Tra i tanti accessori e prodotti vari che non possono mai mancare in una cucina, la bilancia da cucina digitale rappresenta senza esagerazione uno di quelli che non è pensabile farne a mano. Amico fidato di chi è sempre attento alla linea e compagno inseparabile di chi si diletta in ricette sofisticate che richiedono la misurazione precisa degli ingredienti, le bilance digitali da cucina hanno ormai soppiantato quelle classiche per via della comodità spesso offerta anche dai display e altre funzionalità che evidentemente sono offerte solo da questa tipologia di prodotti.

Ecco quindi che avere in cucina una bilancia digitale è sempre molto utile, motivo per cui questa guida potrebbe darti modo di acquistare la tua prossima bilancia tra quelle che ti proponiamo qualche riga più in basso. A tal proposito, nella nostra personale selezione prendiamo in considerazione 5 modelli in ordine di prezzo crescente: indipendentemente dalla bilancia che sceglierai potrai misurare i tuoi alimenti con estrema precisione.

Cambry

Il primo modello di bilancia digitale che prendiamo in considerazione è realizzato da Camry e rappresenta una tra le più popolari e apprezzate su Amazon. Estremamente economica e munita di un simpatico design che ricorda quello delle cucine degli anni ’50, questa bilancia dispone di tutto ciò che puoi ricercare in un prodotto simile: un ampio display LCD per avere subito una chiara indicazione del peso degli alimenti e un ampio piatto in acciaio inossidabile. Con questa bilancia puoi pesare fino a un massimo di 5 kg e puoi pulire facilmente il piatto con un panno umido senza temere di rovinarlo.

Eono

Salendo leggermente di prezzo il modello realizzato da Eono ha un design decisamente differente rispetto a quello visto poco più su. In questo caso il piatto della bilancia in acciaio inossidabile copre quasi l’intera superficie della bilancia lasciando solo una piccola porzione in cui è presente il display LCD. Munita di quattro sensori di precisione in grado di pesare fino a un massimo di 10 kg, la bilancia è facilissima da utilizzare e anche da pulire. I tasti TARE e UNIT sono presenti al display LCD e sono a tua disposizione nel caso volessi fare la tara a cambiare l’unità di misura.

Exzact

Avvicinandoci alla soglia dei 20 euro il modello realizzato da Exzact è forse quello che maggiormente accontenta la maggior parte delle persone. Anche in questo caso è presente un bel piatto in acciaio inossidabile, ma ad esso si aggiunge anche una pratica e comoda ciotola (sempre in acciaio inossidabile): è perfetta per mescolare all’istante gli ingredienti durante la preparazione di una pietanza.

Eono

Torniamo a parlare di nuovo del brand Eono ma per un buon motivo: questo modello di bilancia digitale è perfetta per chi è solito pesare un gran numero di ingredienti differenti senza perdere tempo. Pensiamo ad esempio un cuoco o magari chi ama cucinare piatti piuttosto complessi: questa bilancia con funzione di tara veloce ti permette di pesare rapidamente diversi ingredienti e/o contenitori. Anche in questo caso è presente un pratico piatto in acciaio inossidabile, un display LCD piuttosto ampio, una ciotola in acciaio inossidabile e quattro sensori di precisione fino a 5 kg.

Imetec Dolcevita ES4

Chiudiamo la nostra personale selezione con la bilancia digitale da cucina Dolcevita ES4 realizzata da Imetec, uno dei più importanti e conosciuti brand italiani di piccolo elettrodomestici di qualità. La bilancia elettronica è perfetta per pesare rapidamente e con precisione liquidi e solidi, dispone di un pratico contenitore estraibile facilmente lavabile con tanto di scala graduata per misurare con precisione gli ingredienti. Con una portata di massimo 5 kg e con un display LCD, la bilancia digitale ha anche un sistema di spegnimento automatico per evitare inutili consumi.

