Migliori notebook Asus 2024 (modelli e offerte)

I notebook Asus rappresentano la scelta ideale per tutti gli utenti in cerca di dispositivi affidabili, potenti e adatti a svariate esigenze. Il brand non ha certo bisogno di presentazioni, essendosi da anni guadagnato un’ottima reputazione sul mercato e l’apprezzamento degli utenti, grazie a dispositivi che coniugano tecnologia, design, prestazioni e affidabilità. Il marchio inoltre ha saputo diversificare la sua offerta, creando serie specifiche adatte a esigenze e budget differenti, senza mai perdere d’occhio la qualità costruttiva. Chi è alla ricerca di un notebook da gaming o per lo studio o il lavoro, troverà sicuramente il modello ideale tra le varie serie proposte dal brand.

In questa guida esamineremo le offerte sui notebook Asus, presentando quelli che sono i migliori modelli oggi presenti sul mercato e il pubblico a cui si rivolgono. Inoltre, faremo una panoramica delle serie di notebook e laptop Asus e indicheremo quali sono i fattori cruciali da prendere in considerazione nell’acquisto del modello più adatto alle proprie esigenze.

La nostra selezione di notebook Asus da comprare nel 2024

Passiamo adesso in rassegna alcune delle migliori offerte relative ai notebook Asus. Per ciascun modello, esamineremo le caratteristiche hardware, i punti di forza e la categoria di utenti a cui si rivolge, così da poter scegliere il PC più adatto alle proprie esigenze.

VivoBook 15

📱 Pollici: 15,6″ 📐 Dimensioni: 48,4 x 29,4 x 6,4 cm 🖥️ Peso: 1,7 kg 🎨 Risoluzione schermo: 1920 x 1080 pixel ⚙️ Processore Intel Core i7-1260P 💻 Sistema Operativo: Windows 11 💿 Memoria: 8 GB 🔌 Porte: 2 USB 3.2 Tipo A, 1 porta USB, 1 HDMI, 1 jack audio 🤚 Touch Screen: ✔️ 🛒 Prezzo: € 780,99

Il primo notebook Asus che presentiamo è il VivoBook 15, un ottimo e versatile laptop da 15,6″. Il design di questo modello è molto semplice e accattivante, con linee pulite regolari, e una cornice sottile per garantire la massima area di visualizzazione del display. Inoltre, le cerniere lay-flat a 180° consentono di condividere in un semplice gesto lo schermo con colleghi, amici o parenti.

Al cuore di questo modello troviamo l’ottimo processore Intel Core I7-1260P, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e da un SSD da 512 GB, per un avvio fulmineo del sistema operativo in dotazione, ossia Windows 11. Il display touch screen NanoEdge vanta una risoluzione Full HD e offre un’0ttima qualità delle immagini anche in caso di visione decentrata. Inoltre, la certificazione TÜV Rheinland garantisce bassi livelli di luce blu, per un minore affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo.

La tastiera ASUS ErgoSense offre la massima ergonomia durante l’utilizzo grazie alla corsa calcolata con precisione ottimale dei tasti, così da garantire il massimo comfort durante l’uso di questo notebook. Da segnalare oltre alle ottime opzioni di connettività, la presenza della tecnologia ASUS Antimicrobial Guard Plus, applicata alle aree toccate più di frequente del laptop per evitare la proliferazione di virus e batteri. Questo laptop Asus si rivolge in particolare agli utenti in cerca di una soluzione performante e affidabile per l’uso domestico o in ufficio, grazie anche alla possibilità di sfruttare le funzionalità touch del display e le cerniere lay-out a 180°.

Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

SSD da 512 GB

Schermo touch ruotabile a 180° Contro Risoluzione Full HD

Tastiera non retroilluminata

Solo 8 GB di RAM, non abbastanza per operazioni più complesse

ChromeBook

📱 Pollici: 14″ 📐 Dimensioni: 23,3 x 34,3 x 2 cm 🖥️ Peso: 1,7 kg 🎨 Risoluzione schermo: 1366 x 768 pixel ⚙️ Processore Intel Celeron N3350 💻 Sistema Operativo: Chrome OS 💿 Memoria: 8 GB 🔌 Porte: 1 USB 2.o tipo A, 1 USB 3.2 Gen 1 tipo A, 1 USB 3.2, 1 USB 3.2 Gen, 2 tipo C 🤚 Touch Screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 237,90

Passiamo a esaminare un Chromebook Asus caratterizzato dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per studenti, insegnanti o per l’uso domestico. Con un display da 14 pollici e un ingombro ridotto, Asus punta molto sulla possibilità di usare ovunque questo modello. Inoltre, il design ultra resistente è caratterizzato da protezioni in gomma su tutti bordi dello chassis e cerniere rinforzate, e garantisce agli utenti la massima sicurezza durante l’uso in mobilità di questo notebook.

La tastiera impermeabile (fino a 66 cc) e la resistenza alle cadute fino a 120 cm offrono un’ulteriore tranquillità nel portare con sé questo comodo Chromebook e usarlo ovunque si voglia. Le cerniere rinforzate consentono di inclinare il display da 14″ fino a 180°, semplificando così la condivisione dei contenuti. Il processore Intel Celeron N3350 e i 4 GB di RAM sono più che sufficienti a garantire un utilizzo fluido dell’ottimo ChromeOS, un sistema operativo noto per la sua leggerezza e per l’integrazione con l’intera suite di strumenti Google.

Per un’esperienza utente ancora più intuitiva e rapida, questo modello integra Google Assistant, consentendo così agli utenti di svolgere operazioni sul Chromebook o controllare i propri dispositivi smart domestici con semplici comandi vocali. La batteria garantisce fino a 12 ore di utilizzo con una sola ricarica. Le opzioni di connettività comprendono, 2 porte USB Tipo C, 2 porte USB 3.1 Tipo A, un lettore di schede microSD e la compatibilità al Bluetooth 4.2, per garantire la massima flessibilità d’uso.

Pro Design compatto e resistente

Ottimo prezzo

Tastiera impermeabile e molto resistente Contro Display da soli 14 pollici

Processore non esaltante

Spazio di archiviazione limitato a 32 GB

ExpertBook B1

📱 Pollici: 15,6″ 📐 Dimensioni: 36,16 x 23,30 x 1,9 cm 🖥️ Peso: 1,69 kg 🎨 Risoluzione schermo: 1920 x 1080 pixel ⚙️ Processore Intel Core i5-1235U 💻 Sistema Operativo: FreeDOS 💿 Memoria: 8 GB 🔌 Porte: 2 USB Tipo C, 2 porte USB 3-1 Tipo A, 1 lettore microSD, 1 jack audio combinato, 1 HDMI, 1 RJ45 🤚 Touch Screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 459,00

Chi è in cerca di un laptop per aumentare la propria produttività non dovrebbe guardare oltre l’ASUS ExpertBook B1. Questo notebook è perfetto per l’uso aziendale, grazie alle sue caratteristiche hardware e di sicurezza. Ci troviamo davanti a un performante processore Intel Core i5-1235U, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione su disco SSD, più che sufficienti a garantire prestazioni ottimali per portare a termine qualsiasi attività lavorativa.

Il display NanoEdge da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD e un angolo di visualizzazione di 178°, così da consentire la massima condivisione dei contenuti con i propri colleghi. Ma il vero fiore all’occhiello sono le sue caratteristiche di sicurezza. L’ASUS ExpertBook B1 è dotato di sensore di impronte digitali per proteggere i propri dati e semplificare al contempo l’accesso: basterà infatti toccare il pulsante per accedere al proprio laptop, senza dover ricordare password o PIN. Oltre al sensore per le impronte digitali, questo modello offre l’accesso tramite riconoscimento del volto mediante telecamera IR.

Il chip TPM 2.o memorizza nella massima sicurezza le informazioni di autenticazione utilizzate nei software, per garantire la massima protezione dei dati, crittografandoli in modo da evitarne il furto in caso di attacco hacker. Per assicurare la più alta privacy dell’utente, questo notebook è dotato di uno sportellino per webcam, in modo da coprirla quando non è in uso. Si tratta insomma di un modello perfetto per l’uso professionale, che offre caratteristiche di sicurezza ottimali e svariate opzioni di connettività, per garantire la massima flessibilità d’uso.

Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Caratteristiche di sicurezza top di gamma

Ideale per l'uso professionale Contro Solo 8 GB di RAM, pochi per un uso più impegnativo

Design un po' anonimo

Display con risoluzione Full HD

VivoBook Go 15

📱 Pollici: 15,6″ 📐 Dimensioni: 36,03 x 23,25 x 1,79 cm 🖥️ Peso: 1,69 kg 🎨 Risoluzione schermo: 1920 x 1080 pixel ⚙️ Processore AMD Ryzen 5 7520U 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Home 💿 Memoria: 16 GB 🔌 Porte: USB 2.0 tipo A, 1 USB 3.2 Gen 1 tipo A, 1 USB 3.2, 1 HDMI 1,4, 1 jack audio combo 🤚 Touch Screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 549,10

Non ci siamo dimenticati dei PC gamer, ecco perché abbiamo inserito l’ASUS Notebook Vivobook Go 15 in questa guida. Questo notebook Asus da gaming presenta caratteristiche hardware molto interessanti, che faranno la gioia di chi ama godersi i propri titoli preferiti anche fuori casa. Partiamo dal display da 15,6″ Full HD con frequenza di aggiornamento da 60 Hz, ideale per immergersi nelle sessioni di gaming ai tanto agognati 60 FPS. Ovviamente, è la dotazione hardware di questo laptop che colpisce. La CPU AMD Ryzen 5 7520U, accompagnata da 16 GB di RAM DDR5, offre una velocità base di 2,8 GHz, che possono arrivare fino a 4,3 GHz in modalità boost, per non perdere neanche un fotogramma dei propri giochi preferiti.

L’hard disk SSD NVMe PCIe 3.0 da ben 1 TB offre abbastanza spazio per i titoli di ultima generazione, ma soprattutto garantisce caricamenti fulminei, per non perdere neanche un secondo nelle partite più concitate. La scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics è in grado di offrire prestazioni ottimali anche nei titoli più recenti, per non sacrificare la qualità grafica e la fluidità nella propria esperienza di gioco. L’uscita HDMI 1.4 presente nella scheda grafica integrata consente di collegare un monitor esterno al laptop, così da poter ammirare i propri giochi preferiti su un display più grande.

Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Scheda grafica integrata dalle buone prestazioni

CPU performante Contro Risoluzione Full HD

Assenza del supporto HDR

Durata della batteria migliorabile

ExpertBook B5

📱 Pollici: 13,6″ 📐 Dimensioni: 30,9 x 21,06 x 1,69 cm 🖥️ Peso: 1,20 kg 🎨 Risoluzione schermo: 1920 x 1080 pixel ⚙️ Processore Intel Core i7-1165G7 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Pro 💿 Memoria: 16 GB 🔌 Porte: 1 USB 3.2 Gen 2 tipo A, 2 Thunderbolt, 1 HDMI 2.0b, 1 RJ45, 1 jack audio combinato 🤚 Touch Screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 1,266,29

Questo notebook Asus con processore i7 rappresenta un modello molto interessante, in grado di soddisfare diverse esigenze. Se da una parte, come abbiamo visto, la serie ExpertBook è pensata per un uso professionale, la presenza della scheda grafica Intel Iris Xe Graphics fa sì che questo modello strizzi l’occhio anche ai gamer, viste le buone prestazioni nell’ambito del gaming ottenute dalla scheda in questione. Lato hardware, sottolineiamo la presenza del processore Intel Core i7-1165G7, accompagnato da 16 GB di RAM e da un SSD da 512 GB, per ottime prestazioni non solo in ambito lavorativo, ma anche con i giochi preferiti.

Un altro elemento che caratterizza questo modello è il design estremamente compatto, in cui si incastona perfettamente l’ottimo display Full HD OLED da 13,3″, con supporto alla tecnologia HDR, per una gamma cromatica più vivida e neri più profondi. La certificazione TÜV Rheinland garantisce basse emissioni di luce blu, per un minore affaticamento degli occhi durante le sessioni di utilizzo più prolungate.

La batteria offre fino a 12 ore di utilizzo e la tecnologia di ricarica rapida consente di raggiugere il 60% di carica in soli 39 minuti. Come tutti i modelli della serie ExpertBook, anche questo notebook è dotato di funzioni di sicurezza allo stato dell’arte, che comprendono lettore di impronte digitali, chip TPM 2.0 per la crittografia dei dati e copertura per la webcam. Ci troviamo di fronte a un laptop Asus sicuramente pensato per un uso professionale, che tuttavia potrebbe fare la gioia anche dei PC gamer, vista la presenza di una buona scheda grafica integrata.

Pro Design ultra compatto

Ideale per professionisti e gamer

Buona dotazione hardware Contro Prezzo leggermente elevato

Supporto HDR migliorabile

Display da soli 13,3"

VivoBook 14

📱 Pollici: 14″ 📐 Dimensioni: 32,5 x 21,7 x 1,84 cm 🖥️ Peso: 1,3 kg 🎨 Risoluzione schermo: 1920 x 1080 pixel ⚙️ Processore Intel Celeron N4500 💻 Sistema Operativo: Windows 10 💿 Memoria: 4 GB 🔌 Porte: 1 USB 2.0, 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 1 tipo C, 1 HDMI, 1 jack audio combinato 🤚 Touch Screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 259,00

Parliamo adesso di un notebook ideale per gli utenti meno esigenti e più attenti al budget. L’Asus VivoBook presenta un design ultra portatile e leggero, con un display NanoEdge da 14 pollici, con cornici molto sottili, per garantire la massima area di visualizzazione. Le resistenti cerniere di questo modello consentono di inclinare il display fino a 180°, per la condivisione immediata dei contenuti a schermo.

Molto interessante è la presenza del tastierino numerico integrato nel trackpad, per garantire la massima flessibilità d’uso senza modificare il layout della tastiera o aumentare l’ingombro di questo laptop. Dal punto di vista hardware, troviamo un processore Intel Celeron N4500, 4 GB di RAM e un SSD da 128 GB, più che adatti a garantire prestazioni ottimali nelle attività non troppo esigenti in termini di hardware.

Considerato il prezzo, siamo di fronte a un ottimo notebook, perfetto per gli utenti in cerca di un laptop dal design funzionale e unico, in grado di gestire senza problemi attività e programmi legati al lavoro, allo studio e all’intrattenimento.

Pro Ottimo prezzo

Leggero e comodo da trasportare

Design accattivante Contro Display da soli 14 pollici

Sistema operativo Windows 10

Dotazione hardware non eccezionale

Come scegliere un buon notebook Asus

Dopo aver esaminato alcune delle migliori offerte sui notebook e laptop Asus, vediamo quali sono i fattori da tenere in considerazione nella scelta del miglior modello in base alle proprie esigenze.

Processore e RAM

Il processore è il cuore pulsante di tutti i computer. Questo componente, insieme alla RAM, determina la velocità e l’efficienza di esecuzione delle varie applicazioni. Asus offre una vasta gamma di modelli con processori Intel o AMD, partendo dai modelli più economici, fino ad arrivare agli esponenti di fascia alta. Nella scelta di questo componente, occorre prendere valutare le proprie esigenze d’uso. Ad esempio, un pc con processore i7 e 8 GB di RAM sarà più che sufficiente per un uso professionale o domestico, mentre se si è in cerca di un notebook Asus da gaming, è opportuno cercare modelli più performanti, dotati di almeno 16 GB di RAM.

Memoria

La capacità di archiviazione non è un fattore da prendere sottogamba. Questo elemento infatti influisce sulla quantità di spazio disponibile per archiviare documenti, software, foto, giochi e così via. Tenuto conto, ad esempio, del maggiore spazio occupato dalle foto in alta risoluzione o dai giochi di nuova generazione, è opportuno scegliere un modello con almeno 512 GB di spazio di archiviazione disponibile.

Anche la tipologia del dispositivo di storage è un fattore da valutare nella propria scelta. Per un utilizzo professionale, per l’editing video o anche per un semplice uso domestico, consigliamo di prediligere le unità SSD, più performanti rispetto ai pur sempre affidabili HDD. Chi è in cerca di un notebook da gaming potrebbe anche valutare modelli con i più performanti SSD NVMe PCIe 3.0, per ridurre ancora di più i tempi di caricamento e ottenere prestazioni maggiori nei propri titoli preferiti.

Scheda video

La scheda video rappresenta un fattore cruciale per tutti gli utenti in cerca di un notebook da gaming, destinato all’editing video o all’uso di software esosi in termini di risorse grafiche. Per l’utilizzo domestico del proprio PC è più che sufficiente una scheda grafica integrata. Invece, PC gamer o editor video dovranno puntare su uno dei tanti modelli Asus che offrono GPU dedicate, come quelle Nvidia o AMD, ideali per questi tipi di utilizzo.

Monitor e dimensioni

Qualità del display e dimensioni del monitor sono elementi fondamentali da tenere in considerazione. L’offerta di computer Asus spazia da display Full HD a 4K, con dimensioni che vanno dai più compatti 13″ ai più ampi 17″. Anche in questo caso, la scelta dipende dalle proprie esigenze e dall’uso previsto.

I PC gamer dovrebbero optare per notebook da gaming, dotati di display 4K ed elevati valori in termini di velocità di risposta e frequenza di aggiornamento, per godersi appieno i propri titoli preferiti, senza artefatti e con la massima responsività. Chi invece preferisce le dimensioni compatte, può scegliere un modello con display da 13″, mentre gli utenti che intendono usare il proprio laptop o notebook Asus in ufficio, possono anche affidarsi a un modello con display Full HD da 15,6″, senza tenere conto di fattori quali frequenza di aggiornamento e tempi di risposta.

Connettività

Altro elemento da tenere in considerazione riguarda le opzioni di connettività. La presenza di diverse porte USB o HDMI rappresenta un vantaggio per gli utenti finali, che potranno così collegare più device al loro notebook o laptop Asus, per la massima flessibilità d’uso. Inoltre, alcuni modelli più recenti o di fascia alta offrono anche porte USB-C e Thunderbolt che garantiscono trasferimenti di dati ultra rapidi.

Batteria

L’autonomia della batteria è un fattore fondamentale per gli utenti che desiderano utilizzare i propri PC in mobilità, senza preoccuparsi di dover ricorrere al caricabatterie dopo poche ore di utilizzo. Alcuni notebook e laptop Asus garantiscono fino a 12 ore di utilizzo con una singola carica e offrono opzioni di ricarica rapida, caratteristiche ideali per un utilizzo sicuro del proprio device durante le lunghe giornate fuori da casa o dall’ufficio.

Altre caratteristiche

Altre caratteristiche da prendere in considerazione nella scelta del miglior notebook Asus per le proprie esigenze sono la presenza di tastiere retroilluminate (ideali per i PC gamer), lettori di impronte digitali, webcam di alta qualità e funzioni touch nel display. Questi aspetti, spesso sottovalutati, possono essere molto utili.

Prezzo

Uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione, infine, è il prezzo. Asus offre PC che coprono un’ampia fascia di prezzi, in modo che gli utenti possano sempre trovare un notebook adatto alle proprie esigenze e possibilità economiche. Il consiglio è quello di stabilire un budget e cercare le migliori offerte, come quelle presentate all’interno di questa guida.

Tutte le serie Asus

Asus ha consolidato la sua presenza nel mercato dei notebook grazie all’offerta di una gamma diversificata di serie, concepita per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente, da quelli più casual, fino ai PC gamer o ai professionisti aziendali. Ogni serie è progettata con caratteristiche uniche che rispondono alle specifiche esigenze del pubblico di riferimento, garantendo sempre una tecnologia all’avanguardia, una qualità costruttiva ottimale e un design innovativo.

La serie Asus VivoBook è pensata per studenti e giovani professionisti in cerca di notebook affidabili a un prezzo accessibile. Il design è accattivante e colorato, e offrono un buon connubio tra prestazioni e portabilità. Grazie ai display Full HD o con opzioni touch, questa serie è ideale per chi è in cerca di un device versatile e affidabile per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento.

I notebook Zenbook Asus rappresentano la punta di diamante dell’offerta del brand in termini di design e prestazioni. Questa serie offre modelli ultraleggeri e compatti, ideali per professionisti ed editor in costante movimento. I display sono di alta qualità, con risoluzione fino a 4K, svariate opzioni in termini di connettività e batterie dalla grande autonomia.

La serie TUF (The Ultimate Force) fa della resistenza e affidabilità il suo cavallo di battaglia, offrendo notebook in grado di resistere a condizioni estreme e uso intenso. Grazie alle certificazioni di grado militare per la resistenza agli urti e alle condizioni climatiche estreme, i modelli di questa serie sono ideali per gli utenti in cerca di un device affidabile e robusto.

La serie di computer StudioBook è pensata soprattutto per i creativi professionisti, come grafici, editor video e architetti. Questi modelli offrono schermi di grandi dimensioni, con pannelli che arrivano a risoluzioni 4K UHD, prestazioni elevate, garantite dai più recenti processori Intel Core o Xeon e dalle schede grafiche Nvidia Quadro e GeForce RTX, ideali per applicazioni grafiche intensive come il rendering 3D. Oltre alle opzioni di connettività avanzate, che comprendono porte Thunderbolt 3 e lettori per schede SD, questi modelli offrono display con una calibrazione ottimale dei colori e caratteristiche aggiuntive molto utili per la produttività, come il tastierino numerico integrato nel trackpad.

La serie ROG (Republic of Gamers) è da anni sinonimo di eccellenza per i PC gamer di tutto il mondo. Questi notebook vantano i processori e le schede grafiche dedicate più potenti presenti oggi sul mercato, per garantire un’esperienza di gioco ai massimi livelli. Ulteriori caratteristiche come display ad alta frequenza di aggiornamento, sistemi di raffreddamento avanzati, opzioni specifiche per il gaming e design avveniristico, impreziosito dalle tastiere RGB personalizzabili, rendono questa serie il punto di riferimento per gli utenti in cerca di un notebook da gaming senza compromessi sulle prestazioni e sulla qualità costruttiva.

La serie di laptop e notebook ExpertBook di Asus si rivolge principalmente agli utenti aziendali, offrendo caratteristiche ottimizzate in termini di sicurezza e connettività. Caratterizzati da un design sottile e leggero, questi modelli realizzati con materiali all’avanguardia garantiscono la massima resistenza e un peso ridotto. La dotazione hardware è ideale per i professionisti in cerca di prestazioni ottimali nel multitasking e nelle applicazioni aziendali. La sicurezza avanzata offerta da caratteristiche quali chip TMP, riconoscimento del volto o lettore di impronte digitali, sono ideali per proteggere i dati aziendali critici da accessi non autorizzati e minacce informatiche. Infine, l’ottima durata della batteria dei notebook di questa serie ne consente l’uso durante lunghe giornate lavorative o viaggi di lavoro, senza la necessità di ricariche frequenti.

Grazie a una serie così diversificata di prodotti, Asus è in grado di soddisfare un ampio spettro di esigenze, in modo che ogni utente possa trovare il notebook che meglio si adatta alle proprie attività quotidiane o professionali.

Conclusioni

Il marchio Asus domina ormai da anni il mercato dei notebook grazie all’incredibile varietà della sua offerta, in grado di soddisfare le esigenze specifiche di praticamente tutti gli utenti. In questa guida, abbiamo presentato le migliori offerte sui notebook oggi disponibili, oltre a indicare i fattori di acquisto da prendere in considerazione e le varie serie offerte dal brand. Ad esempio, i notebook Zenbook Asus offrono il perfetto equilibrio tra performance e trasportabilità, caratteristiche ideali per i professionisti sempre in movimento. La serie ROG invece offre i migliori notebook da gaming, rivolti ai PC gamer più esigenti in cerca delle massime prestazioni nei loro titoli preferiti.

Acquistare un notebook Asus significa investire nella tecnologia avanzata, nel design innovativo e nell’affidabilità di un brand ormai consolidato nel settore dei PC. La vasta gamma di laptop e notebook Asus inoltre è accessibile a diversi budget, così da assicurare che ogni utente possa trovare il modello più adatto alle proprie esigenze, magari tra quelli indicati all’interno di questa guida.

Domande frequenti sui notebook Asus Che sistema operativo ha Asus? I notebook Asus possono presentare diversi sistemi operativi a seconda del modello e della serie. La maggior parte dei laptop e notebook Asus presenta Windows 10 o 11, quest’ultimo specie sui modelli più recenti, preinstallato. Asus produce inoltre Chromebook che utilizzano Chrome OS, il sistema operativo di casa Google, ideale per gli studenti e per l’uso professionale, grazie alla semplicità d’uso del sistema operativo in questione e alla sua integrazione con gli strumenti di produttività Google. Qual è la marca migliore per i notebook? Non è facile stabilire quale sia la migliore marca per i notebook, in quanto la risposta dipende soprattutto dalle esigenze dell’utente finale. Considerando la reputazione del brand, le offerte sui notebook Asus e la qualità costruttiva garantita, possiamo affermare che Asus rappresenta ad oggi una delle migliori marche per i notebook, grazie anche alla vasta offerta di modelli disponibili, ideali per tutti i budget e le esigenze. Che notebook comprare nel 2024? Occorre stabilire in primo luogo le proprie esigenze d’uso e il budget a disposizione. Le offerte sui notebook Asus in questa guida presentano alcuni dei migliori notebook acquistabili nel 2024. Dove viene prodotto l'Asus? Asus ha sede a Taipei, Taiwan ed è lì che si svolgono molte delle sue operazioni di produzione. Tuttavia, il brand ha anche fabbriche in Cina e in altri Paesi asiatici, così da soddisfare in modo costante la domanda di componenti hardware e dispositivi.