Una pratica guida per scegliere il miglior estrattore di succo al giusto prezzo e poter gustare squisiti succhi di frutta e verdura preparati in casa.

L’estrattore di succo è un piccolo elettrodomestico grazie al quale è possibile estrarre il succo della frutta e della verdura mantenendo intatte le qualità nutrizionali e il gusto. Il segreto di questo utile elettrodomestico è costituito da un meccanismo semplice ma molto efficace; una vite senza fine ruota lentamente e spreme delicatamente frutta e verdura, che rilasciano un succo che passa attraverso un filtro e si deposita in un comodo raccoglitore. La parte fibrosa viene separata dal succo e raccolta a parte: si può buttare o riutilizzare per insaporire alimenti come dolci, polpette, hamburger. La possibilità di mixare frutta e verdura in una stessa spremitura vi consentirà di creare mix gustosi per voi e per i vostri piccoli, spesso refrattari alle verdure.

Kenwood JMP601SI

Kenwood JMP601SI è un estrattore di succo a freddo. E’ dotato di caraffa della capacità di 1,3 litri con cui è possibile mixare una grande varietà di frutta e verdura, e creare quindi mix gustosi e colorati, senza dover ripulire il filtro tra un ingrediente e l’altro. Con l’estrattore viene fornito con l’accessorio Sorbetto, per creare bevande sane e rinfrescanti. Un comodo passino, fornito in dotazione, consente di dotare la vostra bevanda di una consistenza più vellutata.

Questo estrattore di frutta Kenwood è molto silenzioso.

Aicook 3 in 1

Aicook 3 in 1 Si tratta di un dispositivo 3 in 1 che grazie ai diversi filtri consente l’utilizzo di frutta e verdura per creare gustose bevande e gelati. La rotazione della vite continua avviene a circa 60 giri al minuto: questa caratteristica consente di evitare la produzione di calore e quindi riduce l’ossidazione degli alimenti inseriti mantenendo al massimo i valori nutrienti di frutta e verdura.

Silenzioso (meno di 60 dB di rumore prodotto) e facile da pulire l’estrattore di succo Aicook ha comodi piedini antiscivolo che garantiscono vibrazioni più basse. Molto comoda risulta essere la ciotola di inserimento degli alimenti, che consente di non dover sminuzzare in parti troppo piccole la frutta e la verdura prima dell’inserimento, mentre i tappi salvagoccia nei beccucci consentono di evitare sprechi e di sporcare i piani della vostra cucina. Una funzione che consente l’inversione di rotazione lo rende facile da pulire e impedisce alla macchina di rimanere bloccata.

Panasonic Slow Juicer

Panasonic Slow Juicer molto elegante e pratico in cucina grazie alle dimensioni ridotte e alla semplicità d’uso. Questo prodotto è dotato di una vite in acciaio inox che ruota lentamente per rompere e spremere delicatamente gli ingredienti. Questo aspetto consente la massima estrazione di succo e il massimo mantenimento delle vitamine, dei nutrienti e degli antiossidanti, elementi essenziali per salute e benessere.

La vite in acciaio inoltre consente la spremitura anche di ingredienti duri e fibrosi come zenzero, carote e sedano, che possono essere spremuti senza fatica con una resa di succo decisamente alta. Basterebbe questa caratteristica tecnica per fare dello Slow Juicer uno tra i migliori estrattori di succo, ma questo elettrodomestico ha altri pregi: utilizzando l’accessorio in dotazione per ingredienti ghiacciati si possono preparare infatti sorbetti, yogurt ghiacciati e altri dessert freddi dal sapore eccezionale. In questo modo sarà più facile per voi far assumere le vitamine della frutta e della verdura ai vostri piccoli. Completano il prodotto l’interruttore per retromarcia, il beccuccio salvagoccia e l’immancabile e necessario appoggio antiscivolo.

Imetec Succovivo SJ4

Imetec Succovivo SJ4:è dotato della tecnologia Easy Juice, con un meccanismo facile da assemblare e veloce da pulire dopo la spremitura in soli 2 minuti. Ha due accessori in dotazione, un filtro per succhi e un accessorio per sorbetti, che permettono di preparare gustose ricette e di variare il gusto: la coclea con doppia spirale massimizza la quantità di succo estratto senza riscaldare l’alimento e mantenendo quindi intatte le proprietà nutrizionali, grazie ai 50 giri al minuto.

L’imbocco a imbuto inoltre agevola l’inserimento degli alimenti. La funzione Reverse può essere utilizzata sia per la pulizia che per estrarre tutto il succo dalla frutta e verdura.

Philips Microjuicer

Philips Microjuicer, è dotato della tecnologia di spremitura MicroMasticating, progettata per estrarre il massimo da ogni singolo pezzo di frutta e verdura.

MicroMasticating infatti apre le cellule e consente di ottenere il massimo dai tuoi ingredienti preferiti, trasferendo fino al 90% della frutta nel bicchiere, il tutto senza sprechi. Il QuickClean poi lavora senza setaccio, con filtro a pettine per una pulizia semplice e veloce con un solo risciacquo, in meno di un minuto.

Il Philips Microjuicer inoltre è dotato di funzione pre-clean, un programma speciale che estrae le ultime gocce di succo dall’estrattore mentre esegue la pulizia della parte interna dell’apparecchio.