La ciabatta smart multipresa costituisce al giorno un accessorio decisamente utile e funzionale. Esse infatti, a differenza di quelle tradizionali, sono dotate di funzioni che rendono più veloce e semplice ogni operazione, oltre alla possibilità di effettuare operazioni tramite il nostro smartphone.

Le ciabatte consentono di gestire più dispositivi contemporaneamente oppure singolarmente, a seconda delle esigenze. In commercio infatti esistono tantissime tipologie differenti che variano a seconda delle caratteristiche e delle funzionalità. Ecco quali sono le migliori oggi giorno sul mercato.

Ciabatta KinCam

Facile installazione e bel design

La ciabatta smart di KinCam è il primo modello proposto qui; questo prodotto consente di controllare i vostri elettrodomestici da qualsiasi parte del mondo con l'app Smart Life. Basta assicurarsi che lo smartphone sia connesso a Internet e che la presa intelligente sia connessa al Wi-Fi domestico. La ciabatta supporta la rete wireless solo a 2,4 GHz. Ha un telecomando ed è compatibile con Alexa.

Questa multipresa è dotata di 4 prese polivalenti e 3 porte di ricarica USB. Da comprare anche ai genitori anziani, perché protetto da alta qualità dei materiale ABS, ed ha un materiale ignifugo. Amazon's Choice, ottimo prezzo, a 36,99 euro

Ciabatta ‎Igosund

Migliore protezione da sovraccarico

La ciabatta ‎Igosund è smart e integrata con Alexa. Supporta ben 6 dispositivi contemporaneamente con 3 smart plug controllabili indipendentemente e 3 porte usb sempre attive. Ideale per caricare dispositivi a casa e in ufficio. In realtà oltre che con Amazon Echo, funziona anche con assistente Google, tutto controllabile con App.

Da qui potete controllare il timer di accensione del prodotto, per esempio potete programmare l'accensione di una lampada al momento della vostra sveglia o al contrario la sera, quando probabilmente vi addormenterete con un libro in mano sul letto, programmare lo spegnimento. Questa ciabatta ha superato la certificazione CE e soddisfa i requisiti di RoHS, sicurezza e qualità. Venduta a su Amazon.

Ciabatta Tenda SP15

Resistente alle alte temperature

La ciabatta Tenda SP15, compatibile con Alexa e Google Home, è smart plug con protezione contro le sovratensioni, è un'altra ottima ciabatta smart con ben 3 slot. La funzione timer consente di programmare l’operatività di ogni presa tramite APP; da qui c'è l'opzione timer per accendere e spegnere con un tempo preciso ogni cosa collegata.

Su Amazon a 22,94 euro con una garanzia di 3 anni.

Ciabatta TP-Link

Funziona con App Tapo

La ciabatta TP-Link, è una delle più vendute al momento. Essa controlla i dispositivi connessi allo smart plug ovunque ci sia internet utilizzando l'App Tapo sul vostro smartphone. Dotata anche di controllo vocale, compatibile sia Alexa che Google, a vostro piacimento. Non è richiesto un hub per connettersi. Attenzione al carico massimo di 2300 watt.

Prezzo super su Amazon: in offerta a 9,99 euro