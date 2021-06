Qui trovi una guida dei migliori binocoli professionali scelti in base alle caratteristiche ottiche per aiutarti a scegliere quale sia il modello con il miglior rapporto qualità prezzo.

Canon 10×42 L IS WP

Canon 10×42 L IS WP: il suffisso “IS” presente nei binocoli Canon stanno ad indicare il fatto che hanno lo stabilizzatore di immagini.

Il Canon 10x42L IS WP è rivestito di gomma, è impermeabile e fa parte della serie “L” di Canon che è la sua linea premium in grado di fornire una visione super stabile anche nelle condizioni più avverse.

Sono molto comodi ed ergonomici ed in mano danno una gran sensazione di robustezza e solidità.

Zeiss Victory Ht 8X 42T*Lt

Zeiss Victory Ht 8X 42T*LtP è un capolavoro di Zeiss e otticamente il migliore dei classici modelli 8×42 con campo curvo. A parte la nitidezza del bordo, l’HT è otticamente il più vicino alla perfezione, con immagini spettacolarmente nitide, contrastate, luminose e naturalmente colorate.

Il corpo è in lega di magnesio e offre la sensazione di solidità, il peso di circa 830 grammi.

Zeiss Victory Ht 8X 42T*Lt

Con il binocolo Zeiss Victory Ht 8X 42T*LtP troviamo nuove innovazioni: l’impostazione ErgoBalance, il concetto SMART FOCUS, il rivestimento LotuTec e il design a triplo ponte. Il sistema completamente multistrato su vetro Fluoride SCHOTT aiuta ad aumentare la trasmissione della luce, migliora i colori e il contrasto.

I binocoli della serie Victory SF sono completamente impermeabili e anti-appannamento, riempiti di azoto e, grazie alle guarnizioni strette, sono anche sommergibili.

Vortex Optics Viper HD 8×42

Il binocolo Vortex Optics Viper HD 8×42 è un modello completamente multistrato che offre un’eccellente qualità dell’immagine grazie al vetro a dispersione extra-bassa ad alta densità e al sistema anti appannamento che lo rende impermeabile ad acqua ed umidità. Una delle caratteristiche del Vortex Optics che più colpisce l’acquirente è il corpo gommato con una strepitosa comodità d’uso, tanto che è difficile trovare un prodotto, anche di livello superiore, in grado di giocarsela sull’ergonomia.

I binocoli Vortex Optics sono progettati per offrire prestazioni affidabili in tutti i tipi di ambienti, con la possibilità di essere utilizzati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Binocolo Usogood

Il Binocolo Usogood è un prodotto professionale con obiettivo FMC, ottica completamente multistrato per una visione più luminosa e immagini più nitide. Il prisma Bak-4 può garantire la migliore trasmissione della luce in condizioni di scarsa illuminazione e fornire immagini chiare e colorate. La rotella di messa a fuoco centrale e l'anello di regolazione diottrica aiutano a regolare l'angolo di visione migliore.