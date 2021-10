Le action cam economiche sono vere e proprie videocamere in miniatura che offrono diversi vantaggi rispetto a una videocamera di dimensioni standard, ma anche qualche compromesso. La compattezza consente di montarle in posti altrimenti impossibili, spesso sono impermeabili e la durata della batteria consente di registrare a lungo senza doversi fermare.

L'estrema miniaturizzazione rende però necessario scendere ad alcuni compromessi, tra cui l'assenza di determinate porte come jack aux da 3,5 millimetri per il collegamento di un microfono esterno, o la presa HDMI. Oggi il mercato si divide in tre macrocategorie:

le action cam vere e proprie: piccole, compatte, versatili, reincarnano la missione delle prime action cam, offrendo versatilità d'impiego e una buona qualità delle riprese. Per esempio la Insta360 Go2 e buona parte delle action cam economiche.

le action cam a 360 gradi: più ingombranti, ma dotate di un sistema di obiettivi che consentono di registrare un video a 360 gradi con la possibilità di scegliere cosa inquadrare solo in un secondo momento. Ideale per non perdere nessun istante delle proprie avventure. Fanno parte di questa categoria la GoPro Hero Max e la Insta360 One X2

le action cam professionali: dispositivi che sacrificano la grande compattezza per offrire una qualità eccezionale dedicata agli utenti più smaliziati che esigono il massimo dettaglio in ogni condizione. Vale la pena citare la più recente GoPro Hero 10 Black.

Quasi tutte le action cam sopra i 150 euro offrono la possibilità di registrare video a una risoluzione superiore al Full-HD. Alcune si spingono anche oltre il 5K, altre si fermano al QHD. Tra le funzioni da ricercare vale la pena guardare la stabilizzazione, ma anche l'impermeabilità nativa, ovvero senza l'uso di accessori ingombranti che vanno a limitare la facilità di installazione.

Oggi i brand di action cam più noti sono GoPro, DJI e Insta360. Altri brand che in passato hanno accolto il favore degli utenti, sono usciti dal mercato oppure sono stati inglobati da altre aziende. Per esempio Sony e Xiaomi non hanno rinnovato i loro modelli di punta, mentre Yi ha spostato la produzione su impianti di videosorveglianza.

Migliori action cam economiche 2021

Prima di scoprire quali sono i migliori modelli di action cam economiche, facciamo una doverosa premessa su questo particolare segmento di mercato. Economico non ha una definizione assoluta ma è relativa alle capacità di spesa e soprattutto a come è strutturato il mercato. Nello specifico, le action cam più costose hanno prezzi superiori ai 400 euro. Pensiamo per esempio a GoPro Hero 10 Black, con un listino di 529 euro, alla Insta360 One X2, che ha un prezzo di 489 euro oppure alla Insta360 One R che nella versione Twin Edition costa quasi 600 euro.

Proprio per questo per la realizzazione di questa guida abbiamo deciso di selezionare tutte quelle scelte che si posizionano non solo nella fascia dell'ultra economico, ovvero sotto i 100 euro, ma anche che non arrivano a costare cifre esagerate per l'amatore medio che cerca un dispositivo dalla buona qualità senza dover necessariamente svuotare il proprio portafoglio.

Per questo abbiamo fatto una cernita dei migliori modelli sotto i 350 euro, cifra sicuramente importante, ma che in vista di una passione o della volontà di registrare le proprie avventure, potrebbe comunque essere considerata.

Prima di continuare con l'analisi di ciascuna di esse, bisogna considerare che il mercato delle action cam con prezzi molto bassi (sotto i 100 euro) pullula di opzioni tutte molto simili tra di loro. Proprio per questo è molto difficile decretare la migliore tra tutte. In generale consigliamo di fare attenzione alle specifiche tecniche. Molti esemplari per esempio offrono sì la registrazione 4K, ma con un massimo di 15 o 20 fps, che risultano inusabili nella realtà. Meglio concentrarsi dunque sull'avere una buona autonomia, una buona qualità in FullHD e disponibilità di pezzi di ricambio, come batterie extra e accessori.

Apeman A79 4K

In questo caso siamo di fronte a una delle proposte più economiche sul mercato. Il 4K è però di tipo interpolato. Cosa significa questo? Che quando viene selezionata questa risoluzione, la action cam produce un file semplicemente più grande, senza però sfruttare davvero la risoluzione massima. Ciò comporta delle riprese che potrebbero presentare più di qualche artefatto. Tuttavia le riprese in Full-HD presentano una buona qualità e soprattutto c'è una dotazione di accessori da far invidia alle prime della classe.

Non solo nella confezione vengono forniti una serie di supporti per poter agganciare l'action cam un po' ovunque, ma anche dispositivi utili a migliorare l'usabilità. Per esempio un pratico microfono di tipo lavalier, ma anche il telecomando wireless in grado di funzionare fino a una distanza massima di 10 metri e una custodia impermeabile.

Una action cam pensata soprattutto per chi vuole un dispositivo da usare senza troppi pensieri e che consente di fare riprese rallentate, temporizzate, foto da 20 Megapixel e video in FullHD con una buona qualità per catturare momenti in ogni situazione.

Apeman A79 4K è in offerta su Ebay a 60,00 euro

Apeman A86

Apeman produce diverse action cam e dispositivi di registrazione e questo modello è tra i pochi sotto i 100 euro a offrire la possibilità di registrare video fino a risoluzione 4K e 60 fps. Attenzione però, perché la risoluzione massima non è direttamente associabile alla qualità. Così come quando compriamo un'auto il prezzo non è l'unico valore da prendere in considerazione, in quanto con lo stesso denaro si può acquistare sia un'utilitaria ben accessoriata sia una berlina di accesso sia un SUV, così la risoluzione non indica la qualità finale della ripresa, ma solo la grandezza massima a cui una fotocamera è in grado di registrare.

Ci sono poi altri parametri da valutare, quali la qualità dell'obiettivo, la potenza del processore che elabora l'immagine, e il software. La qualità video restituita da Apexcam è nella media, più vicina a quello di uno smartphone di fascia bassa che a una compatta. Risulta però una buona soluzione per chi intende farne un utilizzo puramente ricreativo e viene fornita in bundle con un telecomando che permette di gestirla da remoto e con due batterie e caricatore esterno.

Il display è molto grande e l'angolo di visione a 170 gradi abilita anche la funzionalità di dashcam per la propria automobile. Si può usare sott'acqua con l'apposita custodia subacquea. Spesso in offerta, ha un prezzo al di sotto dei 90 euro.

Apeman A86 è in offerta su Ebay a 99,99 euro

Midland H9 Pro

La Midland H9 Pro è una action cam dalle buone qualità prodotta da una delle aziende più conosciute in ambito motociclistico. Midland è infatti nota per i suoi interfoni e questa action cam riprende parte di quella qualità, sia nell'uso che nelle riprese effettuate. È in grado di registrare video fino a una risoluzione massima di 4K a 30 fps, oppure in 2,7K a 30 fps o in FullHD a 60 fps. Nella confezione vengono forniti vari accessori come per esempio la custodia subacquea che ne consente l'uso fino a una profondità massima di 30 metri.

È inoltre dotata di connettività Wi-Fi, grazie alla quale può essere controllata tramite il proprio smartphone, sia per la registrazione di video che per lo scatto di foto. Si possono poi scegliere varie impostazioni di scatto, come time-lapse, slow-motion, scatto notturno. L'ampio obiettivo grandangolare da 170 gradi consente di avere una visione quasi periferica, che ne consente l'uso anche come dash-cam con l'apposita funzione.

Non finisce qui perché collegandola tramite il cavo USB al proprio computer, può essere usata anche come webcam. Un prodotto 3 in 1 estremamente versatile in ogni situazione, pensata per chi cerca un dispositivo polivalente da usare sia a casa che durante le proprie avventure.

Midland H9 Pro è in offerta su Amazon a 132,99 euro

DJI Osmo Action

DJI Osmo Action è l'action camera più data di questa classifica ma anche una delle più allettanti per chi cerca un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni. Si trova facilmente con prezzi che oscillano tra i 230 e i 300 euro, dunque risulta la più economica tra le scelte top, ma anche quella che offre meno compromessi in questa cifra.

La lente è intercambiabile, dunque si possono montare con facilità lenti sostitutive e filtri. C'è un pratico display frontale che consente di controllare l'inquadratura anche durante le riprese di tipo selfie. Non manca la stabilizzazione RockSteady, di tipo elettronico che regala filmati assolutamente stabili e fluidi nelle condizioni più disparate e anche la possibilità di registrare fino a risoluzione 4K 60fps in HDR.

C'è tutto ciò di cui anche l'utente più smaliziato possa aver bisogno, compresa l'impermeabilità fino a 10 metri senza l'ausilio di altri accessori. Il sensore da 12 Megapixel consente di registrare video e scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità gestendo bene il rumore video.

Anche l'audio registrato è molto buono, rendendo la DJI Osmo Action una valida alternativa per chiunque cerchi qualcosa di efficace con un prezzo decisamente più abbordabile rispetto a tanti altri concorrenti. Consigliata a chi vuole un'ottima qualità, possibilità di creare filmati vividi, ma senza puntare ai più recenti top di gamma.

DJI Osmo Action è in offerta su Amazon a 376,95 euro

Insta360 Go 2: la più versatile

Insta360 Go 2 reincarna il vero concetto di action cam puntando tutto sulla facilità di utilizzo e sulla versatilità di montaggio. Pesa infatti solamente 27 grammi e arriva in un pratico case che funziona sia da treppiedi, che da docking station per la ricarica che da telecomando remoto. Una volta estratta, grazie agli accessori forniti, può essere installata in qualsiasi posizione e orientamento.

Sul casco grazie all'apposita clip, sul petto con il ciondolo magnetico, su qualsiasi superficie liscia con l'apposito aggancio. La Go 2 si aggancia poi su qualsiasi superficie metallica grazie al potente magnete. Non ci si deve preoccupare dell'orientamento, perché la ripresa può essere gestita in modo da realizzare un video verticale, orizzontale o in formato quadrato, a seconda della destinazione d'uso preferita.

La qualità è buona, con una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel, con frame rate di 30fps. Soffre un po' in condizioni di luce scarsa, ma riesce a gestire bene il contrasto e le altre situazioni. La stabilizzazione FlowState consente di ridurre i tremolii e compensare i piccoli movimenti indesiderati e grazie all'applicazione e al software dedicato si possono creare effetti unici per stupire i propri amici e familiari.

L'autonomia di una singola ricarica consente di registrare per circa mezz'ora. Si tratta di un'action cam che consigliamo a chi vuole effettuare riprese con angolazioni uniche ma con la massima semplicità ma anche a chi non necessita di prestazioni e di qualità al top della categoria.

Insta360 Go 2 è in offerta su Amazon a 319,99 euro

GoPro Hero 8 Black: ancora un'ottima scelta

GoPro Hero 8 Black è arrivata sul mercato nel 2019 e rappresenta l'ultima evoluzione delle precedenti GoPro. Sia la Hero 9 che la Hero 10 sono infatti piccoli centri multimediali che seppur forniscano una qualità eccezionale, hanno aumentato gli ingombri e il peso. La Hero 8 Black rimane invece molto compatta e preferibile in molti casi per la maggior parte degli utilizzi.

Presenta un'ottima stabilizzazione HyperSmooth 2.0, in grado di compensare vibrazioni e piccoli movimenti non voluti, tipici delle riprese più dinamiche. È in grado di registrare video fino a risoluzione massima di 4K a 60 fps, con un ottimo dettaglio e nitidezza e con la qualità cromatica a cui GoPro ci ha sempre abituati. C'è poi la possibilità di registrare riprese mozzafiato grazie alla modalità TimeWarp 2.0, allo slow-motion e alla modalità di temporarizzazione, anche di notte.

Tramite l'applicazione è possibile effettuare dirette streaming sulle principali piattaforme disponibili con risoluzione FullHD. Il sensore da 12 Megapixel consente di scattare fotografie ottime anche in condizioni di scarsa luminosità, o addirittura di notte regolando al meglio le impostazioni.

L'autonomia è di circa un'ora registrando a risoluzione massima, ma migliora sensibilmente se si registra a risoluzioni più basse, come per esempio in 2,7K o in FullHD. È impermeabile fino a 10 metri di profondità senza l'ausilio di accessori esterni e ha anche un supporto integrato nella parte inferiore per maggiore facilità di montaggio.

Consigliata per l'utente che vuole un'ottima qualità video senza però la necessità di puntare a quanto di meglio oggi disponibile, risparmiando così anche centinaia di euro. Perfetta anche per le foto subacquee e per riprese action di qualsiasi tipo. Unica nota dolente: la lente integrata non è sostituibile, consigliamo dunque di proteggerla con apposite pellicole in vetro temperato.