Miglior baby monitor 2022: modelli, prezzi e offerte

Un baby monitor non è altro che un dispositivo che permette di controllare i propri figli nelle loro faccende quotidiane. Uno strumento adatto ai neo genitori che vogliono sentirsi tranquilli mentre stanno facendo altre cose e non possono badare ai propri figli. Nella guida di oggi metteremo a confronto i vari baby monitor presenti nel mercato, sia in versione video che audio.

Questi prodotti garantiscono una maggiore tranquillità ai genitori, poiché grazie a essi possono sapere sempre cosa sta facendo il proprio figlio o la propria figlia in qualsiasi momento, senza mai perderlo di vista. Ci sono molte aziende specializzate nella produzione di baby monitor e fra poche righe capiremo quale è modello migliore per tutte le esigenze.

In questa guida mettiamo a confronto alcuni tra i modelli più in voga nel mercato distinguendo le diverse tipologie tra monitor audio e video, e le loro peculiarità e differenze. Vediamo subito dunque quali sono i baby monitor migliori del 2022.

I migliori baby monitor video

Eccoci quindi a presentare la prima tipologia di prodotti. I baby monitor video sono di solito preferiti dai genitori per tenere sotto controllo i propri figli in quanto dotati di schermo con cui è possibile vedere anche quello che succede nella camera del bimbo. Questi sono anche detti “telecamere per bambini" proprio perché offrono anche la visione, oltre all’ascolto, attraverso il device.

Rispetto a quelli audio, i baby monitor video sono infatti dotati di un display. Tra i vari modelli che abbiamo selezionato per voi e disponibili nel mercato troviamo il top di gamma di Motorola, il Baby Monitor Smart 260 di Chicco, il Baby Monitor Follow Baby di Availant e quello dell’azienda Boifun.

Molti di questi prodotti si trovano online su Amazon ma anche in alcuni negozi dedicati ai neonati o alle neo-mamme. Fra qualche paragrafo cercheremo di capire quale è effettivamente il miglior baby monitor video disponibile per l’acquisto.

Motorola Nursery VM855 Baby Monitor Connected WIFI

📐 Dimensioni e peso: 15.7 x 11.6 x 11.3 cm; 880 grammi 📱 Schermo: LCD da 5 pollici 📶 Portata segnale: Portata del Wi-Fi di casa 🔋 Autonomia: Circa 3 ore 🔃 Rotazione: 360 gradi 🌌 Visione notturna: ✔️ 📷 Zoom: ✔️ 🛒 Prezzo: 261,49 euro ; 165,90 euro

Il baby monitor Motorola Nursery VM855 dispone di uno schermo LCD con risoluzione HD da 5 pollici di diagonale a colori, che permette di controllare il proprio figlio anche se si trova in un posto remoto della casa.

Grazie alla tecnologia del Wi-Fi a 2.4 GHz, il Motorola Baby monitor permetterà di avere sempre un audio chiaro e sarà possibile avere una connessione a una portata massima di 300 metri. Il baby monitor video di Motorola gode di una telecamera con zoom con la possibilità della visione notturna a infrarossi, per avere sapere sempre dov’è il proprio figlio, anche quando il sole tramonta o le luci si spengono.

Il video baby monitor Motorola si compone di due unità: una telecamera chiamata anche “unità bambino" e una specie di palmare chiamato “unità genitore". Tra le sue funzioni più interessanti troviamo: impostazione di una ninna nanna per aiutare il bambino a dormire meglio e la presenza di un sensore di temperatura che rileva i gradi del luogo dove si trova il bambino.

Pro Contro Pro Rotazione e zoom

Visione notturna

Schermo LCD a colori da 5 pollici Contro Durata della batteria di 3 ore

Qualità video sottotono

Baby Monitor Chicco Smart 260

📐 Dimensioni e peso: ‎23 x 9.5 x 18.5 cm; 386 grammi 📱 Schermo: LCD da 2,4 pollici 📶 Portata segnale: Circa 150 metri 🔋 Autonomia: Circa 2/3 ore 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ✔️ 📷 Zoom: ✔️ 🛒 Prezzo: 77,99 euro

Il Baby monitor Chicco è molto simile a quello di Motorola. Dispone anch’esso di due parti: la prima ha uno schermo da 2,4 pollici che consente di osservare quando il bambino ha preso sonno e permette di ascoltare l’audio che arriva direttamente dalla stanza. Anche questo baby monitor possiede la possibilità di visione notturna grazie agli infrarossi.

Rispetto al Motorola, questo prodotto è molto più economico ma dispone comunque di ottime specifiche tecniche. Il range massimo di portata è di 150 metri e le due unità funzionano con l’alimentazione classica, oltre che con le batterie. Questo permette al monitor di avere una maggior versatilità e comodità.

La differenza di prezzo si riflette nella qualità video, buona se la telecamera è posizionata vicino al bimbo. Lo schermo da 2,4 pollici fa il suo dovere, pur essendo la metà rispetto al Motorola. Il baby monitor Chicco ha prezzi davvero ragionevoli ed è pensato per chi non ha particolare budget da spendere ma vuole avere comunque un buon prodotto per il controllo del proprio figlio.

Pro Contro Pro Zoom 2x

Visione notturna

Buona portata da 150 metri Contro Durata della batteria pari a max 3 ore

Qualità video sottotono

Cavo telecamera molto corto

Baby Monitor Availand Follow Baby

📐 Dimensioni e peso: ‎12.5 x 25.5 x 24.5 cm; 980 grammi 📱 Schermo: LCD da 3,5 pollici 📶 Portata segnale: Circa 300 metri 🔋 Autonomia: Circa 7 ore 🔃 Rotazione: 360 gradi 🌌 Visione notturna: ✔️ 📷 Zoom: ✔️ 🛒 Prezzo: 157,20 euro ; 150,99 euro

Il baby monitor Availand è forse il prodotto più bello che abbiamo trovato in giro per il web. Da una prima analisi, si capisce da subito che siamo di fronte a un dispositivo particolarmente curato nei dettagli. Questo baby monitor è disponibile sia nell’edizione limitata Wooden Edition in simil legno che nella versione standard.

Il dispositivo è dotato di uno schermo da 3,5 pollici di tipo LCD per l’unità genitoriale, mentre, la telecamera è da 360° che grazie alla tecnologia Auto-Follow si muove a seconda dei movimenti del proprio figlio. È possibile controllare la telecamera anche dall’unità in possesso dei genitori impostando gli opportuni parametri.

Come per il Motorola, anche questo Availand permette di ascoltare e sentire i rumori della stanza dov’è il vostro bambino. In caso di mancanza di sonno è possibile impostare fino a tre differenti canzoncine per la ninna nanna. Altra cosa che condivide col baby monitor di Motorola è sicuramente quella della visione nitida anche di notte.

Inoltre, questo baby monitor Availand ha un range massimo di 300 metri e dispone anche del controllo della temperatura dell’ambiente. Un’altra funzione interessante e apprezzatissima dai genitori è la Modalità VOX che permette al genitore, in caso di rumore derivante dalla stanza, di essere avvisato nella sua unità grazie all’accensione immediata dello schermo. Ottima anche l’autonomia, che arriva fino a 7 ore.

Pro Contro Pro Funzione ninna nanna

Tecnologia Auto-Follow

Batteria da ben 7 ore Contro Se utilizzato di frequente la batteria dura meno (max 3 ore)

Schermo leggermente piccolo

Chicco Baby Monitor Video Deluxe

📐 Dimensioni e peso: 27 x 24 x 10 cm; 550 grammi 📱 Schermo: LCD da 4,3 pollici 📶 Portata segnale: Circa 220 metri 🔋 Autonomia: Non dichiarata 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ✔️ 📷 Zoom: ✔️ 🛒 Prezzo: 102,90 euro

Il suddetto modello può forse essere considerato come il baby monitor migliore per rapporto qualità prezzo, poiché molto spesso in sconto su Amazon al prezzo di soli 100 euro. Stiamo parlando del Chicco Baby Monitor Video Deluxe, uno dei top di gamma della categoria.

L’unità genitore è composta da uno schermo LCD a colori da ben 4,3 pollici e da diversi pulsanti che permettono un’interazione più profonda con la telecamera. L’unità bambino può invece contare sulla visione notturna, uno zoom 2 x e anche sulla funzione Talk Back, utile per parlare al bambino per tranquillizzarlo anche a distanza.

La portata è da circa 220 metri, ma è disponibile anche in versioni diverse, con portate da 200 metri oppure da 300 metri. Disponibile anche l’opzione Smart Eco Mode che aumenta la durata della batteria attivando il display solo quando necessario.

Pro Contro Pro Funzione Talk Back

Modalità Eco che aumenta l'autonomia

Schermo abbastanza ampio Contro Rotazione della videocamera assente

Qualità dell'immagine sottotono

Baby Monitor Boifun

📐 Dimensioni e peso: ‎2.54 x 2.54 x 2.54 cm; 500 grammi 📱 Schermo: LCD da 3,2 pollici 📶 Portata segnale: Circa 260 metri 🔋 Autonomia: Circa 4 ore in uso normale (fino a 20 in modalità VOX) 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ✔️ 📷 Zoom: ❌ 🛒 Prezzo: 89,97 euro

L’ultimo prodotto che vediamo in questa sezione di baby monitor video è il baby monitor Boifun. Questo dispositivo è una via di mezzo tra il Motorola e il più costoso Availant visto poco fa. Vanta infatti un ottimo rapporto qualità prezzo per le caratteristiche offerte.

Gode di uno schermo LCD con risoluzione HD da 3,2 pollici per quanto concerne l’unità genitore. Come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, anche questo Boifun è dotato della modalità VOX, che permette allo schermo di accendersi quando viene rilevato un rumore sospetto dalla camera del proprio figlio.

La telecamera dispone ovviamente della visione notturna con una distanza che varia da 3 a 5 metri. Il Boifun dispone di videochiamata in HD che permette di parlare e ascoltare il proprio bambino anche a distanza. Inoltre, grazie alle otto ninne nanne pre impostate, una volta che vostro figlio piangerà partiranno in automatico per aiutarlo a riposare meglio senza dovervi scomodare.

La connessione tra le due unità ha una portata massima di 260 metri, molto simile a quella vista sul Motorola. L’unità genitore ha una batteria da 750 mAh che garantisce quattro ore di uso normale e fino a 20 ore in modalità VOX.

Pro Contro Pro Funzione ninna nanna

Modalità VOX fino a 20 ore di autonomia

Buona portata fino a 260 metri Contro Telecamera solo via cavo

Qualità dell'immagine sottotono

I migliori baby monitor audio

Abbiamo da poco visto alcuni tra i più venduti video monitor di quest’anno, ora vediamo insieme i migliori baby monitor audio disponibili sul mercato. L’audio baby monitor non è altro che un sinonimo di interfono per bambini, che non dispone quindi della parte video ma solo di quella audio.

Sono una specie di walkie talkie pensati per i propri figli con cui è possibile ascoltare con chiarezza i pianti e lamenti del bambino. I due marchi più venduti e gettonati sono Motorola e Philips, che offrono entrambi prodotti molto validi e funzionali. A differenza dei monitor video, gli interfoni per bambini sono molto più economici e hanno meno funzionalità.

I baby monitor audio sono composti come quelli già visti di due unità: una per i genitori e l’altra per il bambino, anche detti trasmettitore e ricevente.

Rispetto ai baby monitor video, questi interfoni sono molto più comodi e maneggevoli, e possono essere utilizzati sia come un vero walkie-talkie oppure in modalità “telefono”, se attaccati alla presa di corrente. Molti baby monitor audio possiedono un audio bidirezionale: è possibile sentire sia i rumori dell’ambiente in cui si trova il vostro bambino, sia parlare con lui se ha qualche necessità particolare.

Baby monitor Philips Avent SCD713/00

📐 Dimensioni e peso: ‎22 x 9.4 x 15.6 cm; 447 grammi 📱 Schermo: LCD monocolore 📶 Portata segnale: Circa 330 metri 🔋 Autonomia: Circa 18 ore 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ❌ 📷 Zoom: ❌ 🛒 Prezzo: 119,99 euro ;

Il primo interfono che vediamo oggi è il baby monitor Philips Avent SCD713/00. La Philips è conosciuta in tutto il mondo come una delle prime aziende ad aver lanciato questi particolari interfoni, pensati per i genitori più attenti ai propri figli.

Il collegamento tra le due unità è privato al 100% grazie alla tecnologia DECT e non ha nessun interferenza con l’esterno. Proprio grazie a questa funzione il suono reso è nitido e cristallino, in modo da permettere al genitore di sentire il proprio figlio senza intoppi.

Avent Philips baby monitor SCD713 dispone della modalità ECO, che permette di ridurre i consumi di batteria quando si è vicini al bambino, dal momento che questi dispositivi riducono il consumo di energia quando si trovano vicini tra loro. Avent Baby monitor è dotato anche di cinque ninne nanne e di una luce soffusa notturna.

Il baby monitor Philips Avent ha un’autonomia di circa 18 ore ed è dotato di una distanza massima di connessione che arriva fino a 330 metri. Infine questo interfono prodotto dall’azienda olandese è dotato anche di un sensore che rileva la temperatura ambientale.

Pro Contro Pro Funzione ninna nanna

Batteria fino a 18 ore

Buona portata fino a 330 metri Contro Prezzo abbastanza alto

Schermo molto piccolo

Motorola Baby Nursery Am21/Mbp21

📐 Dimensioni e peso: ‎14.2 x 6.2 x 16.5 cm; 110 grammi 📱 Schermo: ❌ 📶 Portata segnale: Circa 300 metri 🔋 Autonomia: Non dichiarata 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ❌ 📷 Zoom: ❌ 🛒 Prezzo: 45,99 euro ; 39,90 euro

Il secondo interfono per bambini di questa guida è il baby monitor Motorola Nursery Am21/Mbp21. A differenza del fratello maggiore baby monitor video, questo Motorola ha un costo davvero basso e offre comunque buone funzionalità.

Il baby monitor Motorola dispone della stessa tecnologia DECT già vista sul precedente modello Philips Avent, e ha una portata di circa 300 metri. Grazie alla tecnologia digitale del DECT ogni conversazione risulterà criptata e priva di interferenze. Anche qui è presente la modalità ECO, che riduce sensibilmente il consumo energetico e la potenza di trasmissione, così da attivare la connessione solo quando ce ne sarà effettivamente bisogno.

Ottimo il microfono implementato nell’unità bambino, ad alta sensibilità, che permette al genitore di sentire tutti i rumori presenti nella stanza, anche se il proprio bimbo piange.

Pro Contro Pro Modalità Eco

Tecnologia DECT

Buona portata fino a 3o0 metri Contro Alcuni utenti lamentano una durata della batteria ridotta

Modalità Eco non disattivabile

Baby Monitor Philips Avent SCD503/00

📐 Dimensioni e peso: ‎22 x 5.7 x 15.6 cm; 400 grammi 📱 Schermo: ❌ 📶 Portata segnale: Circa 330 metri 🔋 Autonomia: Circa 24 ore 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ❌ 📷 Zoom: ❌ 🛒 Prezzo: 63,16 euro

Il baby monitor Avent SDC503 di Philips è un’alternativa più economica rispetto al 713. La differenza principale di questo Avent Philips baby monitor col modello precedente è la mancanza dello schermo, che fornisce indicazioni sulle funzioni attive.

Il Philips Avent baby monitor 503 è dotato di tecnologia DECT che permette un audio cristallino e chiaro e assicura una connessione criptata e sicura. Non ci sarà nessuna interferenza con altri apparecchi come cellulari o altri interfoni. Il modello in questione è dotato, come la versione 713, dell’ECO Mode, che permette di ridurre i consumi della batteria quando una delle due unità si avvicina all’altra.

Come i precedenti interfoni per bambini, anche questo dispone di una luce calda e soffusa per far dormire sonni tranquilli al proprio figlio. Il baby monitor Philips Avent SDC503 ha una portata massima di 330 metri all’esterno e 50 metri all’interno. L’unità genitore dell’interfono dell’azienda olandese ti avvisa se l’altra unità è scarica oppure se è fuori range di connessione. A differenza della versione più costosa, questo dispositivo non presenta un sensore che rileva la temperatura ambientale. La sua autonomia massima è di circa 24 ore.

Pro Contro Pro Funzione ninna nanna

Batteria fino a 24 ore

Buona portata fino a 330 metri Contro Prezzo più alto della media

Manca il sensore di temperatura

Hubble Connected Listen Glow Baby Monitor Audio

📐 Dimensioni e peso: ‎19.1 x 15.8 x 7.2 cm; 405 grammi 📱 Schermo: ❌ 📶 Portata segnale: Circa 300 metri 🔋 Autonomia: Presa a muro costante 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ❌ 📷 Zoom: ❌ 🛒 Prezzo:

L’Hubble Connected Listen Glow è il baby monitor economico più venduto su Amazon. Nonostante il prezzo molto ridotto, infatti, si presenta come un dispositivo completo sotto ogni punto di vista.

L’unità genitore dispone di un indicatore visivo del livello sonoro, oltre che di due tasti dedicati al controllo del volume. L’unità bambino può invece contare su una luce notturna che aiuterà il bambino ad addormentarsi più serenamente. Il tutto è legato dalla tecnologia DECT che migliora la trasmissione audio rendendola più nitida.

Entrambe le unità devono costantemente rimanere connessi a una presa elettrica e ciò ne riduce la flessibilità. La portata è di circa 300 metri, sicuramente nella media.

Pro Contro Pro Tecnologia DECT

Luce notturna

Buona portata fino a 300 metri Contro Le due unità devono rimanere sempre connesse alla corrente

Chicco Baby Monitor Audio per Neonati e Bambini con Tecnologia DECT

📐 Dimensioni e peso: ‎25 x 9.5 x 19 cm; 250 grammi 📱 Schermo: ❌ 📶 Portata segnale: Circa 300 metri 🔋 Autonomia: Non dichiarata 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ❌ 📷 Zoom: ❌ 🛒 Prezzo: 46,89 euro

Chiudiamo anche questa sezione con il Chicco Baby Monitor Audio dotato di tecnologia DECT. Il suddetto dispositivo riesce sicuramente a distinguersi per il suo design elegante ed essenziale nelle dimensioni.

La sua portata è di 300 metri e grazie alla già citata tecnologia DECT, la qualità della trasmissione è di altissimo livello. Anche in questo caso è presente la modalità Smart Eco che si attiverà automaticamente quando il raggio d’azione si ridurrà. L’unità genitore dispone di un piccolo LED a “sorriso” che si illuminerà e cambierà colore a seconda dell’intensità del pianto del bambino.

Pro Contro Pro Tecnologia DECT

Modalità Eco

Buona portata fino a 300 metri Contro Autonomia non dichiarata

Prezzo più alto della media

I migliori baby monitor economici

I baby monitor hanno dei prezzi a volte concorrenziali, sebbene siano dei prodotti molto tecnologici. I modelli video di solito costano di più rispetto ai semplici interfoni, proprio per le caratteristiche tecniche diverse tra loro.

Trovare un baby monitor economico non è semplice perché bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti importanti, tipo il rapporto qualità-prezzo e altri fattori. Nello specifico, i baby monitor video hanno prezzi più alti, ma in questo paragrafo proveremo a mettere a confronto alcuni prodotti relativamente economici.

Baby Monitor, Yoton Baby Monitor Video e Audio con Telecamera

📐 Dimensioni e peso: ‎12.2 x 7 x 1.8 cm; 198 grammi 📱 Schermo: LCD da 2,4 pollici 📶 Portata segnale: Circa 260 metri 🔋 Autonomia: Circa un’ora con modalità VOX disattiva 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ✔️ 📷 Zoom: Non dichiarato 🛒 Prezzo: 69,99 euro

Come già detto in precedenza, i baby monitor video sono quelli più costosi, perciò trovare un ottimo prodotto a soli 50 euro, come quello offerto da Yoton, non è assolutamente scontato. Il suddetto modello è probabilmente uno dei migliori per rapporto qualità prezzo, poiché dotato di funzioni avanzate come la modalità VOX.

Quest’ultima si occuperà di mettere in standby lo schermo LCD e di attivarlo solo nel caso in cui venga rilevato del movimento da parte del bambino. Ciò garantirà una durata della batteria migliore, ma questa modalità potrà comunque essere disattivata.

La telecamera dispone di modalità notturna e anche della modalità ninna nanna oppure conversazione, utile per parlare al bambino anche a distanza. La sua portata è di circa 260 metri in assenza di ostacoli. Senza modalità VOX la batteria può durare fino a massimo un’ora.

Pro Contro Pro Funzione ninna nanna e conversazione

Ottimo rapporto qualità prezzo

Modalità VOX Contro Manca la rotazione della videocamera

Autonomia di un'ora con VOX disattivata

USBONLINE Baby Monitor LCD a Colori Wireless Digitale Videocamera IR

📐 Dimensioni e peso: ‎15.8 x 6.2 x 19.4 cm; 10 grammi 📱 Schermo: LCD da 2 pollici 📶 Portata segnale: Circa 260 metri 🔋 Autonomia: Circa 3 ore 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ✔️ 📷 Zoom: ❌ 🛒 Prezzo: 46,99euro

Un’alternativa ancora più economica arriva da USBONLINE, che propone un baby monitor video dalla qualità costruttiva abbastanza “cheap”. Nonostante ciò, è presente la modalità notturna, il monitoraggio continuo della temperatura e anche la funzione ninna nanna con possibilità di scelta tra otto melodie differenti.

L’unità genitore dispone di un display LCD a colori piccolo ma abbastanza ampio da monitorare lo stato del bambino. La telecamera funziona solo se connessa alla presa a muro, mentre il monitor può essere utilizzato anche sfruttando la batteria interna di circa tre ore. La lente non dispone di zoom digitale e non può essere ruotata in alcun modo.

Pro Contro Pro Funzione ninna nanna

Prezzo molto basso

Sensore di temperatura Contro Manca la rotazione della videocamera

La videocamera deve rimanere sempre connessa alla corrente

Manca lo zoom

Babymoov Babyphone Simply Care Audio con funzione VOX

📐 Dimensioni e peso: ‎20 x 17 x 5 cm; 280 grammi 📱 Schermo: ❌ 📶 Portata segnale: Circa 300 metri 🔋 Autonomia: Non dichiarata 🔃 Rotazione: ❌ 🌌 Visione notturna: ❌ 📷 Zoom: ❌ 🛒 Prezzo: 36,90 euro ; 53,13 euro

Concludiamo con un baby monitor economico, solo audio. Il suo prezzo non arriva neppure a 40 euro, ma nonostante ciò dispone di alcune delle funzioni più richieste. Non manca infatti la funzione VOX, utile per migliorare sensibilmente la durata della batteria, attivando le unità solo quando necessario.

La portata è di 300 metri, quindi in linea con la maggior parte dei modelli già visti in questo articolo. Purtroppo manca la funzione walkie-talkie, così come anche la luce notturna e il sensore di temperatura. L’alimentazione è affidata alle classiche batterie AAA perciò l’autonomia può variare a seconda della qualità delle pile utilizzate (da comprare separatamente).

Pro Contro Pro Funzione VOX

Prezzo molto basso

Buona portata di 300 metri Contro Sensore di temperatura assente

Manca la luce notturna

Come scegliere un baby monitor

“Quale baby monitor conviene scegliere?": questa è forse la domanda che tutti si pongono al momento dell’acquisto di questi dispositivi, sia per le funzionalità presenti che per il rapporto qualità prezzo. La scelta non è sempre facile poiché bisogna capire le varie esigenze dei genitori.

Alcuni preferiscono avere sotto controllo a 360° la situazione del proprio figlio, altri si interessano solo se sta dormendo o meno. Ecco perché sono presenti in commercio due tipologie di baby monitor, quello video e audio, e quello solo audio.

Tutti i prodotti hanno delle caratteristiche interessanti, che sicuramente tornano utili alla maggior parte dei genitori che sono alla ricerca di un dispositivo ideale per loro. Fra poche righe capiremo quali sono le differenze tra un monitor video e uno solo audio, e quali opzioni implementano entrambi. Come abbiamo già visto i prodotti disponibili nel mercato sono davvero molteplici, e offrono diversi range di prezzo a seconda sia della tipologia di monitor che delle varie caratteristiche tecniche fornite.

Tipo: audio vs video

Un baby monitor video è la soluzione pensata ad hoc per i genitori che cercano caratteristiche particolari nel prodotto e un monitoraggio del proprio bimbo a 360°. Il monitor video baby permette infatti di poter sorvegliare il proprio figlio e interagire con lui. Ovviamente questi video baby monitor sono piuttosto costosi, ma sono i più scelti e preferiti dai genitori.

Tuttavia, esistono anche i monitor audio baby che offrono delle funzionalità basilari e permettono comunque di poter controllare il proprio bimbo senza però vederlo. L’audio baby monitor è una soluzione più economica e più semplice dei monitor video che abbiamo visto qualche riga sopra.

Entrambe le tipologie di prodotti permettono ai genitori di sentirsi tranquilli, perché possono avere sotto mano la situazione del proprio figlio anche a distanza.

Quando questa tecnologia era ancora nuova sul mercato, erano disponibili solamente gli interfoni per bambini che permettevano di mettersi in contatto con il figlio tramite la voce.

Negli ultimi anni, invece, con l’avvento dei monitor video è possibile osservare il proprio bambino dormire, ma anche monitorare la respirazione del figlio o i gradi presenti nella camera da letto. Alcuni dispositivi, inoltre, sono dotati anche di Wi-Fi.

Ovviamente, più funzioni presenta il monitor, più il prezzo cresce.

Livello di sorveglianza

Il livello di sorveglianza varia già a seconda della tipologia di prodotto acquistato. Scegliendo un baby monitor video, ad esempio, si può tenere sotto controllo il neonato anche guardando ciò che succede e non solo facendo riferimento all’audio. Oltre questo però, giocano un ruolo molto importante anche le varie funzionalità messe a disposizione dai modelli. Vediamo subito quelle più importanti.

Funzionalità

Una feature molto richiesta è sicuramente il rilevatore del respiro del neonato. I baby monitor che rilevano il respiro permettono al genitore di avere un focus all’istante se il proprio figlio dovesse avere qualche problema respiratorio. Il sensore del respiro per il neonato è spesso utile per poter prevenire una probabile insufficienza respiratoria, ma a volte tale tecnologia non è molto precisa.

Molto importante è anche la presenza della tecnologia DECT, capace di migliorare la comunicazione tra le due unità, oltre che a renderla criptata e quindi più sicura. A questo si aggiunge anche la modalità VOX o Eco, entrambe necessarie per aumentare la durata della batteria.

Tra le altre funzionalità più richieste riportiamo: la presenza della luce notturna, la funzionalità ninna nanna e anche l’opzione walkie talkie, molto utile per interagire con il bambino anche a distanza.

Alimentazione

Da non sottovalutare è sicuramente la questione relativa all’alimentazione, che può effettivamente variare a seconda del prodotto acquistato. Alcuni modelli utilizzano infatti delle batterie a litio, altri dispongono di batteria ricaricabile integrata, altri ancora devono rimanere costantemente connessi alla corrente.

Da non dimenticare è però ancora una volta l’eventuale presenza della modalità di risparmio energetico, spesso indicata come modalità Eco o VOX.

Copertura

I baby monitor a lungo raggio sono spesso i prescelti quando si va ad acquistare uno di questi dispositivi.

Molto dipende dalle dimensioni della casa e soprattutto dall’uso che poi si farà con i baby monitor.

La distanza dalla prima unità del bambino a quella del genitore è di solito molto importante per alcuni genitori multitasking. Infatti, con questi particolari monitor con ampio raggio sarà possibile continuare le proprie faccende domestiche anche se si è in due stanze differenti e distanti tra loro. Per i baby monitor smart connessi in Wi-Fi questa peculiarità non è molto importante se la distanza tra le due unità e il modem è adeguata per offrire una connessione stabile.

Molti dispositivi arrivano a fino 300 metri di range di distanza tra di loro, e costituiscono insieme alla sicurezza e interferenze un fattore dominante per la scelta di un prodotto tecnologicamente avanzato piuttosto che un interfono standard.

Visione notturna

I baby monitor a infrarossi permettono di vedere cosa sta succedendo nella camera del nostro bambino anche in situazioni di scarsa luminosità o durante le ore notturne.

Per i video monitor si tratta di una funzione davvero utile che permette al genitore di avere sotto controllo quello che succede nella camera del bimbo anche durante la notte. La visione attraverso la telecamera a infrarossi è nitida e cristallina e non va a disturbare il sonno del bimbo.

I monitor con la funzione di visione notturna sono molto utili per i genitori che magari lavorano anche di notte, e vogliono avere sott’occhio la situazione anche nelle ore piccole.

Dato che questa particolare tecnologia permette di visualizzare le condizioni del bimbo anche durante la notte, è pressoché scontato che sia presente solo nei baby monitor video di fascia medio alta.

Non aspettatevi di avere la visione notturna in un semplice interfono perché rimarrete delusi. Se invece per il vostro utilizzo non è fondamentale questa funzione potete optare per un baby monitor audio standard, argomento già ampiamente trattato nella parte centrale di questa guida.

Prezzo

Il prezzo è come sempre un fattore molto soggettivo. In alto abbiamo visto modelli abbastanza costosi, caratterizzati da prezzi anche superiori a 100 euro, ma non è mancato anche il paragrafo dedicato alla ricerca dei baby monitor economici migliori sul mercato. Starà a voi decidere quanto spendere sulla base delle vostre esigenze.

Altri fattori

Tra gli altri fattori da non sottovalutare troviamo: l’eventuale disponibilità di un’app per smartphone, l’opzione zoom e rotazione della telecamera, i LED per il rilevamento visivo del movimento da parte del bambino e anche le dimensioni e il peso.

Conclusioni

Possiamo a questo punto arrivare alle conclusioni della nostra guida sui miglior baby monitor del 2022. Come avrete avuto modo di leggere, sono tantissimi i modelli a disposizione e tutti si differenziano per prezzo e per caratteristiche tecniche.

Le aziende produttrici di baby monitor sono tante e alcune rappresentano una vera garanzia. Consigliamo comunque di non sottovalutare i brand meno conosciuti, i quali possono contare su un ottimo rapporto qualità prezzo. Siamo quindi certi che riuscirete a trovare il modello migliore per le vostre esigenze.

Domande frequenti sui migliori Baby Monitor del 2022 Quali sono i migliori baby monitor video del 2022? Motorola Nursery VM855 Baby Monitor Connected WIFI

Baby Monitor Chicco Smart 260

Baby Monitor Availand Follow Baby

Chicco Baby Monitor Video Deluxe

Baby Monitor Boifun Quali sono i migliori baby monitor audio del 2022? Baby monitor Philips Avent SCD713/00

Motorola Baby Nursery Am21/Mbp21

Baby Monitor Philips Avent SCD503/00

Hubble Connected Listen Glow Baby Monitor Audio

Chicco Baby Monitor Audio per Neonati e Bambini con Tecnologia DECT Quali sono i migliori baby monitor economici? Baby Monitor, Yoton Baby Monitor Video e Audio con Telecamera

USBONLINE Baby Monitor LCD a Colori Wireless Digitale Videocamera IR

Babymoov Babyphone Simply Care Audio con funzione VOX Come scegliere un baby monitor? Gli aspetti da considerare sono la tipologia (audio vs video), il livello di sorveglianza, le funzionalità,

l’alimentazione, la copertura, la visione notturna, la dimensione, il peso e infine il prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.