L’estate torrida che stiamo vivendo ci porta inevitabilmente a guardaci attorno alla ricerca delle migliori occasioni per acquistare i climatizzatori, di cui in questa guida ti consigliamo cinque modelli in ordine di prezzo crescente – dal più economico al più costoso. Il mondo dei climatizzatori è ricco di numerosi prodotti in grado di soddisfare qualsiasi tipo di necessità: ci sono i modelli mobili che puoi spostare facilmente da una stanza all’altra e quelli invece che vengono fissati al muro.

Indipendentemente dal modello che sceglierai, nella nostra guida hai la possibilità di valutare autonomamente qual è il climatizzatore più adatto alle tue personali necessità e al tuo budget di spesa. Inizialmente partiamo con modelli mobili e quindi facilmente trasportabili in ogni stanza, per poi passare invece a quelli a parete.

Elanket

Apriamo la selezione dei climatizzatori prendendo in considerazione uno tra i più popolari e apprezzati modelli mobili, ovvero non fissati alle pareti di casa. Il modello realizzato da Elanket è considerato da molti come il migliore per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo in quanto si tratta di un climatizzatore 4-in-1. L’aria si raffredda passando all’interno di una vaschetta in cui vengono riposti dei semplici cubetti di ghiaccio: il risultato è un movimento d’aria fresca con il potente motorino a tre velocità. Lo porti in ogni stanza grazie alle comode rotelle ad alta resistenza per rinfrescare l’ambiente in pochissimo tempo.

Puoi acquistare il climatizzatore su Amazon a 99 euro.

Evapolar, evaLIGHT Plus

Salendo di prezzo prendiamo in considerazione uno dei climatizzatori portatili più apprezzati del momento in quanto di piccole dimensioni e quindi facilmente trasportabile in qualsiasi momento in ogni stanza della casa. Nonostante il prezzo economico, si tratta di un modello 3-in-1 che permette di raffreddare e umidificare l’aria e anche di illuminare l’ambiente circostante grazie alla lampada a LED. Il piccolo display ti permette di gestire facilmente tutte le funzioni del climatizzatore compresa la temperatura, la velocità della ventola di raffreddamento e molto altro.

Puoi acquistare il climatizzatore su Amazon a 169 euro.

Ariston Prios R32

Il climatizzatore Prios R32 di Ariston è il primo modello a parete (quindi fisso) che andiamo a scoprire nella nostra guida. Con un valore BTU pari a 12000, il modello realizzato dall’azienda italiana è perfettamente in grado di rinfrescare un ambiente di 40/50 mq; è uno dei climatizzatori più popolari e apprezzati in questa fascia di prezzo in quanto offre un buon rapporto qualità/prezzo. Il climatizzatore monosplit (quindi con una sola componente interna ed esterna) è estremamente silenzioso, presenta la funzione auto pulente del filtro e dispone anche della funzione Follow me in cui il getto di aria fresca segue il posizionamento del telecomando.

Puoi acquistare il climatizzatore su Amazon a 409 euro.

Hisense Easy Smart

Avvicinandoci alla soglia degli 800 euro iniziamo a prendere in considerazione i climatizzatori di fascia medio alta e con una potenza di raffreddamento di un certo livello. Il modello Hisense Easy Smart, ad esempio, ha un valore BTU pari a 18000 ed è perfetto per raffreddare ambienti che arrivano anche a 60 mq. Si tratta di un modello monosplit con inverter 3D con un rivoluzionario scambiatore di calore che ti permette di risparmiare fino al 30% di energia all’anno. È Wi-Fi Ready ed è anche ricco di un gran numero di funzionalità aggiuntive per soddisfare tutte le tue personali esigenze, come la funzione SMART che regola il funzionamento del climatizzatore in base alla temperatura dell’ambiente.

Puoi acquistare il climatizzatore su Amazon a 774 euro.

Samsung WindFree

Chiudiamo la selezione dei climatizzatori con il modello WindFree di Samsung, l’unico con 21mila fori che ti assicurano un effetto rinfrescante evitando la spiacevole sensazione del getto d’aria diretto. Con un valore BTU pari a 12000, il climatizzatore del colosso sudcoreano è dotato di intelligenza artificiale per analizzare l’utilizzo dell’utente al fine di replicare automaticamente le modalità più comuni e richieste. Dotato di Wi-Fi per il controllo con l’applicazione mobile SmartThings, puoi gestire il climatizzatore direttamente dallo smartphone in ogni sua funzione.

Puoi acquistare il climatizzatore su Amazon a 1239 euro.

