Prima o poi capita più o meno a tutti di dover assumere un farmaco per via orale, se non altro per chi soffre molto spesso di sinusite o magari deve curare un brutto raffreddore. Un sistema rapido, portatile, efficace e indolore è offerto dall’aerosol silenzioso a ultrasuoni, un dispositivo sanitario estremamente utile che può essere facilmente portato con sé anche in una borsa o in uno zainetto. A differenza dei classici aerosol a pistone (detti anche meccanici), quelli a ultrasuoni hanno diversi vantaggi che non vanno assolutamente sottovalutati: sono molto più silenziosi, sono molto meno ingombranti e migliorano l’assunzione dei farmaci in quanto nebulizzati in goccioline ancora più piccole e più facile da inalare.

Se sei alla ricerca di un dispositivo del genere perché ne hai bisogno nell’immediato o semplicemente per averlo a portata di mano in caso di necessità – come abbiamo detto a inizio articolo, prima o poi capita a chiunque di dover fare una piccola cura farmacologica per via orale -, puoi prendere in considerazione questi cinque prodotti qui sottoelencati. Per darti garantirti una più rapida visualizzazione dei prodotti li abbiamo inseriti in ordine di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso.

MROOYI

Prendendo in considerazione il primo modello di aerosol ultrasuoni silenzioso, il modello realizzato da MROOYI è super economico e funziona con alcune semplici batterie AA. Il sistema di vibrazione a ultrasuoni produce piccole goccioline con dimensioni inferiori a 5 µm che ne consentono una migliore inalazione nei polmoni e nei bronchi, mentre il suo peso ridotto ti permette di portarlo sempre con te. Nonostante il prezzo molto economico, inoltre, dispone di alcune misure di sicurezza che prevedono lo spegnimento automatico dopo 20 minuti di funzionamento e in caso non sia più presente liquido da nebulizzare.

Satyby

Salendo leggermente di prezzo ma restando all’interno della fascia inferiore ai 40 euro, il modello realizzato da Satyby ha dalla sua alcune particolari ottimizzazioni che migliorano l’assunzione dei farmaci. Oltre a creare una nube di goccioline dalle dimensioni inferiori a 3.5 μm, il nuovo design della tazza riduce al minimo il residuo di farmaci, è super silenzioso e rende anche più facile la pulizia della maschera dopo il suo utilizzo. Questo modello, oltre a essere dotato di una maschera per adulti e per bambini, si attiva con la semplice pressione di un singolo tasto; può essere azionato tramite l’utilizzo di una batteria oppure sfruttando il cavo USB in dotazione.

Ynpuz

Continuando a salire di prezzo ti proponiamo il modello realizzato da Ynpuz, molto apprezzato da tantissime persone per la qualità costruttiva dell’aerosol a ultrasuoni. In questo caso la struttura vede la presenza di una lega di titanio che gli conferisce leggerezza e robustezza al tempo stesso, due elementi chiave che massimizzano il tempo di utilizzo del dispositivo nel tempo. Il sistema di nebulizzazione del farmaco produce goccioline con un diametro inferiore ai 5 µm per migliorarne l’assunzione, mentre la rumorosità inferiore ai 50 dB ti permette di utilizzarlo in qualunque momento della giornata. Funziona a batteria o tramite il cavo USB, è realizzato con materiali ecologici e puoi disinfettare la mascherina senza alcun problema.

AMOLUO

Sfiorando la soglia dei 50 euro prendiamo in considerazione il modello realizzato da AMOLUO, anche in questo caso ideale sia per gli adulti che per i più piccini. Estremamente utile per curare raffreddori, tosse o infezioni respiratorie, il motore a vibrazione è estremamente silenzioso e produce goccioline facilmente assimilabili dai polmoni e dai bronchi. Tra quelli visti finora è l’unico aerosol a ultrasuoni a disporre di due modalità di funzionamento: la prima da 0.3 ml/min adatta per gli adulti (modalità normale) e la seconda, invece, da 0.2 ml/min adatta invece per i bambini (modalità mite).

FEELLIFE

L’ultimo prodotto presente all’interno della nostra personale selezione degli aerosol silenzioso a ultrasuoni è realizzato da FEELLIFE. Adatto per gli adulti e anche per i bambini, è l’unico modello che presenta anche una modalità con tanto di riproduzione di una melodia rilassante utile per calmare i più piccoli. Il sistema di nebulizzazione crea una nube di goccioline inferiori a 5 µm per un rapido assorbimento, mentre il design leggero e compatto ti permette di portarlo sempre con te. La tazza per i liquidi è facilmente sostituibile per una pulizia profonda e la batteria ricaricabile tramite USB ti consente di utilizzarlo in qualunque momento della giornata.

