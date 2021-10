L’uso a casa di un'aspirapolvere senza fili, quindi a batteria, permette di pulire in libertà di movimento e mettendoci meno tempo. Le aspirapolveri senza fili sono caratterizzati da due funzioni fondamentali: alimentazione con batteria ricaricabile e assenza di sacco per la raccolta della polvere. L'aspirazione è generata attraverso la tecnologia ciclonica che consente di ottenere un potente vortice d'aria. Utilizzando questo particolare elettrodomestico, non è più necessario piegarsi per raccogliere lo sporco, il che rende le pulizie più gradevoli, ma soprattutto è ottima per quelle persone che hanno problemi alla schiena.

Sappiamo che, visto i molti modelli in circolo, in fase d’acquisto è difficile scegliere. Per questo abbiamo selezionato per voi, in base a struttura, autonomia, filtrazione e accessori in dotazione, i migliori modelli.

Vediamo quali sono le migliori aspirapolveri senza fili.

Proscenic P10 PRO

Motore più potente tra gli aspirapolveri

L'aspirapolvere senza fili che proponiamo come primo modello è la Proscenic P10 PRO: è dotata di un potente motore brushless da 260W che può generare una potenza di aspirazione fino a 23000Pa per garantirti il massimo della pulizia. Ottimizza in modo intelligente l'aspirazione e il tempo di funzionamento su tutti i tipi di pavimento e raggiunge un equilibrio tra la potenza di aspirazione e la durata della batteria, che comunque è garantita a quasi 1 ora.

Il contenitore della polvere è di forma cilindrica e relativamente facile da svuotare. Con il sistema di filtrazione a multistrato, i filtri a quattro stadi bloccano le polveri sottili senza perdite di potenza, catturano e intrappolano il 99,99% delle particelle piccole come 0,3 micron, tra cui polvere, allergeni e forfora, tenendoli fuori dall'aria che respirate. L'aspirapolvere P10 PRO è dotata di un grande contenitore della polvere dalla capacità di 650 ml, che ti permette di usarlo in una casa grande senza doverlo svuotare frequentemente.

Può essere controllato con lo schermo touch che permette di cambiare facilmente la modalità di pulizia, visualizzare il livello attuale della batteria, risultando cosi un modello facile da usare. Viene venduta ad un ottimo prezzo: 199 euro

Hoover FD22RP011 Freedom

Serbatoio di elevata capienza

L'aspirapolvere senza fili della Hoover, il modello FD22RP011 Freedom è in realtà una scopa elettrica senza fili a buon prezzo, ciò nonostante è un elettrodomestico che si distingue per il giusto rapporto qualità prezzo e la facilità con cui aspira polvere, piccoli detriti e soprattutto peli di animali domestici. Possiede un'autonomia fino a 25 minuti, una mini turbo spazzola trattata agli ioni d'argento.

Il tempo di ricarica prima di una nuova pulizia è di 6 ore.

Essendo un prodotto molto leggero, è indicato per persone che sono un pochino esili. Lo trovate su Amazon in 4 colorazioni a 148 euro

Bissell Multireach Essential 18V

Doppia filtrazione

Bissell propone l'aspirapolveri senza fili col nome di Multireach Essential 18V. Questa è l'ideale per pulire ogni angolo della tua casa, di medie dimensioni, grazie alla sua autonomia di 30 minuti.

L'unità aspirabriciole è estraibile e l'impugnatura ripiegabile in 2 posizioni e grazie allo snodo girevole a 180° potete raggiungere ogni angolo.

Il manico si può piegare in avanti e indietro per pulire facilmente sotto i mobili e per riporre l'aspirapolvere con il minimo ingombro. Il serbatoio dello sporco è da 0,6 litri. È anche dotato di un comodo pulsante per sganciarlo senza difficoltà. Alta versatilità, è un buon prodotto da regalare, visto anche il prezzo, di 154,8 euro

Miele Triflex HX1

Autonomia fino a 60 minuti

Tra gli aspirapolveri senza fili di fascia media abbiamo il prodotto della Miele, il Triflex HX1 ha un design 3-in-1 riconfigurabile, intelligente e accattivante. Grazie alla tecnologia Vortex e alla spazzola elettrica XXL, è potente quanto un aspirapolvere tradizionale.

La batteria è sostituibile e ricaricabile e il filtro Hygiene Lifetime assicura un igiene totale. La larga spazzola elettrica XXL permette una pulizia rapida ed efficace di un'ampia area e si adatta automaticamente al tipo di pavimento, dalle piastrelle al parquet.

Ci sono molti accessori in questo aspirapolvere senza fili: batteria a litio, bocchetta a lancia, pennello per mobili, ugello per tappezzeria, spazzola elettrica Multi Floor XXL, montaggio a parete, alimentatore. Completo quindi, ideale per chi non vuole rinunciare alla potenza, viene venduto in diverse colorazioni a soli 490,99 euro

Rowenta X-PERT Essential

Pulisce bene gli angoli

L'ultimo modello proposto ma solo casualmente, è un altro tra gli aspirapolveri senza fili migliori, quello della Rowenta, il X-PERT Essential: leggero per una pulizia comoda per ogni tipo di pavimenti. Con un solo clic, diventa leggera, per pulire tutte le superfici, e si trasforma in un utensile per aspirare ragnatele. Ha un’esclusiva testa di aspirazione con spazzola motorizzata incorporata per rimuovere in modo efficace la polvere da tutti i tipi di pavimenti, e le luci LED per aspirare in punti poco illuminati. Integra un pratico grilletto ergonomico che non richiede una pressione costante.

C'è una batteria agli ioni di litio da 21,9V per un massimo di 25 minuti di aspirazione. Ottimo per appartamenti con molti mobili, la buona man manovrabilità permette di muoversi facilmente, a soli 144,04 euro su Amazon.