda Savings e la Bitpanda Card, per fare acquisti con le proprie criptovalute in portafoglio.

Particolare attenzione viene riposta sulle criptovalute, l'asset del momento. Con la possibilità di investire anche in indici che raccolgono 5, 10 e 25 criptovalute, ammortizzandone i rischi ed enfatizzandone le possibilità di guadagno.

Comprare criptovalute con Bitpanda: opinioni

Ecco le opinioni e le recensioni di cui gode Bitpanda al momento della scrittura:

Google Play store: Valutazione: 4,4 su ‎17.749 voti

Apps store: Valutazione: 4,8 su ‎4.588 recensioni

Trustpilot: Valutazione: 4,5 su ‎6.390 recensioni

Dunque, come si evince, la app Bitpanda gode di ampie recensioni positive dagli utenti Android, iOS e anche sulla piattaforma per lasciare recensioni Trustpilot.

Conclusioni

Investire sulle criptovalute con Bitpanda può risultare molto semplice e conveniente. La piattaforma è estremamente user-friendly e presenta alternative molto innovative per farlo.

Riguardo il delicato capitolo sicurezza, abbiamo visto come Bitpanda goda della licenza austriaca ed europea per operare, vanti la licenza PSD2, aderisca al programma AML5 sulla tutela dei fondi, adotti sofisticate misure di sicurezza anti-hacker contro il depauperamento dei fondi e utilizzi il sistema di notifiche in caso di comportamenti sospetti.

Tutte le commissioni sono poi riportate con trasparenza.

Abbiamo infine visto che il grado di soddisfazione degli utenti che usano la piattaforma è elevato.

Qui abbiamo visto nei dettagli come iscriversi ed iniziare a comprare Bitcoin ed Ethereum su Bitpanda.