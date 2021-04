Il direttore generale di ZTE Ni Fei spoilera l’arrivo dei nuovi telefoni facenti parte della fortunata generazione “Z”. Per chi non lo sapesse, questa line-up di dispositivi è scomparsa dalla scena degli smartphone da un paio di anni. Precisamente, il Nubia Z20 è stato annunciato nell’agosto 2019. Se stavate aspettando un successore, il presidente della compagnia ha confermato che un nuovo modello è in arrivo.

ZTE: i nuovi Nubia Z quali caratteristiche avranno?

Il dirigente si è rivolto a Weibo per mostrare al mondo che la serie Nubia Z di prossima generazione arriverà molto presto. Il post di Weibo includeva anche un sondaggio che chiedeva ai fan quali aggiornamenti si aspettavano. Dalle opzioni, è lecito ritenere che il sondaggio sia un teaser per gli aggiornamenti che il nuovo telefono porterà.

Sono successe molte cose dall’uscita del Nubia Z20 e il mercato degli smartphone è ora ancora più competitivo. Tuttavia, conoscendo Nubia, possiamo essere sicuri che il nuovo device della linea Nubia Z avrà delle caratteristiche uniche che gli daranno un vantaggio enorme rispetto alla concorrenza.

Al momento non sappiamo come verrà chiamato il nuovo telefono. Si chiamerà Nubia Z21 per andare di pari passo con l’anno 2021 o si chiamerà Nubia Z30? Fateci sapere cosa ne pensate.

Inoltre, non abbiamo informazioni sul numero di terminali che verranno annunciati. Mentre finora c’era un solo telefono Nubia Z20, il suo predecessore, il Nubia Z18 aveva in listino anche un modello di fascia media commercializzato come Nubia Z18 Mini ed è stato persino annunciato prima che l’ammiraglia arrivasse nei mesi successivi.

Un’altra domanda importante è se il nuovo telefono della serie Nubia Z avrà un design a doppio schermo. Con i principali produttori cinesi pronti ad annunciare uno smartphone pieghevole quest’anno, forse ci sorprenderà anche ZTE?

ZTE

Smartphone