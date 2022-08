Gli Apple Watch sono senza ombra di dubbio alcuni tra gli smartwatch più popolari e apprezzati degli ultimi anni, merito del design e delle numerose funzionalità relative al tracking della salute e degli allenamenti in palestra. Gli smartwatch di Apple, inoltre, sono molto popolari anche per via della vasta gamma di cinturini intercambiabili disponibili sul web, di cui oggi andremo a scoprire i 5 modelli più popolari. Se sei stanco di indossare il solito cinturino offerto dalla compagnia californiana con lo smartwatch, in questo articolo potrai scegliere il nuovo cinturino per Apple Watch da 44 mm.

Abbiamo selezionato 5 modelli in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso, dandoti la possibilità di focalizzare la tua attenzione su differenti modelli in termini di stile e di materiali.

TOOB

Partiamo con un modello di cinturino per Apple Watch da 44 mm realizzato in morbido silicone e ideale per gli sportivi. Munito di pratici fori per migliorare la traspirazione della pelle, puoi indossare il cinturino ogni giorno senza temere di rovinarlo. La struttura in silicone conferisce resistenza ed elevata durata, è delicato sulla pelle e impermeabile all’acqua e al sudore. Il cinturino in questione è disponibile in una grande varietà di colorazioni per darti la possibilità di scegliere quello più adatto ai tuoi gusti personali.

Fengyiyuda

Salendo leggermente di prezzo il modello realizzato da Fengyiyuda è invece realizzato in maglia milanese in acciaio inossidabile con laccio magnetico. Questa versione di cinturino per Apple Watch è senza ombra di dubbio molto elegante, mentre l’anello regolabile posto al centro ti permette di regolarlo rapidamente per allacciarlo al polso secondo le tue personali esigenze. Realizzato in acciaio inossidabile ad alta resistenza, il cinturino dispone di due robuste chiusure magnetiche e non graffia i vestiti. Non si arrugginisce, non si rovina con il passare del tempo, è liscio al tatto e molto robusto.

Chinbersky

Sfiorando la soglia dei 15 euro hai l’opportunità di ricevere a casa in pochissimo tempo 5 cinturini per Apple Watch realizzati in fibbia ad alta resistenza. L’anello regolabile è realizzato in acciaio inossidabile per garantire sempre robustezza e facilità di regolazione in qualsiasi momento, mentre la struttura elastica del cinturino è morbida sulla pelle, non crea fastidi e soprattutto è resistente alle torsioni e agli stress meccanici durante gli allenamenti in palestra.

Runostrich

Sotto la soglia dei 20 euro è difficile ignorare i cinturini intrecciati realizzati da Runostrich, alcuni tra i più popolari tra gli utenti muniti dei wearable realizzati da Apple. Disponibili in tantissime colorazioni differenti, i cinturini sono realizzati in tessuto elastico intrecciato con un anello centrale di regolazione in acciaio inossidabile: è resistente, non si arrugginisce e ti permette di regolare la chiusura in ogni momento. I cinturini sono realizzati in filo di nylon traspirante e morbido al tatto: sono delicati sulla pelle e non la irritano nemmeno dopo tante ore di utilizzo.

Puro

Chiudiamo la nostra personale selezione dei cinturini per Apple Watch da 44 mm consigliandoti il modello realizzato da Puro, una tra le migliori e più popolari aziende impegnate anche nella realizzazione di accessori per i dispositivi Apple. In questo caso stiamo parlando di un bellissimo cinturino in maglia milanese in acciaio inox con chiusura magnetica per allacciarlo secondo le tue personali esigenze in ogni momento. A differenza dell’altro modello soprastante sempre in maglia milanese, questo realizzato da Puro non dispone dell’anello centrale di regolazione per favorire un’esperienza di utilizzo migliore e senza elementi che potrebbero creare fastidio alla pelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.